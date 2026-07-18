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Днес почитаме Свети Емилиан: Мъченикът от Доростол, който се опълчи на империята

Той е живял в град Доростол по времето на император Юлиан (360-363 г.)

18 юли 2026, 08:02
Днес почитаме Свети Емилиан: Мъченикът от Доростол, който се опълчи на империята
Източник: iStock/Getty Images

Н а 18 юли Българската православна църква почита паметта на Свети мъченик Емилиан Доростолски, живял през IV век в днешния крайдунавски град Силистра. Неговата история е свидетелство за религиозните сблъсъци по време на управлението на император Юлиан Отстъпник.

Свети Емилиан е живял в град Доростол по времето на император Юлиан (360-363 г.),

който прави опит да възстанови езическата религия в Римската империя след десетилетия на религиозна свобода за християните. Императорът изпратил в Доростол нов, жесток управител със задачата да изкорени християнството. Уплашени, местните жители скрили вярата си и обявили, че в града всички се кланят на езическите богове.

  • Кой е бил Свети Емилиан?

Данните за произхода на Емилиан са противоречиви. Според едни източници, цитирани както от 24 Часа, така и от други медии, той е бил роб при жесток езичник и тайно е изповядвал Христовата вяра. Други сведения обаче сочат, че е бил син на местен висш военен на име Севастиан.

  • Акт на неподчинение

Въпреки заплахите, Емилиан не само открито заявил вярата си, но и предприел смел акт на протест. Според църковните предания, той отишъл в езически храм и с чук разбил идолите. Разгневените жреци го заловили и предали на съд. Изправен пред властта, Емилиан останал непреклонен. Когато господарят му (според версията, че е бил роб) му заповядал да се отрече от вярата си, той отговорил: "Можеш да заповядаш каквото пожелаеш и аз ще ти се подчиня, но моята вяра е извън твоите права. Аз признавам само Иисус Христос."

  • Мъченическа смърт и памет

След жестоки изтезания, мъченикът е хвърлен в запалена клада край река Дунав. Смъртта му настъпва на 18 юли 362 г. Според наличната информация, останките му са били събрани и погребани от местни християни, които тайно съхранили паметта му. На този ден църквата почита още Св. мчк Иакинт в Амастрида и преп. Гавриилия (Папаяни).

Днес имен ден празнуват всички, носещи имената Емил, Емилия, Емилиян и Емилияна.

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