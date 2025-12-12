В ъншнополитическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков заяви днес, че прекратяването на огъня в Украйна е възможно само след като войските на Киев се изтеглят от Донбас, съобщи руският в. "Комерсант", цитиран от Ройтерс.
Изявлението на съветника идва в отговор на идеята на украинския президент Володимир Зеленски за произвеждане на териториален референдум за бъдещето на Донбас, посочва ТАСС.
#Russian Presidential Aide Yuri Ushakov suggested that, possibly, there will be no Russian troops in Donbass, but there will be russian police.https://t.co/XX7sGyxB2m pic.twitter.com/20rIsGma9l— Vatnik observer (@Aleksandar88338) December 12, 2025
"Донбас е руски. Всички части на Донбас са руски", подчерта Ушаков и добави, че това е записано в конституцията на Русия.
Mentre si parla di territori ucraini da cedere a Mosca o da “demilitarizzare”, ecco come le forze russe stanno radendo al suolo la città di Kostjantynivka, nel Donetsk. pic.twitter.com/WmX6mqb3sD— Marco Fattorini (@MarcoFattorini) December 12, 2025
В интервю за "Комерсант" съветникът на Кремъл посочва, че е възможно съгласно мирния план в Донбас да бъдат разположени сили на Националната гвардия на Русия, а руската армия да не бъде дислоцирана в части от региона, които в момента са под украински контрол.
"Ако не чрез преговори, то с военни средства тази територия ще премине под пълния контрол на Русия. Всичко друго ще зависи изцяло от това", каза още Ушаков.