Кристина Агилера впечатли с новата си фигура в Лос Анджелис и сподели, че след и загубата на 23 кг се е научила да приема себе си и тялото си, без да се влияе от чуждите мнения

12 декември 2025, 15:57
Кристина Агилера привлече погледите с новия си дързък външен вид
Източник: Getty Images

К ристина Агилера демонстрира новата си по-слаба фигура, докато беше навън в Лос Анджелис в сряда, облечена в стилен и дързък черен тоалет, допълнен с впечатляващи кожени ботуши до коляното, пише HELLO!

44-годишната певица се усмихваше, докато пазаруваше в калифорнийския град, облечена в черни кожени шорти и голямо черно яке, комбинирани с черни чорапогащи, шапка и елегантни черни слънчеви очила.

Носителката на наградата „Грами“ е подложена на интензивен контрол през последните години след драматичната си трансформация и загубата на 23 килограма. Много потребители в социалните медии спекулират, че Кристина е използвала лекарство GLP-1, за да постигне желаната фигура, което тя никога не е потвърждавала.

Лекарствата от типа GLP-1, като Ozempic, Wegovy и Mounjaro, действат чрез потискане на апетита и обикновено се използват от пациенти с диабет. През последните години няколко известни личности признаха, че са използвали тези медикаменти за отслабване, сред които Опра Уинфри, Ейми Шумер, Серена Уилямс и Кати Бейтс.

Кристина коментира интернет интереса към трансформацията си в интервю за Glamour през август 2024 г. „Когато си тийнейджър, имаш много различно тяло, отколкото когато си на 20 години“, обясни тя. „Започнах да пълнея, но това беше неприемливо, защото си помислих: „О, тя става все по-дебела.“

После хора от индустрията казаха: „Харесаха кльощавото ти тийнейджърско тяло.“ Вече съм достигнала зрялост, в която просто не ми пука за мнението на хората. Няма да се налага да го приемам“, продължи певицата. „Твоя отговорност е да заемеш мястото си. Мненията на другите хора за мен не са моя работа.“

През 2011 г. Кристина беше обект на интензивно внимание заради по-пълната а си фигура, която, както тя разкри, дори не е осъзнавала по това време, докато преминавала през развода с първия си съпруг Джордан Братман и отглеждала сина им Макс. „Преживяла съм своите върхове, преживяла съм своите спадове“, каза тя пред Marie Claire. 

„Обичам тялото си... Имам определени физически черти, които предпочитам пред други. Всички имаме своите зони“, продължи тя. „Това, което изглежда добре на един човек, може да не изглежда добре на друг тип тяло.“

„Случайно съм много уверена в собствената си кожа. Отнема време, за да се стигне до това място, но всичко е въпрос на това да прегърнеш себе си и тялото си.“

Майката на две деца отвърна на критиките в социалните мрежи през януари с послание за любовта към себе си и приемането. Кристина публикува клип със себе си, съпроводен със стотици коментари от потребители, спекулиращи за трансформацията ѝ чрез отслабване.

„Тази година правя нещо малко по-различно. Това е напомняне на всички, че вие сте СОБСТВЕНИЯТ РАЗКАЗВАЧ в СОБСТВЕНИЯ СИ ЖИВОТ. Никой друг не може да диктува кой сте. Никой не заслужава обяснение“, написа певицата на „Beautiful“.

„Достатъчно съм еволюирала, за да знам, че нищо не идва лесно и никой не е перфектен. Всички ще те съдят. Без значение КАКВО правиш. И/или какво не правиш. Приемането идва с приемането на себе си. И на трудния път, който понякога е необходим, за да се стигне до там.“

