България

Масов бой в Димитровград, 17 души са задържани

Конфликтът е възникнал в квартал „Изток“ между две фамилии

Василена Василева Василена Василева

18 юли 2026, 09:54
Масов бой в Димитровград, 17 души са задържани
Инцидентът е мобилизирал значителни полицейски сили за овладяване на ситуацията   
Източник: БТА

М асово сбиване в Димитровград доведе до ареста на 17 души и един пострадал. Бързата намеса на полицията е предотвратила ескалация на напрежението, събрало на място около 250 души.

Конфликтът е възникнал в квартал „Изток“ между две фамилии, което е предизвикало сериозно струпване на хора. Според информация на NOVA, инцидентът е мобилизирал значителни полицейски сили за овладяване на ситуацията.

  • Развитие на инцидента и реакция на властите

Сблъсъкът е привлякъл голяма тълпа, като на мястото са се събрали около 250 човека. Това е създало сериозен риск за обществения ред в квартала и е наложило незабавни действия от страна на органите на реда.

Един от участниците в сбиването е получил наранявания и е бил приет в болница за преглед. Пострадалият е прегледан и впоследствие освободен за домашно лечение, без опасност за живота, предава Агенция "Фокус".

Благодарение на своевременната намеса на служителите на реда са избегнати по-тежки последици.

В резултат на полицейската операция са задържани общо 17 души, които са отведени за разпит за изясняване на обстоятелствата около конфликта.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA, "Фокус", БГНЕС    
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Масов бой в Димитровград, 17 души са задържани

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