Масов бой в Димитровград, 17 души са задържани

М асово сбиване в Димитровград доведе до ареста на 17 души и един пострадал. Бързата намеса на полицията е предотвратила ескалация на напрежението, събрало на място около 250 души.

Конфликтът е възникнал в квартал „Изток“ между две фамилии, което е предизвикало сериозно струпване на хора. Според информация на NOVA, инцидентът е мобилизирал значителни полицейски сили за овладяване на ситуацията.

Развитие на инцидента и реакция на властите

Сблъсъкът е привлякъл голяма тълпа, като на мястото са се събрали около 250 човека. Това е създало сериозен риск за обществения ред в квартала и е наложило незабавни действия от страна на органите на реда.

Един от участниците в сбиването е получил наранявания и е бил приет в болница за преглед. Пострадалият е прегледан и впоследствие освободен за домашно лечение, без опасност за живота, предава Агенция "Фокус".

Благодарение на своевременната намеса на служителите на реда са избегнати по-тежки последици.

В резултат на полицейската операция са задържани общо 17 души, които са отведени за разпит за изясняване на обстоятелствата около конфликта.