Земетресение с магнитуд 5,0 разтърси Югоизточна Турция

З еметресение с магнитуд 5,0 разтърси Югоизточна Турция в събота сутринта. По първоначални данни няма загинали, пострадали хора или сериозни материални щети, съобщиха от Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации на Турция (AFAD).

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Трусът е бил регистриран в 6:20 часа местно време (03:20 GMT) в района на Баталгази, окръг Малатия. Според информацията на турските власти земетресението е било усетено и в съседни райони – Елязъг, Адъяман, Тунджели и Шанлъурфа.

„Няма сигнали за негативни последици след труса с магнитуд 5,0. Екипите ни продължават обследването на терен“, съобщиха от AFAD.

Спасителните и техническите екипи извършват проверки за евентуални повреди по сгради и инфраструктура. Към момента няма данни за разрушения или необходимост от евакуация.

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Район с висока сеизмична активност

Югоизточната част на Турция е сред най-активните сеизмични зони в страната. Територията ѝ е пресечена от няколко големи разлома, включително Източноанадолския разлом, който е сред най-опасните активни разломи в региона.

Именно този район беше тежко засегнат от разрушителните земетресения през февруари 2023 г., когато мощни трусове с магнитуд 7,8 и 7,5 причиниха огромни разрушения в Южна Турция и Северна Сирия. Тогава загинаха десетки хиляди хора, а милиони останаха без дом.

След катастрофата турските власти засилиха мерките за наблюдение на сеизмичната активност и проверките на сградния фонд в засегнатите региони.

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Земетресенията остават постоянна заплаха

Поради геоложкото си положение Турция е една от страните с най-висок риск от силни земетресения. Срещата на няколко тектонични плочи създава условия за чести трусове с различна сила.

Специалистите посочват, че по-малките земетресения са често явление в активните зони и не винаги са свързани с последващи по-силни трусове. Въпреки това всяко земетресение в районите с активни разломи се следи внимателно от сеизмолозите и службите за реагиране при бедствия.