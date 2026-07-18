Отварят за три дни границата между България и Сърбия край Белоградчик

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Г раницата между България и Сърбия край Белоградчик е отворена за свободно преминаване в продължение на три дни заради традиционния международен събор „Кадъ Боаз“. Събитието се провежда на едноименния проход между белоградчишкото село Салаш и сръбското село Ново Корито и отново събра хиляди посетители от двете страни на границата.

По традиция за дните на празника граничният пункт в района функционира с облекчен режим, което позволява на хората свободно да преминават между България и Сърбия и да участват в общите тържества.

Повече от век традиция

Международният събор „Кадъ Боаз“ е една от най-старите традиции в пограничния район. Началото му е поставено преди повече от 100 години, а днес той се е утвърдил като символ на добросъседството и приятелството между хората от двете страни на границата.

През годините съборът се превърна не само във фолклорен празник, но и в място за срещи на семейства, приятели и роднини, разделени от държавната граница.

Български и сръбски фолклор на една сцена

И тази година програмата включва изпълнения на фолклорни ансамбли, певчески групи и танцови състави от България и Сърбия. Посетителите могат да се насладят на традиционна музика, народни танци, местни занаяти и кулинарни специалитети, характерни за двата региона.

Кметът на Белоградчик Боян Минков подчерта символиката на събитието.

„В рамките на три дни през годината ние се събираме заедно и махаме границата. По този начин отново сме заедно с тези два братски народа“, заяви той, цитиран от NOVA.

Символ на добросъседството

„Кадъ Боаз“ се организира съвместно от общините Белоградчик и Княжевац и всяка година привлича хиляди гости от България, Сърбия и други държави. Освен културната си програма, съборът има и важно значение за развитието на трансграничното сътрудничество, туризма и връзките между местните общности.

За жителите на региона това е един от най-очакваните празници в годината – време, в което държавната граница символично отстъпва място на общата история, традиции и приятелство.