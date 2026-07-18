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Защо ЦРУ не успява да свали Енвер Ходжа? Британски историк развенчава мита за ролята на двойния агент Ким Филби

Политологът Стивън Лонг твърди, че провалът на операциите срещу режима на Енвер Ходжа не може да бъде обяснен единствено с предателството на британския двоен агент

18 юли 2026, 14:07
Защо ЦРУ не успява да свали Енвер Ходжа? Британски историк развенчава мита за ролята на двойния агент Ким Филби
Албанският политик Енвер Ходжа (1908–1985 г., вторият отляво), първи секретар на Албанската партия на труда, открива изложба по случай 20-ата годишнина от създаването на Народната армия (комунистическия фронт), 19 юли 1963 г.   
Източник: Getty Images
  • Ново историческо изследване оспорва утвърдената теза, че провалът на тайните операции на ЦРУ и МИ6 в комунистическа Албания се дължи единствено на двойния агент Ким Филби.
  • Според автора Стивън Лонг основните причини за неуспеха са оперативни грешки, изтичане на информация сред албанските емигранти и подценяване на възможностите на албанската служба за сигурност „Сигурими“, а не само шпионажът в полза на СССР.
  • Тайните операции (1949–1955 г.) завършват с тежки загуби - около 36% от участниците са убити, арестувани или изчезват, а режимът на Енвер Ходжа остава на власт още три десетилетия.

Ново историческо изследване поставя под съмнение утвърдената версия, че провалът на тайните операции на ЦРУ и МИ6 срещу комунистическия режим в Албания през първите години на Студената война се дължи единствено на предателството на британския двоен агент Ким Филби.

В продължение на десетилетия официалната версия за първата тайна операция на Запада срещу комунистически режим остава почти безспорна.

Според нея в края на 40-те и началото на 50-те години на XX век Съединените щати и Великобритания организират серия от секретни операции в Албания, като десантират групи албански емигранти с цел да проникнат в страната и да създадат условия за свалянето на режима на Енвер Ходжа.

Зрелищният провал на мисията дълго време се обяснява с предателството на британския двоен агент Ким Филби, за когото се смята, че е предавал информация на Москва, а оттам тя е достигала до властите в Тирана.

Ново изследване на политолога Стивън Лонг, публикувано в книгата „A Rich Harvest of Bitter Fruit: CIA and MI6 Covert Action in Communist Albania at the Dawn of the Cold War“ („Богата реколта от горчиви плодове: Тайните операции на ЦРУ и МИ6 в комунистическа Албания в зората на Студената война“), обаче оспорва тази версия на историята.

След задълбочена работа в архиви и десетки интервюта Лонг стига до извода, че много от досегашните схващания са погрешни.

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  • Първоначалната цел не е била непременно свалянето на Ходжа

Според автора първоначалната цел на операцията не е била задължително свалянето на комунистическия режим.

Лондон и Вашингтон са искали да разберат колко стабилна е властта на Енвер Ходжа, дали съществува организирана вътрешна опозиция и какво би могло да се случи при евентуално отслабване на режима.

По това време съществували и опасения, че незабавното сваляне на Ходжа може да доведе до намеса на Югославия, Гърция или Италия и така да постави под риск териториалната цялост на Албания.

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  • Разделена страна след Втората световна война

След края на Втората световна война Албания е политически силно разделена.

Освен противници на комунистическия режим, самото ръководство на Ходжа също преминава през вътрешни чистки, арести и политически процеси, които създават впечатление, че режимът може да се срине, ако бъде подложен на достатъчно силен натиск.

За да съберат разузнавателна информация отвътре, ЦРУ и МИ6 вербуват десетки албански емигранти от бежански лагери в Европа.

Те преминават обучение в Малта и Западна Германия, където усвояват работа с оръжие, тайни комуникации, ориентиране на терен и техники за оцеляване.

Първоначално британците организират морски десанти, а впоследствие американците използват транспортни самолети C-47, за да спускат с парашути екипи на албанска територия.

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  • Почти всяка мисия започва с проблеми

Почти всяка операция обаче се сблъсква с трудности още от самото начало.

Някои агенти се отказват още преди отпътуването заради политически разногласия помежду си.

Други мисии са отложени заради лошото време.

Често екипите са били лошо екипирани - с неподходящо за албанската зима облекло и недостатъчни запаси.

Дори когато успявали да проникнат в Албания, много от тях кацали на километри от предварително определените места.

В някои случаи местните жители веднага разбирали, че в района са се приземили парашутисти, което карало албанската Държавна сигурност (Сигурими) незабавно да започне операция по издирването им.

Някои групи били принудени да се укриват с дни в горите, след което да се изтеглят към Югославия или Гърция, без да изпълнят задачите си.

Други мисии завършвали още по-трагично.

Десетки агенти били заловени или убити малко след приземяването си, а връзката с тях била изгубена завинаги.

За шестте години, през които продължава операцията, около 36% от участниците са убити, изчезват безследно или са арестувани.

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  • Защо операцията се проваля

Според Стивън Лонг основната причина за провала не е дейността на Ким Филби.

По думите му Съветският съюз не е имал интерес да рискува един от най-ценните си агенти за операция в Албания, държава с ограничено стратегическо значение в сравнение с други приоритети на Студената война.

Вместо това авторът посочва две основни причини за неуспеха.

Първата е, че много от албанските емигранти не са разполагали с необходимия опит за участие в тайни операции.

Информация за подготвяните мисии често изтичала сред емигрантските общности, откъдето достигала до албанските власти.

Втората причина са сериозните оперативни грешки на ЦРУ и МИ6.

Американските офицери често отказвали да приемат, че техните екипи са били компрометирани.

В някои случаи, въпреки ясните сигнали, че агенти вече са попаднали в ръцете на Сигурими, те продължавали да изпращат нови групи в същите райони, обричайки ги на същата съдба.

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  • Провал, който се превръща в исторически урок

Операцията приключва през 1955 г., без да постигне поставените си цели.

Енвер Ходжа остава на власт още три десетилетия, а историята на тези мисии години наред е представяна като провал, причинен единствено от предателството на Ким Филби.

Според Стивън Лонг новоразкритите документи очертават далеч по-сложна картина.

По думите му провалът е резултат от лошо планиране, липса на координация, надценяване на възможностите на западните разузнавателни служби и подценяване на ефективността на албанската Държавна сигурност.

За автора тази история остава един от най-показателните примери за това как стратегическите грешки и институционалната самонадеяност могат да имат далеч по-сериозни последици от действията на един-единствен шпионин.

Източник: Vox News    
Енвер Ходжа Ким Филби ЦРУ МИ6 Албания Студената война тайни операции шпионаж разузнаване Сигурими
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