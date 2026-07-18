Земеделският министър: 70% от млекопреработването е в ръцете на една компания

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Г одини наред държавната политика в българското земеделие се е свеждала основно до механично раздаване на субсидии, без достатъчно внимание към конкурентоспособността на сектора. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски пред NOVA.

По думите му днес земеделието е изправено пред сериозни предизвикателства, сред които силната концентрация в млекопреработването, затрудненията пред малките производители и вносът на продукти, които могат да бъдат представяни като българско саламурено сирене.

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„Земеделието отдавна не е онази романтика от детските ваканции на село“, коментира Абровски. Според него от 2007 г. насам политиката в сектора често е била сведена до „даване на едни пари“, без да се създават условия за устойчиво развитие.

Малките производители трудно намират пазар

Министърът посочи, че най-сериозно засегнати са малките производители, които трудно достигат до пазара. По думите му големите преработватели често отказват да изкупуват тяхната продукция, като се позовават на разходите за транспорт.

За да се промени този модел, управляващите от „Прогресивна България“ са внесли законопроект за регулиране на т.нар. взаимоспомагателен фонд. Целта е средствата да бъдат насочвани по-ефективно и да подпомагат животновъдите не само чрез субсидии, а чрез намиране на реални пазарни възможности.

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Спор за концентрацията в млечния сектор

Като един от най-големите проблеми Абровски посочи високата концентрация в млекопреработването.

Повод за коментара му станаха данни, изнесени от заместник-председателя на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Радомир Чолаков, според които една компания държи около 70% от преработката на мляко в България.

Абровски насочи критики към предишни управления и заяви, че подобна ситуация е била допусната от Комисия за защита на конкуренцията, доминирана от представители, свързвани с ГЕРБ.

„Това е абсолютно политическо неглижиране на сектора“, заяви министърът.

На въпрос дали подобна концентрация може да се случи случайно, Абровски отговори, че според него това не е възможно.

„Няма как да се случи случайно и нехайно. Реално погледнато тази концентрация е търсена причина и начин, по който да се позволи“, каза той.

По думите му аргументът при подобни сделки често е бил, че голямата компания ще направи инвестиции, ще модернизира производството и ще намали цените.

„Нито е по-модерно, нито е по-евтино. Просто някой, някъде по веригата е търсил причина, за да го разреши това нещо“, заяви Абровски.

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Опасност за българските производители

Министърът предупреди, че прекомерната зависимост от един голям играч крие риск за целия млечен сектор.

По думите му, ако компания, която изкупува голяма част от българското мляко, реши да промени политиката си и да започне да внася суровина от други държави, това може да се отрази тежко върху местните производители.

„Ако 70% от потреблението на мляко отива в тази компания, в момента, в който тя каже: „Аз спирам да купувам 70% българско, аз започвам 50% да внасям от Гърция, от Румъния, от Чехия, от Германия, откъдето си искам“ – тя може ли да фалира млечния сектор? Да, може“, заяви Абровски.

Нови правила за произхода на храните

Министърът коментира и проблема с вноса на млечни продукти, които могат да бъдат представяни по начин, създаващ впечатление за български произход.

Според него в момента е възможно саламурено сирене, произведено в чужбина, да бъде внесено в България и продавано в опаковки, които подвеждат потребителите.

Министерството на земеделието планира въвеждането на нови български стандарти, които да дават по-ясна информация на етикетите – какъв процент от използваното мляко е българско и какъв е внос.

Целта е потребителите да имат по-голяма яснота за произхода и качеството на храните.

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„Кошница с грижа“ набира популярност

Абровски отчете и развитието на инициативата „Кошница с грижа“, която вече има 13 присъединили се търговски вериги.

Комисията за защита на потребителите извършва ежедневни анализи на цените, а според министъра търговците отчитат сериозен интерес от страна на клиентите.

Предстоят нови срещи с търговските вериги с цел в инициативата да бъдат включени повече изцяло български продукти.