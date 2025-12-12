България

"БСП-Обединена левица" настоява тази година да бъде приет Бюджет 2026

Част от нашите депутати бяха днес рамо до рамо с протестиращите синдикалисти, посочи той

12 декември 2025
"БСП-Обединена левица" последователно ще защитава приемането на социално ориентиран бюджет, в чиято философия водеща е защитата на социалните права на широк кръг от граждани. Това обяви председателят на БСП и вицепремиер в оставка Атанас Зафиров в изявление след заседание на Коалиционния съвет на "БСП-Обединена левица". 

Политически реакции за Бюджет 2026 (ОБЗОР)

Затова част от нашите депутати бяха днес рамо до рамо с протестиращите синдикалисти, посочи той. Зафиров поздрави синдикатите за адекватната и навременна реакция, така че да стане ясно на българското общество какво точно ще загуби, ако влезем в следващата бюджетна година със стария бюджет за 2025 г.

Желязков: На въпроса "добър ли е бюджетът", отговорът ми е "не"

За нас е много важно бюджетът да бъде приет, заяви Румен Петков, председател на партия АБВ, част от "БСП-Обединена левица". Иначе потърпевшите групи ще бъдат много, говорим милион - милион и половина български граждани, коментира той. Говорим за увеличението на минималната работна заплата, на обезщетението за втората година от майчинството, отбеляза Петков.  

Преди 12 минути

Пациентът е транспортиран до Клиниката по неврохирургия на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги“ – Пловдив

Преди 30 минути

Кристина Агилера впечатли с новата си фигура в Лос Анджелис и сподели, че след и загубата на 23 кг се е научила да приема себе си и тялото си, без да се влияе от чуждите мнения

Преди 1 час

Решението бе взето в четвъртък и представлява първа стъпка в процедура по член 122 от Договора за функционирането на ЕС

Преди 1 час

Паралелно с това украинската армия съобщи, че си е върнала контрола над две селища в района на Купянск

Кремъл: Спирането на огъня в Украйна е възможно само ако украинските сили се изтеглят от Донбас

Преди 1 час

"Ако не чрез преговори, то с военни средства тази територия ще премине под пълния контрол на Русия"

Преди 1 час

В Неапол и Милано линиите на метрото не работят

Преди 1 час

Предварително записаното послание ще бъде излъчено в 20:00 ч. тази вечер. Кралското семейство публикува кратък тийзър на видеото в социалните си мрежи

Преди 2 часа

Това е планирано техническо прекъсване за превалутиране и настройване на нашите системи, съобщи един от операторите

Преди 2 часа

Той е насочен към професионални задачи и AI агенти

Преди 2 часа

Лекари посочват, че усложнението обикновено е леко и преминава само, без лечение

„Не се меси в европейската демокрация“ – Фон дер Лайен нападна Тръмп

Преди 2 часа

„Не е наша работа, когато става дума за избори, да решаваме кой ще бъде лидерът на дадена държава, това е работа на хората от тази държава“, категорична е председателят на ЕК

Преди 3 часа

12 декември е огледална дата – ден, когато желанията се чуват по-силно и мислите се материализират: Запишете желанието си на ръка, определете първата стъпка, визуализирайте резултата и пазете намерението за себе си

.

Легендарният актьор и комик Стенли Бакстър почина на 99 години

Преди 3 часа

Носителят на награда БАФТА беше известен с майсторските си имитации на известни личности

Зеленски: САЩ искат Украйна да се оттегли от Донбас и да създаде "свободна икономическа зона"

Преди 3 часа

Новото предложение на САЩ предвижда Украйна да се изтегли от своята територия в Донбас, без руснаците да настъпват, създавайки неутрална зона

Преди 3 часа

Bad Bunny се подхлъзна и падна на сцената по време на концерт в Мексико Сити, но феновете му продължиха песента и му помогнаха да възобнови изпълнението

