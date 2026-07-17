България

Откриха фентанил и кокаин в тайник в радио на кола в София

Задържан е и така нареченият "готвач" в квартал "Слатина"

Николай Киров Николай Киров

17 юли 2026, 22:33
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П ри акция на СДВР арестуваха 24-годишен мъж с кокаин, метамфетамин, марихуана и фентанил в столичния квартал "Слатина". Задържаният е с условна присъда за разпространение на дрога. Голяма част от наркотичните вещества са били държани в тайник в радио на кола. Това е трети подобен арест в рамките на седмица, предава NOVA.

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"У задържания са намерени около 20 дози кокаин, 18 дози метамфетамин и 3 дози от марихуана. Дрогата е било предвидено да бъде разделена в по-малки дози. У него дса открити и 2 пакетчета с кафяво прахообразно вещество. Най-вероятно се касае за фентанил", заяви главен инспектор Александър Нецов, началник на сектор ”Противодействие на криминалната престъпност” към Първо районно управление на СДВР. 

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Той допълни: "При нас има задържани още две лица за разпространение на наркотични вещества. Единият - 43-годишен мъж, е така нареченият "готвач" в квартал "Слатина". На адреса, на който живее, е установена домашна лаборатория за дрога". 

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
СДВР арест наркотици
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