България

Случаят с боя на шефа на полицията в Русе: „Да, България“ настоя за оставки, синдикален алианс „Сигурност” в МВР излезе с позиция

"Надяваме се и истината да бъде излезе наяве и виновните да получат справедливо наказание", посочват от САСМВР

Обновена преди 3 часа / 9 септември 2025, 11:48
Случаят с боя на шефа на полицията в Русе: „Да, България“ настоя за оставки, синдикален алианс „Сигурност” в МВР излезе с позиция
Източник: БТА

О т „Да, България“ заявиха, че са нужни оставки в МВР заради изтекли записи по случая с боя над директора на ОДМВР – Русе, Николай Кожухаров.

"Даниел Митов да освободи всички, които са участвали в дезинформирането на обществото за инцидента в Русе – в скриването на информация, в подаването на фалшива информация и това МВР, за пореден път, да бъде разпространител на дезинформация и да губи доверие", поиска съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов в прессъобщение от името на партията. 

Разпространиха ново видео от боя с шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров

"В последните часове, на страницата на Българските елфи (BG Elves) бяха публикувани записите, които полицията очевидно скри от българското общество, във връзка с инцидента с шефа на полицията в Русе. Най-важното, което се вижда от записите е, че министърът на вътрешните работи излъга. Даниел Митов обяви, че нищо няма да бъде скрито от журналистите и обществото. Тези записи очевидно са били скрити, защото това, което виждаме днес, няма нищо общо с първоначалната версия”, заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в изявление в социалните мрежи", пише в съобщението.

"От видеата ясно се вижда, че версията на обвиняемите младежи се потвърждава в голяма степен. Не става дума за поругаване на държавността, както Даниел Митов описа случая, нито за атака към институциите", смята Мирчев.

Божидар Божанов настоява министър Митов да разпространи и останалите записи от по-близки камери и да каже имал ли е достъп до тези записи преди „безобразната си пресконференция“. Божанов уточни, че от партията продължават да стоят на позицията, с която излязоха веднага след инцидента – че всяко насилие е недопустимо. „Пожелаваме и бързо възстановяване на шефа на ОДМВР-Русе, защото е на първо място трябва да бъде защитаване здравето на хората. Но отговорност трябва да се носи", коментира той.

От "Да, България" заявяват, че, ако всичко това не се случи, „решението е премиерът Желязков да поиска оставката на Даниел Митов.

"Така е честно към обществото и така, като управленци и като политици, трябва да реагираме".

Във връзка със случая, при който пострада служител на МВР в Русе, Управителният съвет на САСМВР излезе с позиция.

Оттам заявяват "твърдата си и последователна позиция, че личността на всеки български гражданин, включително и особено на полицаите и пожарникарите, е неприкосновена и не може да бъде засягана по никакъв начин, включително чрез физическо насилие".

"Приветстваме активната позиция на министъра на вътрешните работи г-н Даниел Митов в защита на пострадалия служител на МВР, като се надяваме тя да е същата при всеки следващ случай, независимо от длъжността, която заема пострадалият", посочват от САСМВР.

"Призоваваме обучението на полицаите за справяне с конкретни проблеми и кризи да се провежда реално, непрекъснато и на всички нива във всички структури, защото адекватната реакция в повечето случаи предотвратява ескалацията на напрежението, а в останалите го пресича с минимални вреди", допълват от Синдиката.

"Надяваме се и истината да бъде излезе наяве и виновните да получат справедливо наказание", се посочва още в позицията.

На 4 септември от Районната прокуратура в Русе съобщиха, че работят по инцидент, свързан с Николай Кожухаров, директор на областната дирекция на МВР в крайдунавския град. 

Същия ден министърът на вътрешните работи Даниел Митов заяви в Русе, че посегателство като това над директора на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров във всяка една демокрация се смята за посегателство срещу държавата. Митов и главният секретар на МВР главен комисар Мирослав Рашков бяха в крайдунавския град и посетиха Университетската болница "Канев", където е настанен за лечение пострадалият старши комисар Кожухаров. 

"Има четирима задържани по случая – трима на по 19 години и един на 15 години", съобщи заместник-директорът на Областната дирекция на МВР в Русе комисар Александър Ковачев. 

На 6 септември Русенският окръжен съд определи постоянна мярка "задържане под стража" за четиримата задържани за побоя над директора на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров и неговия съсед Георги Димитров. Определенията за 18-годишния Жулиен Кязъмов, 19-годишния Виктор Иванов, 15-годишния ученик Станислав А. и Кирил Гочев, на 18 г., могат да бъдат обжалвани пред Апелативния съд във Велико Търново. 

Източник: Йоана Димитрова, БТА    
русе шеф полиция мвр дб
