Орбан: Замразяването на руските активи нанася "непоправими щети"

Решението бе взето в четвъртък и представлява първа стъпка в процедура по член 122 от Договора за функционирането на ЕС

12 декември 2025, 15:20
Орбан: Замразяването на руските активи нанася "непоправими щети"
У нгарският министър-председател Виктор Орбан заяви в публикация във "Фейсбук", че Унгария протестира срещу това, което определи като "незаконна" стъпка, планирана от правителствата на държавите членки на Европейския съюз, които ще гласуват за дългосрочното замразяване на руските активи за неопределено време като използват квалифицирано мнозинство, предаде Ройтерс. 

"Брюксел ще пресече Рубикон днес с писмена процедура по гласуването, което ще нанесе непоправими щети на Съюза", написа Орбан. "Унгария протестира срещу решението и ще направи всичко възможно, за да възстанови съобразената със закона ситуация", подчерта той. 

Споразумение за замразяване за неопределено време на активите на Руската централна банка, които се намират на територията на ЕС, би елиминирало риска за плана за използването им за финансиране на Украйна, тъй като приятелски настроените към Москва Унгария и Словакия вече няма да имат право да налагат вето на удължаването на решението на всеки шест месеца, каквато е процедурата в момента, отбелязва Ройтерс. 

Вчера датското председателство съобщи, че Европейският съюз започва процедура за дългосрочно замразяване на активите на Руската централна банка на територията на ЕС с цел да се избегне необходимостта от подновяване на решението на всеки шест месеца и да се подготви правна рамка за евентуалното използване на средствата в подкрепа на Украйна. 

Решението бе взето вчера и представлява първа стъпка в процедура по член 122 от Договора за функционирането на ЕС. Разпоредбата позволява на държавите членки да приемат специални мерки в извънредни ситуации, когато е необходимо да бъде защитена икономическата стабилност на ЕС. 

Официалното решение се очаква да бъде финализирано днес около 18:00 ч. българско време. 

Източник: БТА, Симеон Томов    
