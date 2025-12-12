Любопитно

Как да се откажете от солените храни за 14 дни

Желанието за солени храни е просто вкусов навик, а не физиологична нужда

12 декември 2025
Как да се откажете от солените храни за 14 дни
Ж еланието за солени храни е просто вкусов навик, а не физиологична нужда и може да се „нулира“ само за две до три седмици.

„Рестартиране“ на рецепторите: просто навик

Според специалист по здраве и начин на живот, вкусовите рецептори се адаптират само за 2-3 седмици, ако постепенно намалявате количеството сол в ястията си.

„Според Американското списание за клинично хранене, само след месец хората, които са намалили приема си на сол, изпитват още по-голямо удоволствие от естествения вкус на храната, различен вкус на храната“, отбелязва диетологът.

Как да намалим солта, без да развалим вкуса

За да намалите постепенно количеството сол, без да се чувствате безвкусни, може да следвате няколко стъпки.

  • Постепенно намалявайте: В началото намалете количеството сол в ястията си по време на готвене само леко, с около една трета. След няколко дни го намалете още повече. По този начин вкусовите ви рецептори ще се адаптират и няма да забележите разликата.
  • Използвайте заместители: Вместо сол, добавете повече подправки, билки, чесън, лимонов сок или зехтин. Те подобряват вкуса и правят ястията по-вкусни дори с по-малко сол.
  • Контролирайте готовите продукти: Разгледайте продуктите, закупени от магазина, и търсете алтернативи с по-малко сол на 100 г.
  • Махнете солницата: Струва си да премахнете солницата от масата, за да няма изкушение всеки път да добавяте сол към нещо в чинията.
  • Домашни сосове: Сосовете се приготвят най-добре от пресни зеленчуци.

„Само след няколко седмици ще забележите, че по-малко сол не означава по-малко вкус“, заключи Безугла.

Източник: rbc.ua    
