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Разбиха международна мрежа за трафик на мигранти, има арести и в България

При съвместна операция на България, Гърция, Румъния и Нидерландия са задържани седем души, а разследването разкри поне 12 незаконни курса към държави от ЕС

Василена Василева Василена Василева

18 юли 2026, 13:42
Разбиха международна мрежа за трафик на мигранти, има арести и в България
Задържани са седем души   
Източник: iStock Photos

П ри международна спецоперация с участието на България, Гърция, Румъния и Нидерландия са задържани седем души, част от организирана престъпна група за трафик на мигранти. Сред заловените са лидери и логистици на групата. Установени са общо 13 участници, трима от които вече изтърпяват наказание „лишаване от свобода“ в Гърция, а други трима се издирват, предаде DarikNews.bg, позовавайки се на информация на МВР.

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Разследването е проведено от компетентните гръцки правоохранителни органи в сътрудничество със службите на България, Румъния и Нидерландия, с подкрепата на Югоизточноевропейския център за правоприлагане (SELEC) и с участието на Европейския център срещу контрабандата на мигранти (ECAMS) към Европол. Значителна част от доказателствата по разследването са предоставени от Главна дирекция „Гранична полиция“.

Разбиха международна група за трафик на мигранти

  • Как е действала групата?

Организираната престъпна група е действала от февруари 2026 г. Тя е превозвала незаконни мигранти от гръцко-турската граница през България към други държави от Европейския съюз. Използвани са товарни и леки автомобили, включително рент-а-кар автомобили и други превозни средства, осигурявани на българска територия, както и автомобили, откраднати в Гърция. 

Мигрантите били временно настанявани в наети или контролирани от групата жилища в Солун. След това били укривани в товарните отделения на камиони за международен транспорт и превозвани към други държави от Европейския съюз при сериозен риск за живота и здравето им. Транспортираните незаконни мигранти са основно граждани на Египет, но има и от други трети страни.

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  • Акцията

На 16 юли, след целенасочена и прецизна оперативна работа, служители на Дирекция „Противодействие на незаконната миграция“ и отдел „Разследване“ са осъществили действия на българска територия по предварително утвърден от директора на ГД „Гранична полиция“ план. В София е задържан 45-годишен сирийски гражданин, издирван с Европейска заповед за арест, издадена от гръцките власти. Извършени са действия на адреси, където той е пребивавал и е иззет използваният от него автомобил. Уведомено е Бюро SIRENE при Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“.

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В Гърция, Румъния и Нидерландия са задържани останалите участници от организираната престъпна група. В рамките на операцията са претърсени 10 жилища в Солун, Атина и София. Иззети са два автомобила, мобилни телефони и други електронни устройства, документи за самоличност, парични средства и две охранителни камери.

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От февруари 2026 г. досега са осъществени най-малко 12 незаконни превоза. За превозването на всеки мигрант са получавани между 2 000 и 6 500 евро, а незаконната печалба се оценява на над 300 000 евро.

Редактор: Василена Василева
Източник: DarikNews.bg    
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