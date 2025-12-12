България

Синдикатите пред НС: Какво ще стане с бюджета и парите на работещите хора

Ако не получат отговорите на въпросите, ще си влязат в ролята на синдикати и на политиците ще „им се стори доста тясно“, каза участник в акцията

12 декември 2025, 09:21
Синдикатите пред НС: Какво ще стане с бюджета и парите на работещите хора
Източник: Георги Димитров/Vesti

 КНСБ и КТ „Подкрепа“ излязоха на акция пред Народното събрание, докато в сградата се гласува оставката на кабинета, заради въпроси какво ще се случи с бюджета, увеличенията на парите за майчинство и парите на работещите хора. 

От името на своите членове ръководствата на двата синдиката се обърнаха към депутатите от всички парламентарни групи с въпрос: „Какво ще се случи с доходите ни през 2026 г., ако не бъдат приети внесените проектобюджети и бъде одобрен удължителен закон за Бюджет 2025 г.?“.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че са чули от всички партии, включително от бившите опозиционни, че те нямат намерение да гласуват бюджета за 2026 г. 

Един от участниците обясни, че тяхната акция не е политическа, а има за цел да представи гласа на работещите хора в България. „Още от средата на миналата година ние сме в акции заради недофинансирането на различни сектори. Вчера се анонсира, че това, което най-накрая успяхме да договорим като придобивки за работещите хора няма да се случат, защото няма да бъде гласуван този бюджет“, каза той и добави, че са подготвени 15 въпроса към народните представители. 

Един от тези въпроси, на пример, е дали ще се увеличат парите за майчинство или не. Отговорът е не, ако не се приеме проекта на Бюджет за 2026 г. „Това означава, че всички майки няма да получават допълнителни средства през втората половина на следващата година“, обясни участникът в акцията и добави, че тези средства няма как да бъдат получени, ако се гласува Закон за удължаване на бюджета, защото той е за миналата година.

Той предупреди, че ако не получат отговорите на въпросите, ще си влязат в ролята на синдикати и на политиците ще „им се стори доста тясно“. 

Предложеният от правителството, на което днес ще бъде гласувана оставката,  бюджет за следващата година стана причина за масови протести, организирани от ПП-ДБ. І БГНЕС

Източник: БГНЕС    
Синдикати Протест Бюджет 2026 Доходи Народно събрание Работещи хора Майчинство Недофинансиране Социални придобивки Законодателство
Последвайте ни

По темата

Парламентът гласува оставката на кабинета „Желязков“ (НА ЖИВО)

Парламентът гласува оставката на кабинета „Желязков“ (НА ЖИВО)

Тръмп иска още 4 страни да напуснат ЕС след Брекзит

Тръмп иска още 4 страни да напуснат ЕС след Брекзит

Ново силно земетресение в Япония, има предупреждение за цунами

Ново силно земетресение в Япония, има предупреждение за цунами

Празник е! Имен ден имат всички, които носят тези хубави имена

Празник е! Имен ден имат всички, които носят тези хубави имена

БНБ: Запазват се рисковете за банките у нас

БНБ: Запазват се рисковете за банките у нас

pariteni.bg
И меката на EV гори: Калифорния въвежда данък на километър за електрички

И меката на EV гори: Калифорния въвежда данък на километър за електрички

carmarket.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 6 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 6 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 6 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 6 дни

Виц на деня

-Мамо, ние от къде сме произлезли? -От Адам и Ева. -А тате защо вика, че от маймуните? -Това е неговата рода.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Южнокорейски криптомагнат е осъден за „епична измама“ за милиарди долари

Южнокорейски криптомагнат е осъден за „епична измама“ за милиарди долари

Свят Преди 16 минути

"Спестяванията ми, бъдещето ми и резултатите от години на жертви изчезнаха", каза една от жертвите

Двама ранени при катастрофата на бул. "Цариградско шосе" в София

Двама ранени при катастрофата на бул. "Цариградско шосе" в София

България Преди 16 минути

Избират нов съдия, който да разследва главния прокурор

Избират нов съдия, който да разследва главния прокурор

България Преди 2 часа

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов е поискал да присъства лично на избора

,

Статуя на „извънземно божество“ под земята взриви социалните мрежи

Любопитно Преди 3 часа

Кратко видео от Тамил Наду бързо се превърна в един от най-споделяните клипове онлайн

Мистериите на „Баба Вида“ – единствената изцяло запазена крепост в България

Мистериите на „Баба Вида“ – единствената изцяло запазена крепост в България

Любопитно Преди 3 часа

Обвита в легенди и мистерии, крепостта е сред 100-те национални обекта на България и се радва на стотици посетители всяка година

Влад Цепеш - Дракула

12 декември: Създаден е Орденът на Дракона

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Времето в петък: Мъгла в равнините и слънце в планините

Времето в петък: Мъгла в равнините и слънце в планините

България Преди 3 часа

Максималните температури ще са между 8° и 13°, в София - около 12°

<p>Обвиняемият за убийството на Кърк се яви за първи път лично в съда</p>

Обвиняемият за убийството на Чарли Кърк се яви за първи път лично в съда

Свят Преди 11 часа

Коалиция от национални и местни новинарски организации, включваща АП, се бори за запазване на достъпа на медиите до делото

Лични вещи на Симеон Николов и Васил Найденов са в благотворителен търг

Лични вещи на Симеон Николов и Васил Найденов са в благотворителен търг

Свят Преди 11 часа

Намерението на организаторите е през 2025 г. общата събрана сума от началото на кампанията от 2009 г. досега да достигне един милион лева

60 000 души притежават повече богатство от половината човечество

60 000 души притежават повече богатство от половината човечество

Свят Преди 11 часа

Докладът подчертава крайни различия в доходите и богатството, които се превръщат и в неравномерно разпределение на политическата власт

<p>Тръмп е &quot;извънредно разочарован&quot; от Русия и&nbsp;Украйна</p>

Белият дом: Доналд Тръмп ще изпрати свой представител в Европа за преговори за Украйна

Свят Преди 12 часа

Киев обяви, че е представил на САЩ своя актуализирана версия на плана за прекратяване на войната с Русия

<p>Кой ще управлява демилитаризираните зони в Украйна?</p>

САЩ предлагат създаване на "свободна икономическа зона" в Украйна

Свят Преди 12 часа

Зеленски заяви, че е обсъдил въпроса за гаранции за сигурността на Украйна във видеоразговор с високопоставени американски представители

<p>Полша обвини Унгария в проруски политики</p>

Полша: Правителството на Унгария е по-близко до Москва, отколкото до Брюксел

Свят Преди 12 часа

Журек изрази разочарование от Будапеща в интервю с журналисти на Ройтерс

Русия: Превзехме град Северск в Източна Украйна

Русия: Превзехме град Северск в Източна Украйна

Свят Преди 13 часа

Северск е разположен на около 30 км източно от Краматорск и Славянск

<p>България ще получи достъп до &quot;мощна финансова защита&quot;</p>

Еврогрупата одобри присъединяването на България към Европейския стабилизационен механизъм

Свят Преди 13 часа

Председателят на ЕСМ Пиер Граменя съобщи, че България е отправила искане да стане част от механизма

<p>Почина&nbsp;Иван Евстатиев - &quot;енциклопедията на българския баскетбол&quot;</p>

Почина легендата на българския баскетбол Иван Евстатиев

България Преди 14 часа

До края на земните си дни Иван Евстатиев остана константа в знанието за баскетболната история на България

Всичко от днес

От мрежата

11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

dogsandcats.bg

10 места, които всеки любител на котки трябва да посети

dogsandcats.bg
1

Хванаха усойница в центъра на Смолян

sinoptik.bg
1

Безсрочна забрана за улов на есетри

sinoptik.bg

Джей Зи с дъщеря си на мач на Lakers: 13-годишната Блу Айви е копие на Бионсе

Edna.bg

Днес празнуват специални имена, гадаем и какво е времето

Edna.bg

Вила ще преследва рекорди срещу "чуковете" на живо в Gong.bg

Gong.bg

Бивш халф на Ботев Пд ще играе във Висшата лига, "канарчетата" чакат пари от трансфера

Gong.bg

Депутатите официално гласуват оставката на правителството

Nova.bg

Между архитектурата и изкуството: Джеймс Куук - мъжът, който рисува с букви и знаци на пишеща машина

Nova.bg