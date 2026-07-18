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Лили Иванова с ново предизвикателство: Връща емблематична песен пред храм-паметника „Александър Невски“

Екип на NOVA с ексклузивен достъп зад кулисите на последното национално турне и преди големия спектакъл в София на гранд дамата на българската музика

18 юли 2026, 11:30
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П рез следващото лято Лили Иванова има пет специални концерта в четири големи градове на България. Примата на българската сцена и екипът й ще се фокусират върху по-грандиозни и запомнящи се събития. Такъв обещава да бъде и предстоящият спектакъл в София на 2-ри септември пред храм-паметник „Александър Невски“. Организацията тече с пълна сила, а изненадите за публиката предстоят. Част от тях бяха разкрити за първи път пред NOVA, която е медиен партньор на последното национално турне на Лили Иванова. Ивомира Пехливанова и операторът Димитър Василев споделиха един уикенд с Лили Иванова и най-близките до нея хора на сцената. 

Екипът на NOVA стана част от турнето в двете му морски спирки - Варна и Бургас. Летният театър на Варна започна да се пълни цял час преди концерта. Хиляди бяха нетърпеливите да усетят магията на музиката на Лили Иванова. Магия под открито небе и нощ, която ще се помни дълго. Този път екипът на NOVA не беше зрител, а влезе зад кулисите, за да покаже на зрителите  какво е да живееш “НА” и “ЗА” сцената. 

След 11 хиляди концерта пред милиони зрители, Лили Иванова не е просто музикална легенда, а феномен. Войн на високи токчета. А „нейното оръжие е това, което тя прави на сцената”.

Когато Лили Иванова и музикантите й са на турне, всеки изминат километър и всяка изсвирена нота по време на репетиция са разграфени с точност до последната секунда. И всеки знае своята роля. 

„Сеща се за някоя песен, която отдавна не е пяла и иска да изпее на хората. Предлага ми я, като моята задача е да я преаранжирам, да й придам нов живот.  Да поднеса посланието и емоцията, която носи Лили в своята музика. Да звучи адекватно за времето, в което живеем и така да въздейства по възможно най-силен начин на нейната публика“, разказва Ангел Дюлгеров - музикален продуцент и китарист в Li Orchestra.

Източник: NOVA

„Аз се грижа за това да правя нотите на Лили от много години. Всичките песни аз й ги написвам на компютър и отдолу й слагам текста. Преди години отрязах с ножица текста и го залепих и на нея много й хареса и така си тръгна и до ден днешен й правя нотите“, споделя Орлин Цветанов, цигулар в Li Orchestra.

Li Orchestra е една добре смазана машина, която вече повече от 10 години работи безотказно. А в сърцето на машината е тя - Лили. 

„Това е най-дисциплинираният човек, с който съм работил. Тя е най-отдаденият на това, което прави и задава този тон в нашия екип. Не закъснява, дава пример със себе си първо, винаги идва подготвена, идва по-рано. Не мрънка, знаем пътищата в България какви са, ние пътуваме с лек автомобил, ако някой си мисли, че излитаме от Оборище с хеликоптер и кацаме във Варна, общо взето сме чували и такива митове за нея“, разкрива PR и организаторът на концертите на Лили Иванова Николай Недеков.

„Аз работя като цигулар с нея от 21 години. При Лили Иванова да свириш на цигулка бих казал, че не е лесно. Тя има перфектен слух и още в началото, когато аз изсвиря някой тон и тя ми казва „този тон беше фалшив”. И аз „кой тон”, даже и сега се случи преди малко и аз го изсвирвам пак и тя „сега беше по-добре”, каза Орлин Цветанов.

Източник: NOVA

„Не е много лесно да влезеш в този екип и не е много лесно да се задържиш в него дълго време, защото трябва да си постоянен и да си наистина отдаден на това, което правиш, защото тя е такава. Изискванията, които има са спрямо нейните виждания за правене на музика и правене на изкуство, а те са абсолютна отдаденост на това, което правиш“, категоричен е Ангел Дюлгеров.

Най-дълго до Лили Иванова на сцената е нейният тонрежисьор - Ангел Попов - Ачо. Той е с нея цели 36 години.

„Това е човекът, който мен лично много ме е формирал като човек - отношения с хората, тя е убийствено точен човек, ама убийствено точен значи точен до последния милиметър. В 5 часа е записът, тя 5 без 1 е отпред, става 5 и тя звънва тогава. Жестока дисциплина по отношение на всичко. Дори и тези, които са така малко колебливи, те мобилизират, защото тука не може другояче. И тя е обединителната фигура и последното „да” е нейното“, обяснява тонрежисьорът Ангел Попов – Ачо.

Източник: NOVA

А докато музикантите загряват, въздухът отвън се нажежава в очакване. На първа линия са винаги те - армията от верни фенове. Ето какво споделят част от тях.

„Последните 34-35 години почти няма концерт, който да съм пропуснал. Бях ученик още. Аз виждам една много надградена Лили в положителен позитивен аспект. Тя всеки път е нова, всеки път е различна.“ 

„Вече на мен ми стана като традиция да бъда на концерт на Лили Иванова в Бургас. Една емоция и едно чувство, които няма как да ти омръзнат по абсолютно никакъв начин, защото с всяка една песен правиш ретроспекция на всичко, което си преживял, на целия ти живот.“

Най-нетърпеливи обаче са онези, които никога не са чували на живо гласът стихия, носещ силата на ураган. 

„За първи път идвам, така че е доста вълнуващо. Музиката едно на ръка. Но как държиш енергията на тази възраст, ето това искам да видя“, допълва една от почитателките й.

А друг споделя: „Днес за първи път идвам на концерт на Лили Иванова и просто съм много развълнуван и мисля, че ще бъде нещо вълшебно. Емблемата на България, това е човекът, който е прославил България и заслужава нашето уважение.“

Музиката на Лили Иванова е и мост между поколенията. Компас за емоции, пред който годините нямат значение. 

„Баща ми ме насочи към Лили Иванова. Мен майка ми ме научи на нейното изкуство и нейното творчество. Ние просто харесваме да слушаме музика“, споделят част от най-младите й почитателки.

След тях екипът на NOVA посреща баба и нейното внуче, което знае всичките песни на Лили Иванова: „Щурче” знам, тя ми е любимата песен. И “Детелини” и “Море на младостта”…Любимата ни песен на двамата. Имаме вила край морето и всеки път я пеем.“

Сред феновете откриваме и стари познати като Румяна Йосифова: „ Аз съм от дълги години приятелка с Лили. Първо е било приятелство по музикална линия, после вече личното приятелство. Приготвила съм й подарък – черен шоколад. Това обича.“

Репортажният екип на NOVA бе допуснат и до още лични моменти. Зад сцената те видяха ритуала, който музикантите наричат “зареждането” преди всеки концерт. 

„Всички се събират, заедно с нея зад кулисите на едно определено място и тя пипа всеки по рамото за късмет и го пръска със своя парфюм, който носи в ръка. Тя до излизането на сцената носи парфюм, не е тайна нейната страст към модата, към парфюмите. Винаги когато тръгнем дамската й чанта тежи изключително много, защото има поне пет парфюма вътре. И музикантите приемат това много лично от нея като момент“, уточнява Николай Недеков.

Източник: NOVA

„Лили винаги се е грижила за нас. Не си спомням коя година е било, може би 2007-ма, в НДК, аз излизам с този фрак без ръкави, с една сатенена бяла риза и Лили ме вижда в коридора и казва „Какво е това, това не е сатен, това е някакъв боклук” и аз отговарям „Лили, сатен е, избирал съм го”. И тя: „Свали го” и взима една тениска с една ножица реже ръкавите и казва „Така ще излезеш”. И от там тръгна това с без ръкавите“, спомня си Орлин Цветанов. 

„Постоянно ми изпраща нови неща, нова музика, нещо, което й е направило впечатление, което мен в повечето случаи ме провокира. Тя и затова ми го праща, за да ме провокира да напиша нещо ново, да създам нещо ново. И в повечето случаи това е един двигател, който задвижва в мен моята музикална същност да мога да създам нещо ново“, посочва Ангел Дюлгеров.  

„Усещането като цяло е много забавно, когато сме заедно на вечеря - смеем се. Има огромно чувство за хумор“, признава Орлин Цветанов.

Дали е в Горна Оряховица или в Париж Лили Иванова не прави компромис с изпълнението си, разказват музикантите. За тях обаче двата концерта в зала Олимпия са били наистина специално преживяване. 

„За мен беше някаква покъртителна емоция. Защото това е залата, в която всички световни звезди започват във Франция турнето си от зала Олимпия. Бийтълс, Мадона... Има някаква особена атмосфера в самата зала“, категоричен е Ангел Попов – Ачо.

Източник: NOVA

„Чужденците съм забелязал, че се дивят и се учудват, защото не са виждали такъв феномен. Те не разбират какво пее, но усещат енергията“, допълва Орлин Цветанов.

„Но интересното нещо е, че хора, които са във Франция примерно френско говорящи, които не разбират дума български, идват и слушат и след това правят констатация, че концертът много им е харесал. И това много пъти се е случвало хора, които не говорят нашия език, казват - „Много ми хареса концертът”, „Добре, ти разбра ли нещо?”- „Не, защо трябва да разбирам, то се усеща тая работа”, допълва Ангел Попов – Ачо.

След като всички големи зали са покорени по няколко пъти, е време за ново предизвикателство. Концертът в София на 2-ри септември ще е пред храм-паметника „Александър Невски“. 

„Лили Иванова всъщност не е имала концерт на открито в София от времената, в които е имало летен театър. Това е нейното желание винаги да има някакво предизвикателство - първо пред себе си поставя, пред екипа си, за да бъде интересно за публиката“, отбелязва Николай Недеков.

Източник: NOVA

„Ще бъде нещо наистина грандиозно, където освен групата от девет човека, които сме музиканти, ще има голям симфоничен оркестър от над 50 човека плюс хор от дванадесет човека, за да постигнем една страхотна градация за финала на концерта на това емблематично място за България“, посочва Ангел Дюлгеров.

„В последните три години ние надградихме формата, с който тя пътува от десетима музиканти на сцената, със симфонични оркестри, работили сме с Националната опера, с Музикалния театър, със Софийската филхармония - всъщност с най-добрите оркестри в страната. И сега решихме, че ще направим един сборен оркестър от 60 души на сцената. 35-40 години назад във времето може би е използвала хор на сцената“, признава Николай Недеков.

Специално за NOVA екипът на Лили Иванова разкрива и голямата изненада, пазена в тайна - завръщането на една емблематична песен. 

„Става въпрос за „Боянският майстор” и мислим, че пред катедралата „Александър Невски“ тя ще прозвучи с оркестър и хор по този магнетичен и много мащабен начин. Това ще бъде за публиката един от основните моменти в този концерт, но не единственият нов момент“, разкрива Николай Недеков.

„Подготвили сме голяма сцена, която подхожда и на катедралата, и на мястото, защото говорим за 8 хиляди души. Това преживяване под звездите на тези песни, да дадем възможност на София и на гостите на столицата да го съпреживеят с нашия екип  - с емоционален заряд, който ни води в това трудно начинание, чисто логистично.“

Източник: NOVA

Зад кулисите екипът споделя още един ритуал между Лили Иванова и музикантите - този път след концерта. 

„За хората отстрани е странно, но за мен силно респектиращо, че тя винаги ги събира буквално секунди след това и ги пита „Как се справих?”, „Добре ли пях?”, „Направих ли грешки?”, защото това е пеене на живо, техника“, признава Николай Недеков.

„Ама това е нормално да бъде така! Човек по време на изпълнение не се вижда отстрани. Обаче друго е страничен човек. Никога няма да се обидят големите изпълнители, ако им кажеш „Тука какво стана?“, допълва  Ангел Попов – Ачо.

„Случвали са ни се всякакви неща, които са технически като проблеми, включително и аз съм й изключвал кабела на устройството, докато я свалям от сцената на някоя песен. И тя всъщност спира да чува за определени секунди, докато наместим кабела. Прословутите батерии, които не издържат заради мощното пеене. Много комични ситуации, в които тя има някакъв дискомфорт и това може да повлияе на моментното състояние“, разказва интересни случки зад кулисите Николай Недеков.

„Това идва днес на обед, монтира се цялото това нещо, това са километри жици, работи, всичкото това нещо е предпоставка нещо да се случи“, каза Ангел Попов – Ачо.

„И тя винаги се терзае „тази песен можех и по-добре да я изпея”. И следващият път иска да е още по-перфектна. Но наистина тя е човек, който обича да чува чуждото мнение и да се вслушва, когато то е правилно“, отбелязва Николай Недеков.

За публиката, напускаща вече концертите във Варна и Бургас обаче, те не са техника, а преживяване. Лично и съкровено. Ето част от споделените думи на нейните почитатели.

„Пътувам от Германия специално за концерта на Лили Иванова. Пълни ти душата отвсякъде. Велика, просто велика.“ 

„Всичко все едно е сценарий за филм за всяка една песен, много ми хареса.“

 „Развълнувани сме много. От малка съм фенка. Подаръците за рождения ми ден бяха билет за концерт на Лили Иванова.“

 „Незабравима вечер, просто уникално, това е легенда, това е жена с такъв глас, цялата публика я обожава, аз я обожавам и съм удивена.“

„Чувствам се възроден, просто възвисен. Едно пречистване. Лили Иванова е божествена.“

„Много сме развълнувани, беше страхотно, наистина уникално изживяване. Това е една Вселена.“

„Тя просто си има страхотно въздействие върху публиката. Всички тези хора, които идват на концерта това е защото тя има какво да им каже като текстове, тя има какво да им покаже като музика. Това е най-важното за един изпълнител - да имаш какво да кажеш“, подчертава Ангел Попов – Ачо.  И допълва: „Мен ме вълнува тази музика. И в момента ме вълнува. Като зрител, а не като човек, който работи. Защото всеки концерт е различен, не е едно и също. Не минава телеграфно - да дойдем и да си свършим работата и да си ходим. Няма такъв филм.“

Източник: NOVA

Музикална Вселена, която вече 65 години владее сцена, сърца и публика. Но и плаща цената на този успех. 

„Тази самота, на която си обречен, която трябва да те зарежда, защото след такова раздаване - както тази вечер пред 2200 души, това изчерпва емоционално човек, той има нужда да бъде сам. И всъщност всичко това съпровожда този момент на позициониране на това първо място, което безспорно тя има в музикалната сцена на България. Най-вероятно не е лесно. Аз никога не бих си пожелал да бъда Лили Иванова, защото тривиално е, но царската корона е много тежка“, убеден е Николай Недеков.

„Точно днес обядвахме заедно и си говорихме за това как българските изпълнители трябва да спрат да се оглеждат тук около себе си и да се сравняват един с друг, а е добре да погледнат малко към света и световната музика и да се огледат там какво се случва. Това прави тя. Тя следи световната музика как се развива и как се движи“, разказва Ангел Дюлгеров. 

„Наистина голям стоицизъм и сила на характера да бъдеш това, което си. Още от първите моменти, в които тя е подценявана и мачкана. До днес - с всичко, което съпътства. С митовете на колко години е - защото тя е на толкова, на колкото е и не ги крие. Това да си на това място, на което е тя означава освен талант и огромен характер да минеш през всички битки професионални и лични, които да те изведат на пистата, на която тя тича сама. Има втора, на която се борят няколко за второто място. Но първото за добро или лошо е нейно. И тя се състезава само със себе си“, категоричен е Николай Недеков.

Зад кулисите в Бургас  екипът на NOVA срещна и едно 20-годишно момче, събрало своята благодарност в стихове. 

„Най-любимата ми нейна песен е „Присъда” и затова съм вкарал лек откъс от нея, мисля, че тя го заслужава и би трябвало да го получи лично. „Ще ме осъдите надявам се накрая, денят ще бъде слънчев и чудесен, за нищо няма да се оправдая, последната ми дума ще е песен. Благодаря ви, че превърнахте тази последна дума в смисъл за толкова много животи. С дълбока признателност и вълнение Ви връчвам днес не просто отличие, а частица от сърцето си. Благодаря Ви, че Ви има“, рецитира Георги Георгиев.

Секунди по-късно посланието стигна до музата си. Защото за Лили Иванова феновете не са просто зрители и аплодисменти, а семейство, в което всеки има своето име и история. 

Източник: NOVA    
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Сбогом на дамата с гълъбите: Почина актрисата, която трогна милиони в „Сам вкъщи 2“

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Вин Дизел - Истинското му име ще ви изненада, а животът му е повече от „Бързи и яростни“

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Ако парите играеха на терена, Испания печели финала

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Гьоко Зайков: Отказах се от пари в полза на Левски, Крайова има атакуващ стил и иска да контролира играта

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Проверките на тирове в цялата страна продължават

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Лили Иванова с ново предизвикателство: Връща емблематична песен пред храм-паметника „Александър Невски“

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