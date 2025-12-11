Световните агенции: Българското правителство подаде оставка след седмици на протести

Пеевски: Печелившият е друг и да идва още днес

Б ългарският премиер Росен Желязков днес подаде оставката на правителството си след седмици на улични протести срещу икономическата политика и усещането за неуспех в борбата с корупцията, предадоха световните агенции.

Оставката бе подадена малко преди България да се присъедини към еврозоната на 1 януари.

„Желанието ни е да бъдем на нивото на това, което очаква обществото. Властта произтича от гласа на народа“, е цитиран да казва премиерът в оставка от Ройтерс.

Агенцията припомни, че след протести миналата седмица правителството на Желязков изтегли проектобюджета за 2026 г., но въпреки това протестите продължиха без прекъсване в страната, в която вече бяха произведени седем парламентарни вота през последните четири години, последните от които бяха през октомври миналата година, на фона на дълбоко политическо и социално разделение.

Президентът Румен Радев, който има ограничени конституционни правомощия и сега трябва да връчи мандат на партиите за сформиране на ново правителство, по-рано също призова правителството да подаде оставка, отбелязва Ройтерс, цитирайки негово послание към парламента във „Фейсбук“, в което той казва: “Между гласа на народа и страха от мафията. Чуйте площадите!“

Оставката на коалицията на малцинството, водена от дясноцентристката партия ГЕРБ, беше обявена минути преди парламентът да гласува планирания вот на недоверие, внесен от опозицията заради лошото управление на икономиката и с подкрепата на нарастващия обществен гняв заради ширещата се корупция, съобщи Асошиейтед прес.

Студенти от университетите в София се присъединиха към протеста, чиито организатори заявиха, че е бил по-многолюден от демонстрацията миналата седмица, привлякла над 50 000 души. Въз основа на изображения от дронове медиите оцениха броят на протестиращите на над 100 000 души.

В основата на недоволството на протестиращите беше българският политик и олигарх Делян Пеевски, който е санкциониран както от Съединените щати, така и от Обединеното кралство, а неговата партия „ДПС – Ново начало“ подкрепя правителството. Опозицията обвини Пеевски, че влияе върху формирането на правителствените политики в съответствие с олигархичните си интереси, отбеляза АП.

Агенция Франс прес припомня, че оставката на правителството е дошла след безпрецедентна през последните години вълна от недоволство и със значителното присъствие на млади хора.

„Тук съм защото корупцията е навсякъде. Ситуацията е нетърпима. Много от моите приятели не живеят в България и няма да се върнат“, каза 24-годишната Гергана Гелкова пред АФП снощи, като добави, че „паразитите трябва да напуснат властта“.

„Българското общество е силно обединено срещу модела на управление на страната“, е цитиран да казва и директорът на социологическата агенция „Маркет линкс“ Добромир Живков. „Над 70% (от хората) подкрепят вълната от протести в страната“, добави той, позовавайки се на проучване, публикувано днес.

Българското прозападно правителство днес неочаквано подаде оставка, след като по-рано премиерът Желязков се противопостави на исканията за оттегляне, като заяви, че „не е време да напуска кораба“, съобщи от своя страна ДПА.

Агенцията припомня, че правителството беше на власт едва от средата на януари, а оставката идва в исторически момент за България, преди приемането на еврото на 1 януари.

Испанската агенция ЕФЕ отбеляза, че гневът на много демонстранти е бил насочен най-вече срещу бившия премиер Бойко Борисов и санкционирания от САЩ и Обединеното кралство за корупция олигарх Делян Пеевски, чиято партия оказва ключова подкрепа, за да може трипартийната коалиция, която няма абсолютно мнозинство в парламента, да управлява. Въпреки че нито един от двамата не е част от кабинета, според анализатори те имат голямо влияние при вземането на решения от изпълнителната власт. Много български политолози твърдят, че Пеевски има голямо влияние в съдебната система, службите за сигурност, голяма част от медиите и други стратегически сектори на най-бедната страна в ЕС, посочва още ЕФЕ.

Българският премиер Росен Желязков обяви оставката на своето правителство след по-малко от една година на власт и след серия от протести срещу корупцията в страната, пише италианската агенция АНСА.

В информацията на АНСА се припомня, че правителството на Росен Желязков не разполагаше с мнозинство в парламента, но разчиташе на безусловната подкрепа на „Движение за права и свободи – Нов начало“ (ДПС – НН). Агенцията коментира, че това е една от двете фракции на турското малцинство и че тази партия „е на Делян Пеевски, централна и противоречива фигура в българската политика, обвиняван от години, че е символ на корупцията в страната“.