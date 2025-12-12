Русия и Украйна с размяна на удари, има жертви

Мария Корина Мачадо избяга с перука и рибарска лодка, за да стигне Нобеловата церемония

Р усия и Украйна си размениха през нощта удари с дронове, довели до жертви, съобщиха Москва и Киев, предаде ДПА.

Агенцията отбелязва, че двете страни все по-често поразяват цели далеч от фронтовата линия.

Руски удари с дронове в източния украински индустриален град Павлоград убиха един мъж и раниха още четирима души, написа военният управител на Днепропетровска област Владислав Хайваненко в "Телеграм". Пожари избухнаха в пет жилищни сгради в града, посочи той.

Русия и Украйна си размениха удари, има жертви и щети

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че Русия е използвала 80 дрона от различни типове по време на атаките през нощта, като 64 от тях са били прехванати.

В руския град Твер седем души бяха ранени, след като украински дрон удари жилищна сграда, заяви изпълняващият длъжността губернатор Виталий Корольов, цитиран от руските агенции. Сред пострадалите има и дете. Всички ранени са настанени в болница, а сградата е евакуирана, добави той.

Министерството на отбраната в Москва съобщи, че през нощта са били свалени общо около 90 украински дрона, включително няколко, приближаващи руската столица.

Независимият новинарски портал "Астра" информира, че руска рафинерия в Ярославска област, северно от Москва, отново е била подложена на обстрел.

🧵5/x@GeoConfirmed @UAControlMap

Kurt & Company, 28th Mechanized Brigade kills a Russian soldier with a FPV drone in Kostyantynivka

0:45📌48.512330, 37.746782

🤝@thisisnotdirk pic.twitter.com/FHLPpSClMp — Audax (@AudaxonX) December 12, 2025

Силни взривове отекват и в украинския черноморски град, той е под ракетна атака, съобщават местните канали в Телеграм.

Тревогата бе обявена в 15:21 часа, взривовете отекнаха в 15:25 ч.

Украйна: 22 ранени, сред които и дете, при руски удари

Властите призовават жителите да се скрият в бомбоубежищата.

Нови цели летят към Одеса, Черноморск, Затока и Южни от акваторията на Черно море, пишат още местните канали в Телеграм.

Russia has just struck Odesa — a city of over one million people — with three ballistic missiles.



But Putin wants peace, right? pic.twitter.com/2O9VeIgRij — Alexandre 🇺🇦 (@Toriadus) December 12, 2025

Междувременно стана ясно, че части на украинската Национална гвардия отблъснаха руските сили в Киндрашивка, Радкивка и части от Северен Купянск, като по този начин успяха да блокират руските маршрути за доставка и да стабилизират по забележителен начин ситуацията в района на Купянск, предаде Укринформ, позовавайки се на нейно съобщение във „Фейсбук“.

Съгласно изявлението стабилизационната операция в този район е започната от издирвателно-ударната група „Хартия“, която беше създадена по решение на главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна Александър Сирски след ескалацията в региона през септември тази година.

„Нашите части пробиха през река Оскил, като отрязаха маршрута за доставки на врага“, се добавя в съобщението и се отбелязва, че междувременно украинските военни са отблъснали опитите на руските сили да пробият отбраната на града.

Какво става в Днепропетровска област, загинал и ранено дете

Сраженията южно от града продължават, но ситуацията в района на Купянск остава стабилна с постепенен напредък на украинските сили, отбелязва Укринформ.

„Следващата (цел) е пълното освобождаване на Купянск!“, се допълва в изявлението.

Миналия месец руската армия обяви, че е превзела града напълно - нещо, което Киев отрече.

Информацията за ситуацията на бойното поле не може да бъде потвърдена по независим път.