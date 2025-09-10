След побоя над полицейския шеф в Русе: Говори адвокатът на един от задържаните

С лед побоя над полицейския шеф в Русе и появилите се записи, говори адвокат Методи Лалов, защитник на 15-годишното момче, което е сред арестуваните по случая.

„Мястото на едно наказателно разследване е в прокуратурата и в последствие в съдебната зала. В общество, в което институциите не работят, когато МВР и прокуратурата си позволяват да говорят предварително, да сипят обвинения, неминуемо трябва и защитата да говори публично. Записи, които не са приобщени по делото като доказателства, не могат да бъдат част от доказателствения материал. В съдебната зала при вземането на мярката за неотклонение на непълнолетния младеж, не са изгледани никакви записи и ние не знаем какво всъщност е представила прокуратурата”, заяви Лалов.

Той допълни, че ще направи всичко възможно в петък във Велико Търново да бъдат гледани всички записи в рамките на процеса.

„Една от версиите на прокуратурата е, че е непровокирана агресия, че младежите са набили полицейския началник и неговия спътник. От записите, които изтичат през „БГ Елфите” виждаме нещо съвсем различно, виждаме скандал, виждаме свада. Съседът Георги Димитров даде изявление най-сетне и обясни, че е бил ударен. Ние не виждаме това. Дори да приемем версия, че е ударен, че се е дръпнал назад, продължението какво е? Той удря седящ шофьор. Когато един млад човек бъде ударен, какво очаквате - да не се защити ли? Не, че е правилно, не, че трябва да има такава реакция. Но е ясно, че има агресия и свада. В съдебната зала ще изясним това”, каза Лалов.

Той допълни, че иска прокуратурата и съдът да осигурят техника с високо качество, да направят експертизи, за да се види максимално добре какво се случва.

„Не зная дали има други записи. Вчера за първи път получих всички материали. Работа на прокуратурата е да изземе всички записи в едно каре”, каза Лалов.

„Убеден съм, че прокуратурата прави тенденциозно разследване. Имайте предвид, че прокуратурата трябва да докаже обвинението по безспорен начин. Ако не го направи, това ще е неин пропуск. И нещо важно да кажа - моята роля е да осигуря обективен, безпристрастен процес, всеобхватно пълно разследване на обстоятелствата, аз не искам да твърдя, че някоя „света вода не напита”, но няма да позволя да се води в демократична държава процес, който е кочина”, каза адвокатът.

Той видя и друг проблем в процеса.

„Студент по право знае, че трябва да се посочи кой орган или коя система от органи е увредена, за да приемем, че има определен вид телесна повреда. В обвинението и в определението на окръжния съдия Милена Пейчева не става ясно за какво става въпрос - бъбрек ли е, ребро ли е, око ли е, крак ли е? Как мога да защитавам обвиняемия срещу нещо, което е неизвестно?”, коментира още адвокатът.

„В наказателния процес, изводите се правят въз основа на доказателства. Това говорене през медиите и представянето на доказателство не са адекватни на наказателния процес”, каза още Лалов.

„Иначе пожелавам на този човек да се оправи. Разбира се, че ако се установи престъпление, трябва да се носи отговорност. Но тя трябва да бъде установена по безспорен начин, спокойно, адекватно, компетентно. Това е, което ще правим ние”, каза адвокат Лалов.

Той отказа да коментира дали 15-годишното момче признава. „Процесът е в начална фаза, аз сега се включвам и имам определена тактика на защитата. Така че не мога да кажа това”, каза Лалов.

„В петък ще се разберат много неща. Нека министърът и главният прокурор да дойдат в съдебната зала, за да видят техният следовател и прокурор как са работили. Защото те говориха за добра работа, за бърза работа, а ще видите скандални неща. Ще бъде доста неприятно за разследващите органи. И това не е защото аз ще се държа агресивно, а защото те сами са си причинили това. Такава некадърност не сте виждали”, каза Лалов.