Периодичното гладуване води до динамични промени в човешкия мозък

Какво се обърка в последната битка на Чикагото от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Калин Врачански пред Мон Дьо: Бащинството ме научи, че нищо не знам за любовта

Предаде ли се Алекс в последната си битка в “Игри на волята”?

Чикагото от “Игри на волята”: Не обичам да задържам нищо в себе си, директен и откровен съм с всички! (ВИДЕО)

С какво Мирослав успя да надвие всички и да спечели “Игри на волята” 7? (ВИДЕО)

Сидни Суини разкри истински ли са гърдите ѝ на тест с детектор на лъжата

Р еволюционно научно откритие разкри как периодичното гладуване помага в борбата със затлъстяването, като променя едновременно състава на чревните бактерии и активността в ключови зони на мозъка, отговорни за апетита, предаде Science Alert.

Изследователи от Китай са проучили 25 доброволци, класифицирани като страдащи от затлъстяване, в продължение на 62 дни. През този период участниците са спазвали програма за периодично ограничаване на енергийния прием (IER) – режим, включващ внимателен контрол на калорийния прием и периодично гладуване (наричано и фастинг) през определени дни.

Участниците в проучването не само са отслабнали – средно с 7,6 килограма (което се равнява на 7,8% от телесното им тегло) – но е установено и изменение в активността на свързани със затлъстяването мозъчни области, както и в състава на чревните бактерии.

„Тук показваме, че диетата IER променя оста човешки мозък-черва-микробиом“, заяви здравният изследовател Чианг Дзенг от Втория медицински център и Националния клиничен изследователски център за гериатрични заболявания в Китай, когато резултатите бяха публикувани през декември 2023 г.

Scientists have found that intermittent calorie restriction leads to significant changes both in the gut and the brain.https://t.co/XOXBBY03kj pic.twitter.com/oCmqijNcYC — ScienceAlert (@ScienceAlert) December 9, 2025

Наблюдаваните промени в чревния микробиом и в активността на свързани със зависимости мозъчни области по време и след отслабване са изключително динамични и взаимно свързани във времето.

Не е ясно какво причинява тези промени, нито дали червата влияят на мозъка или обратното. Въпреки това е известно, че червата и мозъкът са тясно свързани, така че третирането на определени мозъчни области би могло да бъде начин за контролиране на приема на храна.

Промените в мозъчната активност, забелязани чрез сканиране с функционален магнитен резонанс (fMRI), са били в области, за които е известно, че са важни за регулирането на апетита и зависимостите – включително долната фронтална орбитална извивка.

Освен това промените в чревния микробиом, анализирани чрез проби от изпражнения и кръвни измервания, са били свързани с конкретни мозъчни области.

Например, бактериите Coprococcus comes и Eubacterium hallii са били отрицателно свързани с активността в лявата долна фронтална орбитална извивка – област, участваща в изпълнителната функция, включително нашата воля по отношение на приема на храна.

It's not just your weight that's affected.https://t.co/XOXBBY03kj — ScienceAlert (@ScienceAlert) December 7, 2025

„Смята се, че чревният микробиом комуникира с мозъка по сложен, двупосочен начин“, обясни медицинският учен Сяонинг Уанг от Държавния клиничен център за гериатрия в Китай.

„Микробиомът произвежда невротрансмитери и невротоксини, които достигат до мозъка чрез нервите и кръвообращението. В замяна на това мозъкът контролира хранителното поведение, докато хранителните вещества от нашата диета променят състава на чревния микробиом.“

Смята се, че повече от милиард души по света страдат от затлъстяване, което води до повишен риск от множество различни здравословни проблеми – от рак до сърдечни заболявания.

Познаването в детайли на това как мозъкът и червата ни зависят един от друг, би могло да доведе до огромна разлика в ефективното предотвратяване и намаляване на затлъстяването.

„Следващият въпрос, на който трябва да се отговори, е прецизният механизъм, по който чревният микробиом и мозъкът комуникират при хора със затлъстяване, включително по време на отслабване“, заяви биомедицинският учен Лиминг Уанг от Китайската академия на науките. „Кои конкретни чревни микробиоми и мозъчни области са критични за успешното отслабване и поддържането на здравословно тегло?“