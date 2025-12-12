България

Задържаха 70 кг дрога, открита в газови бутилки на границата с Турция

Прокуратурата в Бургас поиска постоянно задържане за четирима обвиняеми

12 декември 2025, 15:50
Източник: БТА

Г олямо количество марихуана в 8 газови бутилки на два автомобила с българска регистрация са открити на ГКПП "Малко Търново".

Окръжна прокуратура–Бургас внесе в съда искане за мярка "задържане под стража" за четиримата обвиняеми – Г.Д., П.Г., Д.Г. и И.Н.

Те са обвинени, че без надлежно разрешително са направили опит за контрабандно пренасяне на 70,064 кг марихуана през границата. Престъплението е от 10.12.2025 г., а опитът остава недовършен благодарение на действията на митническите служители и служителите на ГД "Гранична полиция".

Заловиха марихуана за над 300 хил. лева на ГКПП "Лесово" (СНИМКИ)

Според събраните до момента доказателства престъплението е извършено в съучастие. Г.Д. и Д.Г. са действали като подбудители и помагачи, а И.Н. и П.Г. – като извършители.

Разследването показва, че дрогата е била укрита в 8 газови бутилки, монтирани на два автомобила, пътуващи от България към Турция. Стойността на наркотичното вещество по цени на съдопроизводството е 1 121 024 лева.

Задържаха мъж с над 80 кг марихуана на "Кулата"

След оперативен анализ митническите служители насочват три леки автомобила за щателна проверка – всички с направление към Турция. В два от тях са открити 5 и 3 газови бутилки, част от функционираща газова уредба, но пълни не с газ, а с пакети със суха зелена тревиста маса. Полевите тестове реагират на марихуана. Общото количество е 70,064 кг.

Окръжният съд–Бургас предстои да насрочи заседание по искането за постоянно задържане на обвиняемите.

Вижте повече в нашата галерия:

5 снимки
Задържаха 70 кг дрога
Задържаха 70 кг дрога
Задържаха 70 кг дрога
Задържаха 70 кг дрога
Марихуана Контрабанда на дрога ГКПП Малко Търново Газови бутилки Автомобили Гранична полиция Митнически служители Задържане под стража Бургас 70 кг марихуана
Виц на деня

-Мамо, ние от къде сме произлезли? -От Адам и Ева. -А тате защо вика, че от маймуните? -Това е неговата рода.  
Прочети целия
Всичко от днес

