Синдикатите пред НС: Какво ще стане с бюджета и парите на работещите хора

КНСБ и КТ „Подкрепа“ излязоха на акция пред Народното събрание, докато в сградата се гласува оставката на кабинета, заради въпроси какво ще се случи с бюджета, увеличенията на парите за майчинство и парите на работещите хора.

От името на своите членове ръководствата на двата синдиката се обърнаха към депутатите от всички парламентарни групи с въпрос: „Какво ще се случи с доходите ни през 2026 г., ако не бъдат приети внесените проектобюджети и бъде одобрен удължителен закон за Бюджет 2025 г.?“.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че са чули от всички партии, включително от бившите опозиционни, че те нямат намерение да гласуват бюджета за 2026 г.

Един от участниците обясни, че тяхната акция не е политическа, а има за цел да представи гласа на работещите хора в България. „Още от средата на миналата година ние сме в акции заради недофинансирането на различни сектори. Вчера се анонсира, че това, което най-накрая успяхме да договорим като придобивки за работещите хора няма да се случат, защото няма да бъде гласуван този бюджет“, каза той и добави, че са подготвени 15 въпроса към народните представители.

Един от тези въпроси, на пример, е дали ще се увеличат парите за майчинство или не. Отговорът е не, ако не се приеме проекта на Бюджет за 2026 г. „Това означава, че всички майки няма да получават допълнителни средства през втората половина на следващата година“, обясни участникът в акцията и добави, че тези средства няма как да бъдат получени, ако се гласува Закон за удължаване на бюджета, защото той е за миналата година.

Той предупреди, че ако не получат отговорите на въпросите, ще си влязат в ролята на синдикати и на политиците ще „им се стори доста тясно“.

Предложеният от правителството, на което днес ще бъде гласувана оставката, бюджет за следващата година стана причина за масови протести, организирани от ПП-ДБ. І БГНЕС