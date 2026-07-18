Пожар изпепели над 100 къщи в Норвегия

Районът се намира на около 50 километра западно от столицата Осло

П овече от 100 къщи бяха изпепелени при мащабен пожар в покрайнините на норвежкия град Драмен. Огнената стихия избухна в жилищен район, като силният вятър затрудни работата на пожарникарите и допринесе за бързото разпространение на пламъците.

A large wildfire had swept through the Krokstadelva area near Drammen, Norway, destroying multiple homes and damaging surrounding terrain. Residents had reported hearing explosions as firefighters battled the fast-moving blaze.#wildfire #norway #firefighters… — Tomson (@TomsonWoo) July 17, 2026

Районът се намира на около 50 километра западно от столицата Осло. Огромни облаци гъст черен дим се издигнаха над квартала, в който преобладават т. нар. редови къщи – жилища, изградени в общи редици и близко разположени една до друга.

Към момента няма данни за загинали, пострадали или изчезнали хора. Властите обаче предприеха мащабна евакуация заради опасността огънят да достигне нови населени места.

Десетки пожарникари се борят със стихията

В овладяването на пожара участват повече от 60 пожарникари, които използват специализирана техника, включително хеликоптери за наблюдение и гасене.

Борбата с огъня е усложнена от силните ветрове, които разпалват пламъците и пренасят искри към нови участъци. Пожарът постепенно се разпространява и към близките горски площи, което увеличава риска от разрастване на бедствието.

Полицията е започнала евакуация на стотици жители от засегнатия район, като основната цел е да бъде гарантирана безопасността на хората и да се предотвратят нови инциденти.

🇳🇴 Pożary w Drammen pod Oslo są już pod kontrolą.



Ewakuowano 400 osób. Wczoraj mówiono o spalonych ponad 100 domach. Strażacy walczyli cały wieczór i noc. Dzisiaj ta liczba jest na pewno wyższa. https://t.co/WFfoUfImQR pic.twitter.com/jEmM7F5lGY — Piotr Piotrowicz (@Piotrowicz17) July 18, 2026

Причините за пожара се изясняват

Засега не са съобщени причините за възникването на пожара. Екипи на службите за спешна помощ работят на място, а разследването ще започне след като огънят бъде овладян.

Норвегия, подобно на други страни в Северна Европа, през последните години също се сблъсква с периоди на по-сухо и топло време, които увеличават риска от горски пожари.

Властите продължават да следят ситуацията около Драмен и предупреждават жителите да спазват указанията за безопасност, докато пожарникарите работят за пълното овладяване на стихията.