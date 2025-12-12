"БСП-Обединена левица" настоява тази година да бъде приет Бюджет 2026

Пеевски: Печелившият е друг и да идва още днес

"БСП-Обединена левица" последователно ще защитава приемането на социално ориентиран бюджет, в чиято философия водеща е защитата на социалните права на широк кръг от граждани. Това обяви председателят на БСП и вицепремиер в оставка Атанас Зафиров в изявление след заседание на Коалиционния съвет на "БСП-Обединена левица".

Затова част от нашите депутати бяха днес рамо до рамо с протестиращите синдикалисти, посочи той. Зафиров поздрави синдикатите за адекватната и навременна реакция, така че да стане ясно на българското общество какво точно ще загуби, ако влезем в следващата бюджетна година със стария бюджет за 2025 г.

За нас е много важно бюджетът да бъде приет, заяви Румен Петков, председател на партия АБВ, част от "БСП-Обединена левица". Иначе потърпевшите групи ще бъдат много, говорим милион - милион и половина български граждани, коментира той. Говорим за увеличението на минималната работна заплата, на обезщетението за втората година от майчинството, отбеляза Петков.