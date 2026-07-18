Свят

Пожар изпепели над 100 къщи в Норвегия

Пожарникари се борят с огъня при тежки условия, а властите предупреждават за риск от ново разпространение на пламъците

Василена Василева Василена Василева

18 юли 2026, 10:55
Пожар изпепели над 100 къщи в Норвегия
Районът се намира на около 50 километра западно от столицата Осло   
Източник: AP/БТА

П овече от 100 къщи бяха изпепелени при мащабен пожар в покрайнините на норвежкия град Драмен. Огнената стихия избухна в жилищен район, като силният вятър затрудни работата на пожарникарите и допринесе за бързото разпространение на пламъците.

Районът се намира на около 50 километра западно от столицата Осло. Огромни облаци гъст черен дим се издигнаха над квартала, в който преобладават т. нар. редови къщи – жилища, изградени в общи редици и близко разположени една до друга.

Към момента няма данни за загинали, пострадали или изчезнали хора. Властите обаче предприеха мащабна евакуация заради опасността огънят да достигне нови населени места.

  • Десетки пожарникари се борят със стихията

В овладяването на пожара участват повече от 60 пожарникари, които използват специализирана техника, включително хеликоптери за наблюдение и гасене.

Борбата с огъня е усложнена от силните ветрове, които разпалват пламъците и пренасят искри към нови участъци. Пожарът постепенно се разпространява и към близките горски площи, което увеличава риска от разрастване на бедствието.

Полицията е започнала евакуация на стотици жители от засегнатия район, като основната цел е да бъде гарантирана безопасността на хората и да се предотвратят нови инциденти.

  • Причините за пожара се изясняват

Засега не са съобщени причините за възникването на пожара. Екипи на службите за спешна помощ работят на място, а разследването ще започне след като огънят бъде овладян.

Норвегия, подобно на други страни в Северна Европа, през последните години също се сблъсква с периоди на по-сухо и топло време, които увеличават риска от горски пожари.

Властите продължават да следят ситуацията около Драмен и предупреждават жителите да спазват указанията за безопасност, докато пожарникарите работят за пълното овладяване на стихията.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Николай Велев    
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