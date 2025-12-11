България

Световните агенции: Българското правителство подаде оставка след седмици на протести

"Паразитите трябва да напуснат властта"

11 декември 2025, 17:50
Политическите сили реагират след оставката на кабинета "Желязков"
Пеевски: Печелившият е друг и да идва още днес
Депутатите приеха бюджета на ДОО на първо четене
Атанас Атанасов: Хората не припознават Желязков – има паралелен център на власт
Костадин Костадинов: Правителството си отива, въпросът е кога
След масовия протест – шести вот на недоверие. Ще оцелее ли кабинетът „Желязков“
Протестиращи се изтеглят от центъра на София

"Ако не подадат оставка, протестите ще продължат": Асен Василев с равносметка за демонстрациите

Б ългарският премиер Росен Желязков днес подаде оставката на правителството си след седмици на улични протести срещу икономическата политика и усещането за неуспех в борбата с корупцията, предадоха световните агенции.

Оставката бе подадена малко преди България да се присъедини към еврозоната на 1 януари.

„Желанието ни е да бъдем на нивото на това, което очаква обществото. Властта произтича от гласа на народа“, е цитиран да казва премиерът в оставка от Ройтерс.

Агенцията припомни, че след протести миналата седмица правителството на Желязков изтегли проектобюджета за 2026 г., но въпреки това протестите продължиха без прекъсване в страната, в която вече бяха произведени седем парламентарни вота през последните четири години, последните от които бяха през октомври миналата година, на фона на дълбоко политическо и социално разделение.

Президентът Румен Радев, който има ограничени конституционни правомощия и сега трябва да връчи мандат на партиите за сформиране на ново правителство,  по-рано също призова правителството да подаде оставка, отбелязва Ройтерс, цитирайки негово послание към парламента във „Фейсбук“, в което той казва: “Между гласа на народа и страха от мафията. Чуйте площадите!“

Оставката на коалицията на малцинството, водена от дясноцентристката партия ГЕРБ, беше обявена минути преди парламентът да гласува планирания вот на недоверие, внесен от опозицията заради лошото управление на икономиката и с подкрепата на нарастващия обществен гняв заради ширещата се корупция, съобщи Асошиейтед прес.

Студенти от университетите в София се присъединиха към протеста, чиито организатори заявиха, че е бил по-многолюден от демонстрацията миналата седмица, привлякла над 50 000 души. Въз основа на изображения от дронове медиите оцениха броят на протестиращите на над 100 000 души.

В основата на недоволството на протестиращите беше българският политик и олигарх Делян Пеевски, който е санкциониран както от Съединените щати, така и от Обединеното кралство, а неговата партия „ДПС – Ново начало“ подкрепя правителството. Опозицията обвини Пеевски, че влияе върху формирането на правителствените политики в съответствие с олигархичните си интереси, отбеляза АП.

Агенция Франс прес припомня, че оставката на правителството е дошла след безпрецедентна през последните години вълна от недоволство и със значителното присъствие на млади хора.

„Тук съм защото корупцията е навсякъде. Ситуацията е нетърпима. Много от моите приятели не живеят в България и няма да се върнат“, каза 24-годишната Гергана Гелкова пред АФП снощи, като добави, че „паразитите трябва да напуснат властта“.

„Българското общество е силно обединено срещу модела на управление на страната“, е цитиран да казва и директорът на социологическата агенция „Маркет линкс“ Добромир Живков. „Над 70% (от хората) подкрепят вълната от протести в страната“, добави той, позовавайки се на проучване, публикувано днес.

Българското прозападно правителство днес неочаквано подаде оставка, след като по-рано премиерът Желязков се противопостави на исканията за оттегляне, като заяви, че „не е време да напуска кораба“, съобщи от своя страна ДПА.

Агенцията припомня, че правителството беше на власт едва от средата на януари, а оставката идва в исторически момент за България, преди приемането на еврото на 1 януари.

Испанската агенция ЕФЕ отбеляза, че гневът на много демонстранти е бил насочен най-вече срещу бившия премиер Бойко Борисов и санкционирания от САЩ и Обединеното кралство за корупция олигарх Делян Пеевски, чиято партия оказва ключова подкрепа, за да може трипартийната коалиция, която няма абсолютно мнозинство в парламента, да управлява. Въпреки че нито един от двамата не е част от кабинета, според анализатори те имат голямо влияние при вземането на решения от изпълнителната власт. Много български политолози твърдят, че Пеевски има голямо влияние в съдебната система, службите за сигурност, голяма част от медиите и други стратегически сектори на най-бедната страна в ЕС, посочва още ЕФЕ.

Българският премиер Росен Желязков обяви оставката на своето правителство след по-малко от една година на власт и след серия от протести срещу корупцията в страната, пише италианската агенция АНСА.

В информацията на АНСА се припомня, че правителството на Росен Желязков не разполагаше с мнозинство в парламента, но разчиташе на безусловната подкрепа на „Движение за права и свободи – Нов начало“ (ДПС – НН). Агенцията коментира, че това е една от двете фракции на турското малцинство и че тази партия „е на Делян Пеевски, централна и противоречива фигура в българската политика, обвиняван от години, че е символ на корупцията в страната“.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Оставка на правителството Протести в България Корупция Росен Желязков Делян Пеевски Политическа криза Икономическа политика Обществено недоволство Еврозона ГЕРБ
<p>В София са отчетени високи нива на фини прахови частици</p>

В София са отчетени високи нива на фини прахови частици - общината реагира

България Преди 16 минути

От 1 декември 2025 г. отново е в сила и нискоемисонната зона за автомобили, като тази година тя е с разширен обхват и в нея е включен и т.нар. Голям ринг

В навечерието на междинните избори в САЩ - кой води надпреварата

В навечерието на междинните избори в САЩ - кой води надпреварата

Свят Преди 55 минути

Републиканците имат по-голямо предимство сред по-възрастните избиратели, които са по-склонни да излязат да гласуват в години, в които не се произвеждат президентски избори

Лукашенко към Мадуро: Винаги си добре дошъл в Беларус

Лукашенко към Мадуро: Винаги си добре дошъл в Беларус

Свят Преди 1 час

Беларуският президент се срещна за втори път с венецуелския посланик на фона на опитите на Тръмп да отстрани Мадуро

"Махайте се!": Кели Озбърн разкри истината за драстичното си отслабване

"Махайте се!": Кели Озбърн разкри истината за драстичното си отслабване

Свят Преди 1 час

Кели неведнъж е отговаряла на негативните коментари за външния си вид през кариерата си, обхващаща повече от две десетилетия

Имената в "домовата книга" - кой е в списъка за следващия служебен премиер

Имената в "домовата книга" - кой е в списъка за следващия служебен премиер

България Преди 1 час

Премиерът Росен Желязков съобщи, че правителството подава оставка преди гласуването на вота на недоверие

<p>Говорител на ЕК с коментар&nbsp;по повод събитията в България</p>

Говорител на ЕК по повод събитията в България: Мирните протести са основно право в нашите демократични страни

Свят Преди 2 часа

Отбелязахме напредъка по няколко въпроса, както и това, че изискванията за комисията за борба с корупцията не са изпълнени достатъчно, поясни говорителят

Сръбският президент разкри на Урсула, че е получил съобщение от Москва

Сръбският президент разкри на Урсула, че е получил съобщение от Москва

Свят Преди 2 часа

Все още не е ясно за какво точно се отнася съобщението на Вучич от Москва

<p>TIME с исторически избор за Личност на годината</p>

TIME обяви архитектите на изкуствения интелект за Личност на годината

Свят Преди 2 часа

Списание Time обяви „Архитектите на изкуствения интелект“ за Личност на годината – визионерите зад Nvidia, OpenAI и xAI - според изданието те променят информационния пейзаж, геополитиката и начина ни на живот, поставяйки ИИ в центъра на новата епоха

<p>Мирен план за Украйна, предвиждащ териториални отстъпки, предаден на САЩ</p>

Мерц: Предложение, касаещо териториалните отстъпки от страна на Украйна, е предадено на САЩ

Свят Преди 2 часа

Украйна потвърди, че е предала на САЩ мирен план от 20 точки

<p>ПП-ДБ иска оставката на кмета на Пловдив, ето защо</p>

ПП-ДБ иска оставката на кмета на Пловдив заради опасни протести

Свят Преди 2 часа

Според ПП-ДБ двата протеста са имали несъвместими искания и ценностни позиции, което е създало предвидим риск от напрежение и инциденти

.

Горната инстанция потвърди размера на паричната гаранция на Благомир Кoцев

България Преди 2 часа

Варненският апелативен съд потвърди определението на Варненския окръжен съд

Орлин Павлов поставя финала на третия сезон на “Пееш или лъжеш”

Орлин Павлов поставя финала на третия сезон на “Пееш или лъжеш”

Любопитно Преди 2 часа

Към съветниците ще се присъединят Дивна и Лео Бианки

Тръмп представи дългоочакваната „златна карта“ за имиграция в Белия дом

Тръмп представи дългоочакваната „златна карта“ за имиграция в Белия дом

Свят Преди 2 часа

Тръмп заяви пред репортери в Белия дом, че това ще функционира „донякъде като зелена карта“

Бойко Борисов, Томислав Дончев и Росен Желязков

Бойко Борисов: Изказването на Росен Желязков беше брилянтно, няма от какво да се срамуваме през тези 11 месеца

България Преди 2 часа

<p>Желязков депозира оставката на правителството в деловодството на НС</p>

Росен Желязков депозира оставката на правителството в деловодството на НС

България Преди 3 часа

Правителството на Росен Желязков ще изпълнява функциите си до избирането на нов състав на Министерски съвет

Слънце, плаж и много голф: Как Карлос Алкарас прекара ваканцията си

Слънце, плаж и много голф: Как Карлос Алкарас прекара ваканцията си

Любопитно Преди 3 часа

Карлос Алкарас прекара ваканцията си в слънце, плаж, голф и спортни забавления със семейството и приятелите си, показвайки как световният №1 презарежда батериите си извън корта

