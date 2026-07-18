МВФ отпуска 346 млн. долара на Венецуела след опустошителното земетресение

В енецуела постигна споразумение с Международния валутен фонд (МВФ) за деблокиране на 346 милиона долара. Средствата са предназначени за финансиране на възстановяването на районите, засегнати от разрушителното двойно земетресение на 24 юни.
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Новината беше съобщена от вицепрезидента на страната Делси Родригес. В изявление, публикувано в платформата Telegram и цитирано от световните агенции, тя уточни, че финансовата помощ ще бъде насочена към най-неотложните нужди на пострадалото население.
- Цели на финансирането
Според изявлението на Родригес, цитирано от БГНЕС, средствата ще се използват за подпомагане на засегнатите семейства. Предвижда се осигуряване на жилища, възстановяване на инфраструктурата, основни обществени услуги и други дейности, необходими за преодоляване на последиците от бедствието.
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- Мащабът на трагедията
Споразумението с МВФ идва на фона на тежка хуманитарна криза в засегнатите региони. По-рано председателят на парламента Хорхе Родригес представи данни за мащаба на бедствието. Според информацията, цитирана от БТА, броят на загиналите е достигнал 5069 души, а ранените са 16 740. Между 10 000 и 50 000 души остават в неизвестност, а хиляди са загубили домовете си.
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Отпускането на средствата от МВФ представлява ключова стъпка в усилията на страната да се справи с последиците от природното бедствие, което се очертава като едно от най-тежките в новата история на Венецуела.