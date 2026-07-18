Свят

МВФ отпуска 346 млн. долара на Венецуела след опустошителното земетресение

Средствата са предназначени за финансиране на възстановяването на районите, засегнати от природната стихия

Василена Василева Василена Василева

18 юли 2026, 07:32
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В енецуела постигна споразумение с Международния валутен фонд (МВФ) за деблокиране на 346 милиона долара. Средствата са предназначени за финансиране на възстановяването на районите, засегнати от разрушителното двойно земетресение на 24 юни.

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Новината беше съобщена от вицепрезидента на страната Делси Родригес. В изявление, публикувано в платформата Telegram и цитирано от световните агенции, тя уточни, че финансовата помощ ще бъде насочена към най-неотложните нужди на пострадалото население.

  • Цели на финансирането

Според изявлението на Родригес, цитирано от БГНЕС, средствата ще се използват за подпомагане на засегнатите семейства. Предвижда се осигуряване на жилища, възстановяване на инфраструктурата, основни обществени услуги и други дейности, необходими за преодоляване на последиците от бедствието.

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  • Мащабът на трагедията

Споразумението с МВФ идва на фона на тежка хуманитарна криза в засегнатите региони. По-рано председателят на парламента Хорхе Родригес представи данни за мащаба на бедствието. Според информацията, цитирана от БТА,  броят на загиналите е достигнал 5069 души, а ранените са 16 740. Между 10 000 и 50 000 души остават в неизвестност, а хиляди са загубили домовете си.

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Отпускането на средствата от МВФ представлява ключова стъпка в усилията на страната да се справи с последиците от природното бедствие, което се очертава като едно от най-тежките в новата история на Венецуела.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА    
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