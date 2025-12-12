Антон Урумов е новият съдия, разследващ главния прокурор

Пеевски: Печелившият е друг и да идва още днес

А нтон Урумов от Софийския градски съд е новият съдия, който ще изпълнява функциите на прокурор, разследващ главния прокурор или заместниците му, предава NOVA.

Избират нов съдия, който да разследва главния прокурор

На случайното разпределение измежду 11-те съдии, съгласили се да бъдат „ад хок“ прокурор, беше поискал да присъства и изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов, но впоследствие не дойде.

Досега специален прокурор беше Даниела Талева, но нейният двугодишен мандат изтече. През това време тя е разгледала множество преписки по получени сигнали, като са били образувани само две наказателни производства, които впоследствие са били прекратени.

Даниела Талева през последните години придоби широка публичност като първия магистрат, избран за „ад хок“ прокурор — длъжност, създадена специално за разследване на главния прокурор и неговите заместници. Талева бе определена за този пост чрез жребий на 18 октомври 2023 г., след промени в законодателството, целящи да гарантират независим механизъм за контрол над ръководството на прокуратурата.

В рамките на своя мандат тя разгледа множество сигнали, постъпили срещу главния прокурор и неговите заместници, като част от тях доведоха до образуване на преписки и проверки. Ролята ѝ бе смятана за ключова в процеса на засилване на отчетността в съдебната система.

На 7 декември 2025 г. мандатът на Даниела Талева като „ад хок“ прокурор бе прекратен от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. След освобождаването ѝ от позицията тя се завърна към работата си като съдия в Софийския градски съд.

Дейността на Талева като първия магистрат, натоварен с разследването на най-висшите представители на прокуратурата, остава важен момент в развитието на механизмите за отчетност в българското правосъдие.