Не стихват реакциите след случая на насилие над директора на ОДМВР - Русе

Борисов за поканата за протест от страна на ПП: На 70 години няма да ходя да се бия по площадите

Д иректорът на ОДМВР – Русе, старши комисар Николай Кожухаров, беше жестоко пребит в ранните часове на 4 септември.

Кожухаров беше пребит пред дома си, след като направил забележка на младежи, които дрифтирали с колите си. Те са установени и задържани. Трима от тях са на 19 години, а четвъртият – на 15. Младежите нямат предишни криминални прояви. По случая са повдигнати две обвинения.

Днес стана ясно, че деянието е извършено пред очите на съпругата му и 6-годишния им син. Състоянието му все още е тежко, но животът му е вън от опасност, увериха медиците. Вследствие на побоя той загубил 1.5 л кръв. Направена му е била животоспасяваща операция, с която лекарите спасили единия му бъбрек. Възстановяването му ще продължи два месеца, пише NOVA .

Случаят предизвика реакциите на редица политици.

Премиерът Росен Желязков

Достойнството на българските полицаи трябва да бъде гарантирано и защитавано от българската държава и трябва да бъде уважавано от обществото, заяви премиерът Росен Желязков.

Случаят в Русе показва, че е достигнал онзи момент на целенасочено атакуване на институциите през последните няколко години, което доведе до нарушено доверие, до липса на синхрон между институциите и властта, посочи Желязков. Според него това е "само заради търсенето на краткосрочни политически дивиденти" за изграждане на нова партия, за участие в кампании, които за съжаление използват средствата и начините на рушене на авторитета на институциите. Твърдо заставаме и ще стоим близко до всеки представител на властта, независимо коя е тя, защото институциите съставляват държавността, а държавата е призвана да брани здравето, живота и интересите на всеки български гражданин, посочи премиерът Желязков.

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов

Старши комисар Николай Кожухаров е бил със семейството си при нападението, каза пред журналисти край село Крайново министърът на вътрешните работи Даниел Митов за случая.

Каква е била ролята на друг познат на директора на русенската полиция, който също е присъствал по време на нападението, ще се изясни в рамките на досъдебното производство. Естествено, че са били повече хора, коментира министър Митов данните, че ст. комисар Кожухаров не е бил сам, когато е бил нападнат.

На журналистически въпрос как пострадалият е направил забележка на четиримата младежи, при положение, че са се движили с висока скорост, вътрешният министър посочи, че към момента не разполага с такава информация. „Аз не съм бил там. Цитирам нещо от справката, която ми е дадена на база едно от свидетелските показания“, допълни той.

В момента не мога да ви кажа кой къде е бил застанал, кой какво е казал, кой към кого се е обърнал, каза още Даниел Митов. Всички детайли по случая ще бъдат изяснени в рамките на образуваното досъдебно производство, посочи той. И от нападателите, и от пострадалия са взети проби за алкохол и наркотици. Очаква се резултатите да излязат по-късно, каза още вътрешният министър.

Голяма част от причината за такова агресивно поведение е безотговорното отношение на партии и политици, които системно рушат доверието в институциите, коментира още случая министър Даниел Митов. По думите му партии и политици с минимално доверие се опитват да повишат това доверие, като се катерят по гърба на институциите. Проявеното агресивно и арогантно поведение спрямо полицай е ехо от поведението на точно такива хора, добави още той.

Вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев

Институциите ще изпълнят своя ангажимент за възстановяване на усещането за сигурност в обществото след поредицата от агресивни прояви, но няма как те да преодолеят дефицитите в него. Свободата не може да съществува без ред, но годините на партийна конфронтация и политическа нестабилност в България са ерозирали общественото доверие към институциите. Това са част от основните послания, които вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев отправи с отговора си на поставен въпрос от парламентарната група (ПГ) на ПП-ДБ относно предприеманите от кабинета действия за възстановяване на усещането за сигурност в обществото след поредицата от агресивни прояви в него и за намаляване на достъпа на непълнолетни до наркотични вещества.

"Освен за действията на институциите, ние трябва да се запитаме и какво правят образователната система, семейството и какъв е тонусът на българското общество", каза Дончев. "Боя се, че след 4-5 години на политическа нестабилност, постоянна война между партиите, включително и с давания тук пример, говорейки си агресивно, то голяма част от тези сигнали се попиват от обществото с усещането, че всичко е разрешено, че няма институционален ред и всяка институция може да бъде хулена", каза още вицепремиерът.

Всичко това, по думите му, води до ерозия на уважението към институциите.

​Бойко Борисов

За случая в Русе с нападението над старши комисар Николай Кожухаров и думите на президента Румен Радев за разпад на държавността Бойко Борисов коментира, че след тези негови (б.р. на Радев) четири години управление какво да е. „Десет години, еднолично, половината време управлява държавата, без парламент, с назначени от него премиери“, каза Борисов.

Той определи инцидента с полицейския директор като битов, който може да се случи на всеки. „Проблемът е, че едни граждани, за да предпазят семейството си, правят забележка, това какъв сигнал е към всички други, които видят подобни изстъпления на самозабравили се младежи“, каза Борисов. Той отчете важността на ролята на семейството и родителя.

„Вместо да политиканства Радев или който и да било да се замислим за примера, който ние даваме всеки ден. Отворете „Тик Ток“ - „Величие“, МЕЧ, „Възраждане“ какви са им заглавията - „Смачакахме“, „Пребихме“, „Унищожихме“, „Ликвидирахме“. Тези деца, които четат и гледат, това им влиза в съзнанието, това става нещо нормално“, каза лидерът на ГЕРБ.

ПГ на "Величие"

Парламентарната група на "Величие" излезе с деклация във връзка с вчерашния случай на побой над директора на Областната дирекция на МВР-Русе Николай Кожухаров и заявеното от министъра на вътрешните работи Даниел Митов, че този акт е посегателство срещу държавата. "Ние сме сто процента съгласни с това твърдение, обаче въпросът е какво е държавата", каза лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов от трибуната на Народното събрание.

Държавата това е Конституцията – основният закон, по който трябва да действат и работят всички институции, посочи той.

Единично ли ще е това действие или можем да очакваме поредица от такива действия, които да стигнат до министри, депутати и висши държавни чиновници, постави въпроса Михайлов. Причината всичко това да се случи е в мафиотския модел на управление на страната, който от много години функционира по един и същи начин, смята той.

Председателят на парламентарната група на "Величие" коментира, че висшите политически кадри заедно с полицията защитават престъпността години наред. "В една държава, в която полицията не спазва основния закон, посегателството срещу държавата е извършено от управляващите и именно от тези полицейски шефове, единият от които е бил пребит, но няма да е само той. Сигурен съм, че с времето ще станат много повече, за съжаление, ще пострадат и редови полицаи, защото полицейската институция няма никаква тежест в обществото. Цялото общество знае кой закриля престъпниците и че полицията работи заедно с тях", каза Ивелин Михайлов.

"Приносът за упадъка на МВР и за това, което се случва и ще продължи да се случва, виновниците са тук и не само в тази зала, а 35 години назад, които сринаха МВР, най-вече в последните 15 години. Ако искат полицейските началници да не бъдат бити, да спрат да бъдат бухалка на властта и да си изпълняват коректно служебните задължения", заяви още лидерът на "Величие".

Асен Василев

Асен Василев коментира, че не е нормално осмокласници да пребиват шефа на полицията, нито за осмокласниците, нито за шефа на полицията. По думите му това показва пълен разпад на цялата система на правораздаване в страната. Това показва неспособност на полицията да защити даже себе си, камо ли да може да защити гражданите. А, от друга страна, показва, че когато мутренското е на почит и не се взимат мерки да има ред в държавата, осмокласниците почват да пребиват шефове на полицията, каза той.