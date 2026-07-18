Мистерия, озадачавала астрономите 40 години, получи неочаквано обяснение

Е дна 40-годишна астрофизична загадка около гигантска структура в Млечния път намери своето решение. Ново изследване разкрива, че обектът не е свързан с галактическия център, а е много по-близка до нас сфера от газ, оформена от звездна активност.

В продължение на четири десетилетия астрономите са дебатирали произхода на структура, известна като „лоб на галактическия център“ (GCL). Множеството конкуриращи се теории – от остатък от свръхнова до древно изригване от свръхмасивната черна дупка в ядрото на галактиката – превърнаха обекта в своеобразен „тест на Роршах за галактическата астрофизика“, както го определя един изследователски екип.

Нови данни разкриват „силно объркана примка“

Международен екип астрофизици, ръководен от Катрин Крекел от Хайделбергския университет, установи, че структурата всъщност не се намира в галактическия център. Според новото проучване тя е затворена примка, разположена на около 6520 светлинни години от Земята, а не на типичните 26 000 светлинни години до центъра на Млечния път. Това значително по-малко разстояние означава, че и реалният ѝ размер е много по-скромен.

Ключът към разгадаването на мистерията се крие в преодоляването на няколко наблюдателни предизвикателства, като гъстите струпвания на звезди и прах в посока на галактическия център. Изследователите са използвали данни от проучването SDSS-V Local Volume Mapper, което картографира светещия газ в галактиката. Анализът на излъчването на йонизирана сяра е позволил на екипа да „пробие“ през праховите облаци и да види долната част на структурата, доказвайки, че тя е затворена сфера, а не отворен лоб.

Новите данни сочат, че обектът представлява балон от водороден газ с диаметър около 115 светлинни години, който свети под въздействието на интензивно ултравиолетово лъчение. Смята се, че е „издълбан“ от по-ранно поколение масивни звезди, подобно на познатата „Примка на Барнард“ в съзвездието Орион. В светлината на откритието, учените с доза хумор предлагат съкращението GCL да бъде преосмислено като „силно объркана примка“ (greatly confused loop).

Преразглеждането на природата на този обект е ярък пример за това как напредъкът в технологиите за наблюдение може да преобърне десетилетни научни хипотези. Откритието не просто решава стара загадка, но и отваря нови въпроси за звездната еволюция в нашия непосредствен галактически квартал.