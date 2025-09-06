И дете на 6 г. е било свидетел на бруталния побой над шефа на МВР-Русе

О ще едно невръстно дете е било свидетел на побоя в центъра на Русе, при който пострада директорът на ОД на МВР-Русе Николай Кожухаров. Става дума за сина за 6-годишния син на съседа на Кожухаров Георги Димитров, който първи направил забележка за опасното шофиране на задържаните младежи.

Това ясно в съдебната зала, където прокуратурата иска постоянен арест на 4-мата обвинени,

съобщава NOVA.

Първи пред съда по искане на Окръжната прокуратура в Русе се изправи Жулиен Кязимов, който е роден през 2006 г. и е студент в Русенския университет „Ангел Кънче“.

Според защитата на Кязимов видеозаписите от камерите, заснели побоя, били неясни и от тях не ставало ясно кой е нанесъл удари върху Кожухаров. Адвокатът на 19-годишния младеж, Сияна Великова, заяви, че

Кожухаров се е легитимирал едва след приключване на свадата.

Инцидентът бил предизвикан от съседа на полицейския началник Георги Димитров, който според адвокатката застанал пред колата на 4-мата, така че тя да не може да тръгне.

Припомняме, че в четвъртък рано сутринта ст. ком. Кожухаров беше пребит пред дома си, след като направил забележка на младежи, които дрифтирали с колите си. Те са установени и задържани. Трима от тях са на 19 години, а четвъртият – на 15. Младежите нямат предишни криминални прояви. По случая са повдигнати две обвинения.