България

Цистерна пламна на АМ „Тракия“ и затрудни движението по край Пазарджик

Инцидентът е станал тази сутрин при 107-ия километър, в посока Пловдив – Пазарджик

Василена Василева Василена Василева

18 юли 2026, 10:01
Цистерна пламна на АМ „Тракия“ и затрудни движението по край Пазарджик
Източник: БТА

П ожар в цистерна на автомагистрала „Тракия“ затрудни движението в натоварения участък между Пловдив и Пазарджик в сутрешните часове. Огънят е потушен, но заради инцидента трафикът временно беше реорганизиран, съобщиха от компетентните институции.

Инцидентът е станал тази сутрин при 107-ия километър на магистралата, в посока Пловдив – Пазарджик. По първоначална информация пламъци са обхванали цистерната, което е наложило незабавната намеса на екипи на пожарната и полицията.

  • Пожарът е овладян, движението е ограничено

На място са изпратени противопожарни екипи, които са успели бързо да потушат огъня и да предотвратят разрастването му. Няма данни за пострадали при инцидента.

Въпреки че пожарът е ликвидиран, движението в района остава затруднено. Трафикът не е напълно спрян, но автомобилите се пропускат само през изпреварващата лента. Регулирането се извършва от служители на „Пътна полиция“, които следят за безопасното преминаване на превозните средства.

Шофьорите, които преминават през участъка, трябва да се движат с повишено внимание и да спазват указанията на органите на реда.

  • Инцидентите с тежкотоварни автомобили изискват бърза реакция

Подобни ситуации на една от най-натоварените пътни артерии в страната отново поставят акцент върху значението на техническата изправност на тежкотоварните превозни средства и необходимостта от бърза реакция при аварийни ситуации.

Към момента не се съобщава за сериозни последствия от инцидента, а екипи продължават работа по обезопасяване на мястото.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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