Синдикатът на служителите в МВР осъди нападението над директора на ОДМВР – Русе

В официална позиция СФСМВР заявява, че всяко посегателство срещу полицай е посегателство срещу държавата и настоява за твърда реакция

10 септември 2025, 08:07
Синдикатът на служителите в МВР осъди нападението над директора на ОДМВР – Русе
Източник: БТА

С индикатът на служителите в МВР осъди нападението над директора на ОДМВР – Русе.

Ето какво пише в официалната позиция на СФСМВР без редакторска намеса:

Всяко посегателство над полицай – независимо от неговата длъжност в йерархията на МВР – се тълкува от нас като посегателство срещу държавата. Категорично заявяваме, че нападенията над служители на реда представляват заплаха за сигурността на всички български граждани.

Убедени сме, че отговорът на държавата трябва да бъде твърд, последователен и недвусмислен.

СФСМВР осъжда всякакви опити за самоуправство и за вземане на правораздаването в собствени ръце. Подобни действия не само подкопават авторитета на разследващите органи и институции, но представляват пряка заплаха за върховенството на закона и демократичния ред.

Днешната международна среда е белязана от нестабилност – политическа, икономическа и финансова. Свидетели сме на засилени миграционни потоци, хибридни заплахи и организирана престъпност, които често използват слабостите на държавата, за да задълбочат кризите. България, като външна граница на Европейския съюз, е изправена пред особено тежки предизвикателства в опазването на обществения ред и националната сигурност. Всяко посегателство срещу полицай и всяка форма на агресия срещу служители на МВР има не само национално измерение, но и пряко се отразява върху устойчивостта и сигурността на страната ни като член на ЕС.

В този контекст ясно заявяваме: подронването на авторитета на МВР и агресията срещу неговите служители не са просто криминални актове, а директна заплаха за стабилността на държавата и за ролята на България като надежден партньор в европейската система за сигурност.

Сигурността е споделена отговорност – между държавата, обществото и отделния гражданин. Нито институциите, нито полицията могат сами да гарантират ред и спокойствие, ако не разчитат на солидарността и подкрепата на обществото. Само чрез доверие, уважение и взаимна отговорност можем да се противопоставим на заплахите, които подкопават демократичния ред.

Призоваваме както политическото, така и професионалното ръководство на министерството към единна, категорична и безусловна реакция при всеки случай, в който се уронва авторитетът на работещите в МВР – без значение от заеманата от тях длъжност. Това е единственият начин да се защити институционалният авторитет и да се даде ясен сигнал, че държавата няма да толерира агресия срещу своите служители.

СФСМВР настоява за прекратяване на политическата употреба на Министерството на вътрешните работи. Само чрез фокус върху професионализма, закона, националната сигурност и обществения интерес може да се гарантира доверието на гражданите и ефективното изпълнение на мисията на МВР.

Източник: Синдикална федерация на служителите в МВР    
