Русия и Украйна с размяна на удари, има жертви

Двете страни все по-често поразяват цели далеч от фронтовата линия

12 декември 2025, 16:41
Какво послание отправи Зеленски от Купянск

Какво послание отправи Зеленски от Купянск
Съветник на Путин: Москва може да не хареса новите предложения за мир в Украйна

Съветник на Путин: Москва може да не хареса новите предложения за мир в Украйна
Как е починала Джейн Остин? Мистерията на последните дни на великата авторка

Как е починала Джейн Остин? Мистерията на последните дни на великата авторка
Украйна удари руски кораби, превозващи военна техника

Украйна удари руски кораби, превозващи военна техника
Кремъл: Спирането на огъня в Украйна е възможно само ако украинските сили се изтеглят от Донбас

Кремъл: Спирането на огъня в Украйна е възможно само ако украинските сили се изтеглят от Донбас
Зеленски: САЩ искат Украйна да се оттегли от Донбас и да създаде "свободна икономическа зона"

Зеленски: САЩ искат Украйна да се оттегли от Донбас и да създаде "свободна икономическа зона"
Доналд Тръмп предупреждава за Трета световна война

Доналд Тръмп предупреждава за Трета световна война
Мария Корина Мачадо избяга с перука и рибарска лодка, за да стигне Нобеловата церемония

Мария Корина Мачадо избяга с перука и рибарска лодка, за да стигне Нобеловата церемония

Р усия и Украйна си размениха през нощта удари с дронове, довели до жертви, съобщиха Москва и Киев, предаде ДПА.

Агенцията отбелязва, че двете страни все по-често поразяват цели далеч от фронтовата линия.

Руски удари с дронове в източния украински индустриален град Павлоград убиха един мъж и раниха още четирима души, написа военният управител на Днепропетровска област Владислав Хайваненко в "Телеграм". Пожари избухнаха в пет жилищни сгради в града, посочи той. 

Русия и Украйна си размениха удари, има жертви и щети

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че Русия е използвала 80 дрона от различни типове по време на атаките през нощта, като 64 от тях са били прехванати.

В руския град Твер седем души бяха ранени, след като украински дрон удари жилищна сграда, заяви изпълняващият длъжността губернатор Виталий Корольов, цитиран от руските агенции. Сред пострадалите има и дете. Всички ранени са настанени в болница, а сградата е евакуирана, добави той.

Министерството на отбраната в Москва съобщи, че през нощта са били свалени общо около 90 украински дрона, включително няколко, приближаващи руската столица.

Независимият новинарски портал "Астра" информира, че руска рафинерия в Ярославска област, северно от Москва, отново е била подложена на обстрел.

Силни взривове отекват и в украинския черноморски град, той е под ракетна атака, съобщават местните канали в Телеграм.

Тревогата бе обявена в 15:21 часа, взривовете отекнаха в 15:25 ч.

Украйна: 22 ранени, сред които и дете, при руски удари

Властите призовават жителите да се скрият в бомбоубежищата.

Нови цели летят към Одеса, Черноморск, Затока и Южни от акваторията на Черно море, пишат още местните канали в Телеграм.

Междувременно стана ясно, че части на украинската Национална гвардия отблъснаха руските сили в Киндрашивка, Радкивка и части от Северен Купянск, като по този начин успяха да блокират руските маршрути за доставка и да стабилизират по забележителен начин ситуацията в района на Купянск, предаде Укринформ, позовавайки се на нейно съобщение във „Фейсбук“.

Съгласно изявлението стабилизационната операция в този район е започната от издирвателно-ударната група „Хартия“, която беше създадена по решение на главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна Александър Сирски след ескалацията в региона през септември тази година.

„Нашите части пробиха през река Оскил, като отрязаха маршрута за доставки на врага“, се добавя в съобщението и се отбелязва, че междувременно украинските военни са отблъснали опитите на руските сили да пробият отбраната на града.

Какво става в Днепропетровска област, загинал и ранено дете

Сраженията южно от града продължават, но ситуацията в района на Купянск остава стабилна с постепенен напредък на украинските сили, отбелязва Укринформ.

„Следващата (цел) е пълното освобождаване на Купянск!“, се допълва в изявлението.

Миналия месец руската армия обяви, че е превзела града напълно - нещо, което Киев отрече.

Информацията за ситуацията на бойното поле не може да бъде потвърдена по независим път.

Източник: БТА    
Русия Украйна Дронове Военни удари Жертви и ранени Фронтова линия Гражданска инфраструктура ПВО Купянск Одеса
Президентът обяви кога започват консултациите с политическите сили

ЕК: България въвежда еврото от 1 януари, решението остава в сила

Доналд Тръмп предупреждава за Трета световна война

Принцеса Виктория впечатли с мускули на Нобеловите награди

Плюсове и минуси: Какво означава закъснението на бюджета за страната

Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Иран арестува нобелистката Наргес Мохамади отново

Вдигнаха въздушна линейка заради мъж с черепно-мозъчна травма

Кристина Агилера привлече погледите с новия си дързък външен вид

Задържаха 70 кг дрога, открита в газови бутилки на границата с Турция

Периодичното гладуване води до динамични промени в човешкия мозък

"БСП-Обединена левица" настоява тази година да бъде приет Бюджет 2026

Караджов изпрати писмо до ЕК за блокадите на границата с Гърция

Орбан: Замразяването на руските активи нанася "непоправими щети"

Стачка срещу проектобюджета за 2026 г. парализира Италия

Блясък в Лондон: Сигорни Уийвър и звездите от „Аватар" впечатлиха на премиерата на филма

Крал Чарлз с видеообръщение за лечението си от рак

Проблеми с плащането с някои ваучери за храна на Нова Година

OpenAI пусна най-бързия и умен AI алгоритъм досега

Миокардит след COVID ваксина - ново изследване обяснява причината

