Президентът обяви кога започват консултациите с политическите сили

В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава Румен Радев ще проведе консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание.

Срещите в изпълнение на основния закон ще започнат в понеделник, 15 декември, когато президентът ще приеме на „Дондуков“ 2:

От 10.00 часа – представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС; От 11.30 часа – представители на парламентарната група на „Продължаваме Промяната-Демократична България.

Депутатите решиха за оставката на кабинета „Желязков“

Как се стигна дотук?

Припомняме, че правителството подаде оставка в четвъртък (12.12.2025 г.) Това обяви премиерът Росен Желязков. "Желанието ни е да бъдем на нивото на това, което очаква обществото", коментира той.

Кабинетът подаде оставка в отговор на масовите протести, които се провеждат в страната в последните седмици. "За оставката глас надигнаха млади, стари, хора от различни етноси. Подкрепяме гражданската енергия, поощряваме я", заяви Желязков.

В четвъртък в парламента се гласува и вотът на недоверие, внесен от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ. Управляващото мнозинство - ГЕРБ, "ДПС - Ново начало", БСП и ИТН - не участва в гласуването и вотът бе неуспешен. След това заседанието на парламента беше закрито поради липса на кворум.