Разпространиха ново видео от боя с шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров

Н ови записи от видеокамери, показващи боя, при който пострада шефът на полицията в Русе Николай Кожухаров, се появиха в социалните мрежи.

Кадрите се разпространяват във "Фейсбук" страницата на "Българските елфи".

Първият клип е 19 минути. На него се вижда как жена и дете с колело се движат по пътя пред жилищен блок, когато до тях преминава кола. Часът е 00:24 ч. на 4 септември. Няколко метра по надолу колата спира, към шофьорското място се приближава мъж. След малко шофьорската врата се отваря и той е повален на земята. Жената, която е няколко метра по-напред, се затичва към колата. На този запис колата се вижда в далечината и кадрите са неясни, но се забелязва струпване на хора около автомобила. Около 00:32 ч., според часа на записа, пристигат три патрулки. В 00:40 ч. на мястото идва и линейка. Тя обаче си тръгва малко повече от минута по-късно, пише "24 часа" .

Вторият видеоклип е монтаж на "Българските елфи" и вграждането му е ограничено. В него са събрани репортажи от новините по случая и свидетелските показания на четиримата младежи, както и приближени кадри от първия запис. От 2-рата минута на видеото се вижда как колата спира и един от мъжете, движещи се по улицата отива до шофьорското място. Той се пресяга към колата, врата се отваря и го събаря на земята. Тогава от колата изскачат и другите младежи, вижда се размяна на удари, струпване на хора, което обаче не продължава дълго.

За инцидента стана ясно миналата седмица. Кожухаров беше приет в болница и му бе направена животоспасяваща операция, за да бъде спасен бъбрека му.

Официалната версия на прокуратурата е следната:

Около полунощ на 4 септември четиримата младежи са се возили в лек автомобил „Мерцедес CLK" с две врати, като водач е бил Кирил Гочев, до него на предната седалка е бил Станислав, а отзад са пътували Виктор и Жулиен. Шофьорът се насочил към центъра, разминал с група пешеходци след кръстовището на ул."Мостова" и ул."Васил Петлешков". Това са били Николай Кожухаров и другият пострадал Георги Димитров със съпругите си и малолетните им деца. Тъй като колата се движела със скорост и по начин, който застрашавал пешеходците, Георги Димитров е отправил забележка на водача да се движи със съобразена скорост. Кирил Гочев е спрял и слязъл от колата, като е блъснал с вратата насочилия се към него Георги Димитров. Всички са излезли от автомобила и са последвали удари в лицето на Димитров. Тогава Николай Кожухаров е оповестил, че е полицай, а шофьорът Кирил Гочев е заявил, че „Не ме е..е кой си, искам си личното пространство". Последвали са удари върху шефа на полицията, нанесени от Жулиен Кязъмов и 15-годишния Станислав, като именно непълнолетният е нанесъл удара, който е причина за тежкото състояние на Кожухаров. При пристигането на полицията на място първоначално са били само трима от младежите, тъй като 15-годишният е избягал, но впоследствие се върнал. Връчени са им били призовки да се явят на следващия ден в районното, за да дадат обяснения за инцидента, но след влошаването на състоянието на ст. комисар Кожухаров са били задържани от полицията.