14 години от атентата на летище „Сарафово“: Денят, който промени България

Всяка година на 18 юли край мемориала на летище „Сарафово“ се организира възпоменателна церемония в памет на жертвите

Н а 18 юли се навършват 14 години от атентата на летище „Сарафово“ край Бургас – най-тежкия терористичен акт, извършен на българска територия след промените през 1989 г.

При нападението загинаха петима израелски туристи и българският шофьор на автобуса Мустафа Кьосов. Загина и извършителят на атаката. Ранени бяха над 30 души, повечето от които израелски граждани.

18 юли: Взривът, който уби спокойствието – атентатът в Бургас

Какво се случи на 18 юли 2012 г.

Малко след 17:20 ч. местно време на паркинга пред терминала на летище „Сарафово“ избухва мощна експлозия в автобус, превозващ израелски туристи, пристигнали с полет от Тел Авив. Групата се е готвела да отпътува към хотелите си по Южното Черноморие, когато става взривът.

При експлозията загиват:

петима израелски граждани;

българският шофьор Мустафа Кьосов;

извършителят на атентата.

Други над 30 души получават различни по тежест наранявания. Взривът унищожава автобуса и поврежда още няколко превозни средства в района.

Разследването

Разследването продължава години и се води с участието на българските служби, Европол, ФБР и израелските власти. Анализът на събраните доказателства показва, че нападението е било внимателно подготвено, като за него е използвана фалшива самоличност и изградена логистична мрежа в няколко държави.

През 2013 г. българските власти обявиха, че събраните доказателства сочат към военното крило на ливанската организация „Хизбула“. Това заключение по-късно оказа влияние и върху решението на Европейския съюз да включи военното крило на организацията в списъка на терористичните организации.

Осъдени задочно

През септември 2020 г. Специализираният наказателен съд в България призна за виновни задочно Мелиад Фарах и Хасан ел Хадж Хасан за участие в подготовката на атентата. Двамата получиха наказание „доживотен затвор без право на замяна“, но и до днес не са задържани и местонахождението им остава неизвестно. Срещу тях са издадени международни заповеди за издирване.

Според обвинението те са осигурили логистична подкрепа, документи и организация за извършването на нападението.

Влиянието върху сигурността

Атентатът в Сарафово доведе до значителни промени в мерките за сигурност на летищата и туристическите обекти в България. Бяха засилени процедурите за контрол, обменът на информация между българските и международните служби, както и сътрудничеството в областта на противодействието на тероризма.

Случаят остава един от най-значимите примери за международно разследване, в което участват български, европейски, американски и израелски служби.

Памет за жертвите

Всяка година на 18 юли край мемориала на летище „Сарафово“ се организира възпоменателна церемония в памет на жертвите. На нея присъстват представители на българските институции, Израел, дипломатическия корпус, близки на загиналите и граждани.

Четиринадесет години след трагедията атентатът остава едно от най-тежките изпитания пред българската система за сигурност и събитие, оставило трайна следа както в отношенията между България и Израел, така и в европейската политика за борба с тероризма.