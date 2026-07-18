Тръмп обвини Канада за дима от пожарите и заплаши с нови мита

През последните дни гъст дим от стотици горски пожари в Канада се разпространи над големи части от САЩ

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Канада за замърсяването на въздуха в части от Съединените щати заради дима от мащабните горски пожари в северната съседка. Той заяви, че ще поиска от Отава да поеме „неизчислимите разходи“ за справяне с последиците и предупреди, че те могат да бъдат добавени към вече действащите мита върху канадските стоки.

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През последните дни гъст дим от стотици горски пожари в Канада се разпространи над големи части от САЩ – от Средния запад до североизточните щати. Заради влошеното качество на въздуха местните власти издадоха предупреждения към жителите, като препоръчаха ограничаване на престоя на открито.

В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп заяви, че Канада не поддържа достатъчно добре горските си масиви и че това води до проблеми за американските граждани.

„Държим Канада отговорна за това, че не поддържа както трябва горите си (...) и в САЩ ненужно нахлува отвратителен, мръсен и вреден за здравето въздух“, написа американският президент.

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По думите му ситуацията е „умишлена небрежност“, която се превръща в ежегоден проблем и струва на САЩ милиарди долари.

„Разходите за това замърсяване неизбежно трябва да бъдат добавени към митата, които Канада вече плаща“, допълни Тръмп.

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Отава: Инвестираме милиарди в борбата с пожарите

Канадските власти отхвърлиха критиките, като посочиха предприетите мерки за ограничаване на риска от горски пожари.

Министърът за извънредните ситуации и устойчивостта на общностите Елинор Олшевски заяви, че от 2020 г. канадското правителство е инвестирало 12 милиарда канадски долара (8,56 млрд. щатски долара) в устойчиво управление на горите и превенция на пожари.

Тя подчерта, че Канада и САЩ имат дългогодишно партньорство в борбата с горските пожари от двете страни на общата граница.

„В момента наш пръв приоритет е да защитим канадците и да гарантираме безопасността на общностите“, заяви Олшевски.

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Климатичните промени увеличават риска

Според експерти по-високите температури през последните години допринасят за изсушаването на растителността и увеличават риска от мащабни горски пожари в Канада – страна с едни от най-големите горски площи в света.

Климатолозите посочват, че по-продължителните периоди на суша и по-топлото време създават условия за по-чести и по-трудни за овладяване пожари.

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Канадският премиер Марк Карни заяви, че САЩ могат да направят повече за ограничаване на климатичните промени, които според него допринасят за продължителните засушавания и повишаването на температурите.

Тръмп и Карни се очаква да се срещнат в неделя по време на финала на Световното първенство по футбол в Ню Джърси, на фона на напрегнатите отношения между Вашингтон и Отава.