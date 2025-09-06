България

Постоянен арест за четиримата биячи на директора на полицията в Русе

Деянието на арестуваните е преквалифицирано в изключително дръзко хулиганство с нанасяне на тежка телесна повреда

Обновена преди 1 час / 6 септември 2025, 13:07
Р усенският окръжен съд определи постоянна мярка "задържане под стража" за четиримата задържани за побоя над директора на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров и неговия съсед Георги Димитров. Определенията за 18-годишния Жулиен Кязъмов, 19-годишния Виктор Иванов, 15-годишния ученик Станислав А. и Кирил Гочев на 18 години могат да бъдат обжалвани пред Апелативен съд - Велико Търново. 

Жулиен Кязъмов
Жулиен Кязъмов Източник: БТА

Обвиняемите бяха арестувани в четвъртък, когато се разбра за посегателството над старши комисар Кожухаров. В Университетската болница "Канев", където той е настанен, тогава дойдоха и министърът на вътрешните работи Даниел Митов и главният секретар на МВР Мирослав Рашков. Вчера заместник - окръжният прокурор и говорител на прокуратурата в крайдунавския град Мирослав Маринов и заместник-директорът на Областната дирекция на МВР комисар Александър Ковачев съобщиха подробности за случая и обвинението.

Окръжният съд в Русе разгледа първо днес искането на прокуратурата за постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" за 18-годишния Жулиен Кязъмов, който каза, че е записан за студент задочна форма на обучение в първи курс в специалност "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" в Русенския университет "Ангел Кънчев". 

Кирил Гочев
Кирил Гочев Източник: БТА

Прокурор Иво Георгиев отбеляза, че Кожухаров и съседът му Георги Димитров, докато са били със своите семейства и деца, са опитали да спрат движещата се с висока скорост и по начин застрашаващ преминаващите по улица "Мостова" кола, в която са били обвиняемите. Това е било посрещнато с агресия и обиди от младежите. Димитров е бил ударен с шофьорската врата на автомобила и двама са нападнали него, както и опиталия се да ги спре полицейски директор, въпреки че се е представил като такъв, сочи още обвинението. Прокурорът отбеляза, че Жулиен е обвинен за причиняване на тежка телесна повреда на Кожухаров и хулиганство.

Според защитата няма доказателства, че 18-годишният младеж е удрял потърпевшите, а Кожухаров се е легитимирал едва, след като всичко е приключило. От записите на видеокамерите било видно, че Георги Димитров е излязъл на пътното платно, за да спре автомобила и е посегнал да удари шофьора Кирил Гочев, посочи още адвокатката. Затова бе поискана мярката на Кязъмов да е "домашен арест", но съдия Милена Пейчева отбеляза, че има реална опасност да се укрие и да извърши друго престъпление и го остави в ареста. Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд - Велико Търново. 

Бащата на Жулиен - Сюлейман Сюлейманов коментира след това, че синът му, който тежи 54 килограма, няма как да нанесе удари, причинили посочените в обвинението увреждания на старши комисар Кожухаров. По думите му дори има снимки, на които полицейският началник стои изправен след случката. Според Сюлейманов Кожухаров и Димитров са били употребили алкохол преди случилото се, жените им са замервали младежите с домати, което било заснето с телефон от Жулиен, а Димитров бил агресивен и дори е ударил шофьора на колата, каза още Сюлейманов. 

Майката на Жулиен - Назмие Сюлейманова заяви, че синът ѝ е бил отличник в Средно училище "Васил Левски" и е искал да стане служител на реда. Затова и той е настоявал компанията да се прибере по-рано, защото е трябвало да ходи сутринта на учебни занятия. Роднините на Жулиен заявиха, че той е невинен и настояха истината да излезе наяве. 

Виктор Иванов, на 19 години, е обвинен за хулиганство, което се изразява в непристойни действие, грубо нарушаване на обществения ред и обидни думи. Деянието му е определено като отличаващо се с изключителна дързост и цинизъм. Адвокатът му отбеляза, че хулиганството на Иванов се е изразявало само в размяна на обидни думи и поиска домашен арест или парична гаранция. Младежът заяви, че е служител в заложна къща, където след обучение през август от началото на септември работи на трудов договор. Съдия Милена Пейчева определи постоянна мярка "задържане под стража" за Виктор Иванов, тъй като отчете, че има реална опасност да се укрие. Определението може да се обжалва пред Апелативен съд - Велико Търново. 

Заседанието за 15-годишния ученик Станислав А., обвинен в нанасянето на тежка телесна повреда на старши комисар Кожухаров и хулиганство, премина при закрити врата по негово искане. Съдия Пейчева определи, че той също трябва да остане в ареста, тъй като по думите ѝ е налице реална опасност да се укрие и да извърши друго престъпление. 

Оказа се, че адвокатът на 18-годишния Кирил Гочев не може да се яви на днешното заседание затова му беше осигурена служебна защита. Той живее сам след смъртта на майка си и работи като сервитьор на трудов договор в русенски ресторант. Прокурор Георгиев отчете, че той е ескалирал напрежението, като е заявил, че без значение кой е Кожухаров, той държи на личното си пространство, като го е наругал. Действията му са на публично място и се отличават с изключителна дързост и цинизъм, липса на морал и етични задръжки, като е нанесъл и удари на един от пострадалите - Георги Димитров, сочи още обвинението. Служебният адвокат отбеляза, че въпреки, че е имал възможност между случката и задържането му да се укрие и да избяга, не го е сторил. Защитата посочи, че той не е участвал и поиска мярка "подписка", "парична гаранция" или "домашен арест". Обвиняемият заяви, че има приятели и работа, на която държи, затова няма намерение да се укрие. 

Той коментира пред журналисти, че е карал колата с 40 километра в час, не е употребявал алкохол и наркотици. По думите му конфликтът е започнат от съседа на старши комисар Кожухаров Георги Димитров, който ги е спрял с обвинения, че се движат с висока скорост и шумно, и се е държал агресивно към младежите. Същият го е ударил през прозореца на колата, Гочев е отвърнал на удара, при опита да излезе от колата е бил блъснат и си е ударил главата в рамката на автомобила. Той заяви, че Кожухаров се е представил едва, след като всичко е свършило.

Съдия Пейчева определи и за него постоянна мярка "задържане под стража", която подлежи на обжалване в Апелативен съд - Велико Търново. 

По темата

Източник: кор. на БТА от Русе Андрей Кючуков    
побой Русе мярка за неотклонение съд Николай Кожухаров Жулиен Кязимов
Бонусът от $1 трилион за Мъск изисква световно господство

Бонусът от $1 трилион за Мъск изисква световно господство

