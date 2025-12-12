COVID-19 2020 г.: Годината на тихия океан

Чикагото от “Игри на волята”: Не обичам да задържам нищо в себе си, директен и откровен съм с всички! (ВИДЕО)

С какво Мирослав успя да надвие всички и да спечели “Игри на волята” 7? (ВИДЕО)

Е дно неочаквано последствие от COVID-19 локдауните през 2020 г. беше, че докато човечеството беше затворено вкъщи, океаните притихнаха от човешкия шум и за първи път учените чуха как „песните на рибите" изпълват морето.



По време на локдауните глобалното корабоплаване беше силно ограничено и шумовото замърсяване в океана почти изчезна. Вместо него, звуците на подводния живот изпълниха морето - пукания, щракания, плясъци и цъкания – това е шумът на един процъфтяващ подводен звуков пейзаж, предаде ВВС.

Във видеото: Пазителките на океаните: Разказ за живота сред акули, морски лъвове и големи дълбочини

„Всички отделни звуци, когато се съберат, се превръщат в този оркестър – хиляди различни инструменти, свирещи едновременно“, казва Стив Симпсън, морски биолог от Университета в Бристол.

В продължение на десетилетия много хора вярваха, че океанът е тих, ограничавани от това, което собствените ни уши биха могли да доловят под повърхността. Но в началото на 20-ти век, когато хидрофоните – подводни микрофони – бяха въведени за наблюдение на океанската акустика, открихме, че морските видове използват огромно разнообразие от звуци.

Covid 2020: The year of the quiet ocean.



During the lockdowns of 2020, global shipping was severely restricted and ocean noise pollution all but ceased. Instead the songs of fish filled the sea.https://t.co/OBhfhS1ayT pic.twitter.com/OJSCrEY5c2 — Cities and Memory (@citiesandmemory.bsky.social) (@citiesandmemory) December 12, 2025

Тъй като произвежданите от човека звуци стават все по-разпространени под водата, важни животински поведения като комуникация, размножаване и хранене могат да бъдат нарушени. Така, от 2010 г. насам, учените се чудеха как биха могли да успокоят моретата, като тестова площадка за въздействието на шума върху морските видове.

Тогава се случи пандемията – и ни беше даден рядък момент на тишина.

"Песните на рибите"

Тъй като корабоплаването и търговските лодки спряха, най-накрая можехме да чуем как звучи океанът без шума на човешкото шумово замърсяване. Изследователите все още изучават тази година на тишина, проучвайки до каква степен по-шумните океани вредят на морските видове.

Питър Тайак, професор по биология на морските бозайници в Университета на Сейнт Андрюс, беше един от основателите на Международния експеримент за тих океан (IQOE), глобална научна изследователска програма.

„Основната идея на Международния експеримент за тих океан беше, че вместо да добавяме звуци и да виждаме какво се случва, може би трябва да отидем на места и да намалим звуците“, казва той. Въпреки това, намаляването на силата на звука на океана в световен мащаб се оказа скъп, логистичен кошмар.

Но през 2020 г. COVID-19 забави корабоплаването и туризма, което доведе до 4,1% спад в глобалната морска търговия. В някои икономически зони морският трафик достигна рекордно ниски нива от 70%, като моделите изчисляват 6% намаление на енергията от корабоплавателния шум в световен мащаб.

Това позволи естествен световен експеримент за въздействието на звука върху морския живот.

По целия свят учените слушаха океанския звуков пейзаж преди, по време и след локдауна, използвайки 200 океански хидрофона, които вече бяха разположени в глобалния океан.

Когато Нова Зеландия влезе в локдаун на 26 март 2020 г., трафикът на лодки в морския парк Хаураки Гълф – най-натовареният крайбрежен воден път на страната – почти напълно спря. Подводният шум спадна до около една трета от нормалните нива в рамките на 12 часа – позволявайки обхватът на комуникация на рибите и делфините да се увеличи с до 65%. За делфините това означаваше, че техните обаждания могат да пътуват около 1,5 км по-далеч, отколкото когато са възпрепятствани от шума на корабоплаването.

„[Звукът] се използва за комуникация, търсене на храна, размножаване, териториални взаимодействия и всякакви други причини на огромни разстояния“, казва Парсънс. казва Майлс Парсънс, изследовател от Австралийския институт по морски науки. И океанът е шумно място. Неотдавнашно проучване предполага, че от приблизително 34 000 вида риби, които се срещат в океана, около две трети произвеждат звук. Някои животни, като китовете, оперират в това, което учените наричат дълбок звуков канал, хоризонтален слой вода в океана, в който звукът може да пътува хиляди километри.

Други видове, като скачащите скариди, комуникират в по-плитки води. Скачащите скариди бързо затварят ноктите си, за да произведат силен "щракащ" звук – създавайки балон, който се свива и произвежда шум, като начин да зашеметят плячката си и да отблъснат хищници. Тези нива на шум могат да надхвърлят 210 децибела. Това е един от най-силните звуци в океана, произвеждан от едно от най-малките животни – не без подобие на "подводен изстрел", казва Парсънс.

„Ние имаме възможност да подслушваме друга вселена и да я споделяме по целия свят“, добавя Стив Симпсън.

Тихата година свърши

Но океанът става все по-шумен – с увеличаване на антропогенния шум, както и приноса на геофизични източници, като морски лед и бури, които са предизвикани от изменението на климата. Океанският шум от човешка дейност нараства от десетилетия, най-вече заради растежа на глобалното корабоплаване. Около 90% от потребителските стоки се пренасят по море с огромни контейнерни кораби, които пътуват денем и нощем по света.

Освен това, деградиралите и лошо управлявани океански екосистеми са променили морската биофония. С изчезването на водорасловите гори и кораловите рифове, топенето на ледниците, свръхулова и подводния добив, основните местообитания за морския живот се унищожават – намалявайки изобилието от произвеждащи шум животни.

Според Симпсън звуците на днешния океан са много различни от тези от прединдустриалните времена. „Океанският звуков пейзаж преди се е състоял от биофония – животинските звуци – и геофония – звуците на Земята, дъжд, вятър и течения. Но сега има и антропофония, например звукът от моторни лодки по коралови рифове.“

"Все едно сте в бар"

Антропогенният океански шум – например от кораби или строителство – може да маскира животински звуци, предотвратявайки комуникацията им помежду си, точно както би станало над повърхността. „Все едно сте в бар“, обяснява Парсънс. „Ако няма никой друг в бара, вероятно можете да чуете приятеля си. Но ако барът е пълен с хора, разстоянието, на което можете да се чувате, е много по-малко“, казва той. Не става въпрос само за честотата или интензивността на шума, но и за непредсказуемостта на източника на звука, която може да бъде разрушителна. „Ако живеем в град, не сме изненадани от шума от трафика, но ако живеете в океана и лодка изведнъж преминава над вас, не бихте го очаквали“, казва Симпсън.

Вредни последици от човешкия шум

В колумбийския Пасифик проучвания установяват, че по време на размножителния сезон гърбатите китове се хранят по-рядко от морското дъно и на по-плитки дълбочини, когато нивата на корабите се увеличават.

В Австралия изследователи откриват, че мигриращите гърбати китове прекарват повече време под вода и удължават продължителността на гмурканията си, когато кораби са наблизо, а групите с малки са забележимо по-чувствителни към присъствието на кораби от групите без малки. Времето за почивка както за майката, така и за малкото на южните гладки китове, междувременно, е драстично намалено, когато кораби за наблюдение на китове са наблизо.

В допълнение, военният сонар – технология, която открива и проследява подводни обекти чрез излъчване на звукови импулси – е свързан с изхвърляне на китове на брега.

Клювомуцунестите китове, за които се смята, че са заседнали поради използването на военен сонар, показват общи наранявания, включително "мехурчета", подобни на симптоми на декомпресионна болест, и акустични травми. Някои от китовете също така е установено, че са претърпели кръвоизливи около ушите и мозъците си, което би могло да е повлияло на слуха им.

Точно като при хората, зоните с тежко шумово замърсяване могат да имат отрицателно въздействие и върху психичното здраве на китовете, водещо до състояния като хроничен стрес.

Стресът може също така да скъси продължителността на живота и да намали репродуктивните резултати на рибите, казва Парсънс. Например, звукът на коралови рифове може да има отрицателно въздействие върху гнездящите риби – увеличавайки нивата на стрес, намалявайки способността да се грижат за яйцата и маскирайки комуникацията между хищник и плячка, казва Парсънс. При тестове върху дама рибата Ambon, риба от риф, при която мъжките охраняват яйцата, шумът от моторна лодка направи мъжките по-предпазливи. В Големия бариерен риф, Австралия, те показват 34% по-голяма бдителност и прекарват 17% по-дълго в бдително състояние, отколкото рибите в тихи условия.

Проучването открива "вредни въздействия" на шума от моторни лодки върху някои аспекти на родителската грижа при рибите – например по-малко хранене, по-малко взаимодействие с потомството и променено защитно поведение.

Звук като инструмент на спасение

Данните, събрани като част от IQOE, по време на забраната за корабоплаване в Нова Зеландия през 2020 г., показват, че дори малки промени в дейността на корабите могат значително да повлияят на подводния звук – показвайки как шумът от малки лодки, както и от големи кораби, може да ограничи как морските животни чуват и комуникират.

Разбирането на начините, по които морският живот използва звука, обаче също така означава, че можем да използваме подводния звук като инструмент за възстановяване на океана. Като пускат записи на здрави рифови звукови пейзажи през подводни високоговорители, учените могат да привличат риби и друг морски живот обратно към повредени рифове, помагайки им да се възстановят по-бързо и отново да станат жизнени екосистеми. „Ние фалшиво рекламираме, че те са процъфтяващи квартали“, казва Симпсън.

Един от резултатите от IQOE беше учредяването на ежегодния Световен ден за пасивен акустичен мониторинг на океана (WOPAM). Започната от Парсънс и Симпсън, на 8 юни 2023 г., инициативата улавя подводни звукови пейзажи – от каналите в Лондон до езерата във Франция.