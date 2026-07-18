Жега преди буря: Кога и къде времето се пречупва през уикенда

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Надежда Неменски Надежда Неменски

18 юли 2026, 07:00
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С лънчево и горещо време с температури до 37° ни очаква в събота, но спокойствието ще бъде измамно. Още през втората половина на деня над планинските райони ще се развият купесто-дъждовни облаци с валежи и гръмотевици, а истинският обрат на времето и рискът от градушки ще започнат да се усещат в неделя и понеделник.

През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В събота ще е слънчево и топло, след обяд – горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста, в планинските райони на Западна и Централна България – купесто-дъждовна облачност и места там ще има валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще са между 32° и 37°, в София – около 32°. Атмосферното налягане ще се понижи и ще е по-ниско от средното за месеца.

В планините преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в масивите от Западна България, Рило-Родопската област и Централна Стара планина ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб до умерен, променлив по посока, по високите части ще е умерен от северозапад. Максималните температури на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 19°.

Прогнозни температури на НИМХ за събота, 18 юли
Прогнозни температури на НИМХ за събота, 18 юли Източник: НИМХ

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличени на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 5 мин. и залязва в 21 ч. и 1 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 56 мин. Луната в София изгрява в 10 ч. и 45 мин. и залязва в 23 ч. и 18 мин. Фаза на Луната: четири дни след новолуние.

В неделя в по-голямата част от страната денят ще започне със слънчево време. Значителна облачност и валежи ще има още от сутринта в северозападните райони. По-късно през деня купесто-дъждовна облачност ще се развие над северозападната половина от страна и Родопите, където ще превали и прегърми. В източната половина от страната вятърът ще остане югоизточен, в Северна България постепенно ще се обръща от запад, все още ще е слаб. В Горнотракийската низина ще се задържи горещо, в Дунавската равнина от запад ще започне понижение на температурите.

В понеделник вятърът ще се ориентира от северозапад, ще е до умерен. Ще има и слънчеви часове, но главно след обяд и до полунощ ще бъде с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в планинските и североизточните райони. Повишава се вероятността за градушки. Температурите ще са все още сравнително високи – максималните между 31° и 36°.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: НИМХ    
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