Зеленски назначи нов временен ръководител на Службата за сигурност на Украйна

У краинският президент Володимир Зеленски назначи Олександър Поклад за временно изпълняващ длъжността председател на Службата за сигурност на Украйна (СБУ). Решението е оформено с президентски указ от 17 юли, публикуван на официалния сайт на държавния глава, съобщи агенция "Укринформ".

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Съгласно указа досегашният първи заместник-председател на СБУ Олександър Поклад поема временно ръководството на службата до назначаването на титулярен председател.

Поклад наследява на поста Евген Хмара, който до този момент изпълняваше временно длъжността председател на СБУ. По-рано украинското правителство, със съгласието на президента Володимир Зеленски, го назначи за временно изпълняващ длъжността министър на отбраната. Хмара оглавяваше Службата за сигурност на Украйна от 5 януари 2026 г.

Каква е ролята на СБУ?

Службата за сигурност на Украйна е една от най-важните институции в системата за национална сигурност на страната. Тя отговаря за контраразузнаването, борбата с тероризма, защитата на държавната сигурност, противодействието на саботажи и разкриването на дейности, застрашаващи националните интереси.

След началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г. ролята на СБУ значително нарасна. Освен традиционните си функции, службата участва активно в разкриването на предполагаеми руски шпионски мрежи, предотвратяването на диверсии и координирането на операции, свързани със сигурността във вътрешността на страната.

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Поредна кадрова промяна

Назначението на Поклад е част от поредицата кадрови промени в украинските институции за сигурност и отбрана. Преместването на Евген Хмара начело на Министерството на отбраната доведе до необходимостта от ново временно ръководство на СБУ, докато бъде взето решение за постоянен председател на службата.

Засега от президентската администрация не съобщават кога ще бъде направено окончателното назначение на титулярен ръководител на Службата за сигурност на Украйна.