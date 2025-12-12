Вдигнаха въздушна линейка заради мъж с черепно-мозъчна травма

Пеевски: Печелившият е друг и да идва още днес

С медицински хеликоптер транспортираха в Пловдив мъж на 50 години с черепно-мозъчна травма. Мъжът, който е от девинското село Гьоврен, е приет днес в Спешно отделение на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ – Смолян, каза д-р Васил Гривнев – началник на отделението. След извършения първоначален преглед лекарите установяват, че пациентът е с тежка черепно-мозъчна травма, която представлява сериозна заплаха за живота му.

Медицинският екип преценява, че е необходимо незабавно транспортиране до високоспециализирана лечебно заведение и е повикан медицински хеликоптер.

Хеликоптерът кацна на стадиона в квартал Райково, където изчака пристигане на линейката с пострадалия. Пациентът е транспортиран до Клиниката по неврохирургия на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги“ – Пловдив.