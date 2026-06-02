България

Камарата на строителите проверява казуса "Баба Алино"

Варненската организация има четири предложения към общинската администрация във Варна

2 юни 2026, 17:17
Камарата на строителите проверява казуса "Баба Алино"
Източник: БТА

К амарата на строителите извършва проверка на ситуацията около украинската корпорация КУБ и действията ѝ в местността Баба Алино, каза пред журналисти във Варна Светослав Жеков, председател на местната структура на организацията. Той уточни, че сигнал са получили преди два месеца от председателя на Общинския съвет в крайморския град. Писмото е изпратено и до националното ръководство на Камарата, уточни Жеков. От София са потвърдили, че КУБ е член на организацията и е вписана в регистъра.

Корпорация КУБ - строител в местността „Баба Алино“ - отмени насрочената за днес пресконференция

Дали действията на украинската компания са законни или не, Камарата не може да каже, допълни Жеков. По думите му по темата се очаква да се произнесе Етичната комисия на организацията и след това ще бъде взето решение дали корпорацията ще бъде изключена от Камарата. Преди това обаче комисията очаква да чуе и позицията на КУБ, както и да види всички документи по случая "Баба Алино". Изключването на корпорацията, ако бъде взето такова решение, ще даде ясен знак на обществото, че строителният бранш не толерира незаконни практики, което е много важно, подчерта Жеков.

Варненската организация има четири предложения към общинската администрация във Варна, свързани с работата по градоустройството, каза още той. Според него е наложително Общината да тръгне по нов начин да процедира с подробните устройствени планове (ПУП). Камарата настоява до един месец всички ПУП, които не са получили становище, да го имат, без значение дали ще е положително или отрицателно, посочи Жеков. По думите му в момента в администрацията са натрупани около 1000 такива искания за промени на планове, които отлежават.

Какво знаем за „незаконния град“ край Варна?

По думите на Жеков Камарата иска кметът Благомир Коцев да издаде заповед, с която да разпореди, че при мълчалив отказ на заявление за ПУП, администрацията след това няма право да дава положително становище. Това се е случвало много пъти във времето, обясни Жеков. Според него издаването на подобна заповед ще прекрати всякакви възможности за корупционни практики. По този начин, ако някой получи отказ за промяна на план – мълчалив или не, няма да има възможност да търси как някой да „оправи“ нещата, а ще може да действа само по съдебен ред, обясни Жеков.

Членовете на Камарата искат още администрацията да предприеме нещо в т.нар. Западна промишлена зона в града, допълни Жеков. Той припомни, че заедно с Камарата на архитектите, Камарата на инженерите и Съюза на архитектите са изготвили план за развитието на тази територия и са го подарили на Общината преди близо година. Все още няма никакво движение по темата, посочи Жеков и изтъкна, че още през 2024 г. в бюджета на Варна са били заложени средства за градоустройствен план на зоната. В момента, ако дойде голям инвеститор, градът не може да предложи нито парцел, нито ток, нито вода, подчерта Жеков. По думите му привличането на вложения може да стане само при наличие на устройствени планове. 

Източник: БТА, Мила Едрева    
Камара на строителите Варна Баба Алино
Последвайте ни
Стотици еднакви текстове на матурата по БЕЛ, подозират ИИ

Стотици еднакви текстове на матурата по БЕЛ, подозират ИИ

Криза удря Русия, но Путин избира войната

Криза удря Русия, но Путин избира войната

Почина Любен Дилов-син

Почина Любен Дилов-син

Въвеждат нови правила за незаконните имигранти в ЕС

Въвеждат нови правила за незаконните имигранти в ЕС

Данъчното облекчение за ТЕЛК, което много хора пропускат

Данъчното облекчение за ТЕЛК, което много хора пропускат

pariteni.bg
Следващата вълна китайски марки идва

Следващата вълна китайски марки идва

carmarket.bg
България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки
Ексклузивно

България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки

Преди 12 часа
2 юни: Денят, в който природата постави България на колене
Ексклузивно

2 юни: Денят, в който природата постави България на колене

Преди 12 часа
<p>Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ</p>
Ексклузивно

Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ

Преди 12 часа
Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?
Ексклузивно

Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Трамвай дерайлира в Берлин, поне 20 души пострадаха

Трамвай дерайлира в Берлин, поне 20 души пострадаха

Свят Преди 28 минути

Електроснабдяването в района временно е било прекъснато

<p>Путин е &bdquo;военнопрестъпник и неудачник&ldquo;, който няма &bdquo;никакви козове освен терора&ldquo;</p>

Украинският външен министър: Путин е „военнопрестъпник и неудачник“, който няма „никакви козове освен терора“

България Преди 2 часа

Андрий Сибиха заяви, че масираната руска атака с 656 дрона и 73 ракети показва, че Москва разчита на терор, защото губи на бойното поле

Заловиха стотици дози фентанил в София

Заловиха стотици дози фентанил в София

България Преди 2 часа

Задържани са общо 11 души

MEDIA PLAY 2026 постави България на картата на водещите индустриални форуми в Европа

MEDIA PLAY 2026 постави България на картата на водещите индустриални форуми в Европа

Любопитно Преди 2 часа

Тазгодишното издание се проведе в партньорство с MIPCOM – най-големия международен пазар за телевизионно и аудиовизуално съдържание в света

Вучич: Сърбия няма да въвежда визи за руски граждани

Вучич: Сърбия няма да въвежда визи за руски граждани

Свят Преди 2 часа

Александър Вучич увери, че всяко решение за премахване на безвизовия режим с Русия ще бъде „незабавно отменено“

Принцеса Леонор пише история: Испанската наследница направи първия си скок с парашут

Принцеса Леонор пише история: Испанската наследница направи първия си скок с парашут

Преди 2 часа

Испанската принцеса Леонор стана първият член на кралското семейство с официална значка на парашутист. Крал Фелипе VI не скри гордостта си от смелостта на своята дъщеря, която завърши успешно тежкото военно обучение в Мурсия

Излязоха резултатите от първото класиране за първи клас в София

Излязоха резултатите от първото класиране за първи клас в София

България Преди 3 часа

9956 деца са класирани при първото класиране за прием в първи клас в общинските училища на територията на Столична община за учебната 2026/2027 година

,

Сенки от миналото връхлитат настоящето в новите епизоди на „Дъждът оставя следи“

Любопитно Преди 3 часа

Ново престъпление преобръща разследването в епизодите на криминалната поредица в сряда и четвъртък от 21:00 ч.

,

Този вкусен плод пази кожата ни от слънцето

Любопитно Преди 3 часа

Проучването, ръководено от учени от Западния Новингландски университет (САЩ), предполага, че плодът буквално може да задейства промени в ДНК

<p>Мадяр е готов да се срещне със Зеленски, ето кога&nbsp;</p>

Мадяр е готов да се срещне със Зеленски в началото на следващата седмица

Свят Преди 3 часа

Мадяр заяви, че е “оптимист”, че въпроса с малцинството може да бъде решен и може да бъде отворена нова глава в отношенията между Киев и Будапеща

Почина актьорът от "Туин Пийкс" Оуейн Рийс Дейвис

Почина актьорът от "Туин Пийкс" Оуейн Рийс Дейвис

Свят Преди 3 часа

Уелският актьор Оуейн Рийс Дейвис, познат с ролите си в култовия „Туин Пийкс: Завръщането“ и сериала „ОА“, издъхна внезапно на 44-годишна възраст. Семейството му сподели, че обстоятелствата около смъртта му все още остават неизяснени

<p>Българки начело на тайни бардаци в Австрия, полицията разби схемата</p>

Разкриха нелегални публични домове в Австрия, сред заподозрените са две българки

Свят Преди 3 часа

Полицията в Инсбрук разследва схема за сводничество и незаконна проституция

Мозъчен кръвоизлив и счупени ребра след побой, разследват случай на домашно насилие

Мозъчен кръвоизлив и счупени ребра след побой, разследват случай на домашно насилие

България Преди 3 часа

Пострадалата 19-годишна жена е била принудена да се качи в автомобил, сочат данните по делото

<p>БНБ преведе 281 млн. евро в държавния бюджет</p>

БНБ преведе годишната си печалба в полза на бюджета

България Преди 3 часа

Преводът е част от законово установения механизъм за разпределение на финансовия резултат на БНБ

,

Легендата на Ливърпул Кени Далглиш разкри, че има рак

Свят Преди 3 часа

75-годишният шотландец сподели, че е възнамерявал да не разкрива публично лечението си, но в крайна сметка го обяви в социалните мрежи

Златна тоалетна и кокошки за рожден ден: Най-абсурдните подаръци на холивудските звезди

Златна тоалетна и кокошки за рожден ден: Най-абсурдните подаръци на холивудските звезди

Любопитно Преди 3 часа

Когато милионите са в повече, луксозните коли и скъпите бижута стават скучни. Вижте кои световни знаменитости решиха да изненадат половинките си с живи кокошки, златни тоалетни чинии, истински човешки кости и дори... парцел в гробището

Всичко от днес

От мрежата

6 начина, по които неволно наранявате чувствата на кучето си

dogsandcats.bg

10 признака, че кучето ви е здраво

dogsandcats.bg
1

Най-едрото ципокрило насекомо в Европа не е опасно

sinoptik.bg
1

Заснеха единствената в света дива бяла панда

sinoptik.bg

MONA се присъединява към турнето на Любо Киров, ще гостуват в 15 града

Edna.bg

Иво Димчев и Виктор: Любов, изкуствени гърди и още странни избори

Edna.bg

Играч на Янтра отнесе сериозно наказание

Gong.bg

Два мача от мечтата: Зверев пречупи "новия Надал" за 1/2-финал на "Ролан Гарос" (видео + снимки)

Gong.bg

Силна буря с проливен дъжд, гръмотевици и градушка нанесе щети в Хасково (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

МОН разглежда казус с идентични писмени работи на матурата по БЕЛ

Nova.bg