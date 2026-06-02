Спорът за „Баба Алино“ се разгаря: Уволнен инспектор в "Строителен контрол" Варна отрече вина

П родължават споровете за това кой носи отговорност за "града фантом" в местността "Баба Алино", както и каква да бъде съдбата на вече изградените постройки. По-рано днес акцентът отново се прехвърли към уволненията в Община Варна.
След като в понеделник директорът на строителния контрол Александър Драгнев даде своите обяснения в ефира нa NOVA, днес темата коментира и друг отстранен служител от отдела.
Това е вече бившият главен инспектор "Строителен контрол" Делян Грудев, който твърди, че няма обяснение защо е уволнен и че няма нищо общо с преписките по казуса.
Той подкрепи твърденията си с документи.
Във вторник темата коментира и още един от отстранените служители на „Строителен контрол“ в общината.
"Аз вина не признавам, защото не съм работил по преписката. Нямам никакво касателство с извършени проверки в периода от 2024 до края на 2025 година. Не съм бил служител и не мога да коментирам и да давам информация за това, което се е случвало", заяви Делян Грудев, бивш главен инспектор „Строителен контрол“ в Община Варна.
На този фон остра позиция изрази и Камарата на строителите.
От браншовата организация във Варна настояха за отстраняването на председателя на Експертния съвет по устройство на територията Кристиян Саралиев.
По-рано в понеделник стана ясно, че архитектът вече не заема тази длъжност, но ще остане като член на съвета.