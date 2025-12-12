Свят

Караджов изпрати писмо до ЕК за блокадите на границата с Гърция

В писмото се посочва, че стачните действия блокират ключови пунктове и основни транзитни коридори

12 декември 2025, 15:25
Източник: БГНЕС

В ицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов изпрати официално писмо до комисаря по устойчив транспорт и туризъм на Европейската комисия Апостолос Дзидзикостас във връзка с усложнената обстановка на граничните пунктове между България и Гърция, причинена от блокадите на гръцки земеделски производители.

В писмото се посочва, че стачните действия блокират ключови пунктове и основни транзитни коридори. Тежкотоварните автомобили, чакащи за преминаване към Гърция, се сливат с опашките на камиони за Турция, което през последните дни е довело до над 30‑километрови колони по автомагистрала „Марица“.

Седми ден продължава блокадата на граничните ни пунктове с Гърция от протестиращи там фермери

„Това не само нарушава свободното движение на стоки в Европейския съюз, но и сериозно пречи на свързаността между България, ЕС и трети държави“, подчертава в писмото си вицепремиерът Караджов.

Барозу призовава за вдигане на блокадите

Той призовава Европейската комисия да обърне внимание на гръцките компетентни власти, че подобни действия нарушават основни принципи на ЕС. Вицепремиерът Гроздан Караджов настоява за незабавни мерки по прилагането на Регламент (ЕО) № 2679/1998, който задължава държавите членки да гарантират свободното движение на стоки и да предотвратяват действия, застрашаващи международните превози.

„Трябва да бъдат предприети всички необходими стъпки за недопускане на бъдещи блокади по ключови международни пътни артерии и границата между България и Гърция“, се казва още в писмото на вицепремиера Караджов.

Източник: БГНЕС    
Гроздан Караджов Гранични блокади България-Гърция Гръцки фермери Европейска комисия Свободно движение на стоки Транспорт Стачни действия Опашки от камиони
