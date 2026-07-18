Пожар избухна в електроцентрала в Кувейт след иранска атака

П ожар избухна в електроцентрала и инсталация за обезсоляване на вода в Кувейт след иранска атака, съобщи министерството на електроенергията, водите и възобновяемата енергия, като уточни, че няколко енергийни модула са били изключени. Министерството добави, че се работи за овладяване на пожара и извършване на ремонтни дейности, предаде Ройтерс.

Кувейтската национална авиокомпания съобщи, че е пренасрочила повечето полети, след като страната временно спря операциите на международното летище в Кувейт заради ирански ракетни и дронови атаки. По-рано авиокомпанията заяви, че пренасрочването се дължи на затварянето на въздушното пространство.

Според иранските държавни медии Корпусът на гвардейците на ислямската революция е поразила място, където са били струпани американски бойни самолети на авиобаза "Шейх Иса" в Бахрейн, както и разузнавателен център за данни, известен като Бателко. Гвардията е ударила и американски пристан за горивно снабдяване в пристанище Ал Ахмади, както и американски център за комуникации и сигнали в Кувейт.

САЩ и Иран си разменяха днес удари, насочени срещу инфраструктурни и военни цели, докато битката им за контрол над Ормузкия проток се изостря, отбелязва Асошиейтед прес. Регионът преживява дни на взаимни атаки, а колапсът на временното примирие оставя конфликта — започнат от САЩ и Израел преди повече от четири месеца — без ясен край.

Централното командване на САЩ заяви по-рано, че седмата поредна нощ на удари е поразила "наблюдателни обекти, логистична военна инфраструктура, подземни складове за оръжие и морски способности".

Кувейт съобщи, че прихваща ирански ракети и дронове, докато Ирак заяви, че е свалил атакуващи дронове над град Ербил. Йордания съобщи чрез агенция "Петра", че системите ѝ за противовъздушна отбрана са свалили ирански ракети. В Бахрейн също са се задействали сирени за въздушна тревога.

Ирански представители твърдят, че последните американски удари са убили десетки и ранили стотици хора, като вчера беше съобщено за нови жертви. Американската армия също призна за нови ранени военнослужещи.