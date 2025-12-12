Свят

Съветник на Путин: Москва може да не хареса новите предложения за мир в Украйна

Зеленски заяви, че Украйна е "напълно съгласна с американската страна"

12 декември 2025, 16:50
С ъветникът на руския президент Владимир Путин по въпросите на външната политика Юрий Ушаков заяви днес, че Москва все още не разгледала преработените предложения, направени от САЩ след последните им преговори с Украйна, но че може да не хареса части от тях, предаде Ройтерс. 

В сряда украинският президент Володимир Зеленски каза, че Киев е постигнал съгласие по ключови точки от плана за възстановяване след войната по време на преговори със зетя на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър и други високопоставени длъжностни представители. 

След разговорите САЩ-Украйна, как отговаря Русия

Зеленски заяви, че работата по "икономически документ" продължава и че Украйна е "напълно съгласна с американската страна"

САЩ се стремят към създаването на инвестиционен фонд в Украйна за сектори, включително добив на редкоземни елементи, като централен аспект от следвоенното възстановяване на страната, отбелязва Ройтерс. 

Москва също изрази интерес към привличането на чуждестранни инвестиции, след като в. "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че американският план за мир в Украйна включва предложения за инвестиции в руски редкоземни елементи и енергийни източници. 

Ушаков, съветник на руския президент Владимир Путин, заяви днес, че Русия все още не прегледала новите предложения, но намекна, че Москва може да не ги приеме благосклонно. "Не сме видели преработените версии на американските проекти. Когато ги видим, може да не ни харесат много неща, така го усещам", заяви Ушаков пред журналисти. 

Съветник на Путин: САЩ започват да разбират руските позиции

Той подчерта, че се очаква европейски и украински официални представители да се включат в "активна сесия за обмен на идеи" през уикенда и че Кремъл трябва да види какъв ще бъде резултатът. 

Вчера руският външен министър Сергей Лавров заяви, че "всички неразбирателства" с Вашингтон по отношение на Украйна са били решени след срещата по-рано този месец между президента Владимир Путин и специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, но подчерта, че Москва иска да бъде постигнато съгласие по пакет от документи, който да се превърне в основа за дълготрайно и устойчиво споразумение за мир в Украйна с гаранции за сигурност за всички страни.

Източник: БТА, Симеон Томов    
