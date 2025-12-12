Задържаха 70 кг дрога, открита в газови бутилки на границата с Турция

Г олямо количество марихуана в 8 газови бутилки на два автомобила с българска регистрация са открити на ГКПП "Малко Търново".

Окръжна прокуратура–Бургас внесе в съда искане за мярка "задържане под стража" за четиримата обвиняеми – Г.Д., П.Г., Д.Г. и И.Н.

Те са обвинени, че без надлежно разрешително са направили опит за контрабандно пренасяне на 70,064 кг марихуана през границата. Престъплението е от 10.12.2025 г., а опитът остава недовършен благодарение на действията на митническите служители и служителите на ГД "Гранична полиция".

Според събраните до момента доказателства престъплението е извършено в съучастие. Г.Д. и Д.Г. са действали като подбудители и помагачи, а И.Н. и П.Г. – като извършители.

Разследването показва, че дрогата е била укрита в 8 газови бутилки, монтирани на два автомобила, пътуващи от България към Турция. Стойността на наркотичното вещество по цени на съдопроизводството е 1 121 024 лева.

След оперативен анализ митническите служители насочват три леки автомобила за щателна проверка – всички с направление към Турция. В два от тях са открити 5 и 3 газови бутилки, част от функционираща газова уредба, но пълни не с газ, а с пакети със суха зелена тревиста маса. Полевите тестове реагират на марихуана. Общото количество е 70,064 кг.

Окръжният съд–Бургас предстои да насрочи заседание по искането за постоянно задържане на обвиняемите.