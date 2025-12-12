България

Антон Урумов е новият съдия, разследващ главния прокурор

Досега специален прокурор беше Даниела Талева, но нейният двугодишен мандат изтече

12 декември 2025, 11:15
Депутатите решиха за оставката на кабинета „Желязков“

Депутатите решиха за оставката на кабинета „Желязков“
Световните агенции: Българското правителство подаде оставка след седмици на протести

Световните агенции: Българското правителство подаде оставка след седмици на протести
Политическите сили реагират след оставката на кабинета

Политическите сили реагират след оставката на кабинета "Желязков"
Пеевски: Печелившият е друг и да идва още днес

Пеевски: Печелившият е друг и да идва още днес
Депутатите приеха бюджета на ДОО на първо четене

Депутатите приеха бюджета на ДОО на първо четене
Атанас Атанасов: Хората не припознават Желязков – има паралелен център на власт

Атанас Атанасов: Хората не припознават Желязков – има паралелен център на власт
Костадин Костадинов: Правителството си отива, въпросът е кога

Костадин Костадинов: Правителството си отива, въпросът е кога
След масовия протест – шести вот на недоверие. Ще оцелее ли кабинетът „Желязков“

След масовия протест – шести вот на недоверие. Ще оцелее ли кабинетът „Желязков“

А нтон Урумов от Софийския градски съд е новият съдия, който ще изпълнява функциите на прокурор, разследващ главния прокурор или заместниците му, предава NOVA.

Избират нов съдия, който да разследва главния прокурор

На случайното разпределение измежду 11-те съдии, съгласили се да бъдат „ад хок“ прокурор, беше поискал да присъства и изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов, но впоследствие не дойде.

Досега специален прокурор беше Даниела Талева, но нейният двугодишен мандат изтече. През това време тя е разгледала множество преписки по получени сигнали, като са били образувани само две наказателни производства, които впоследствие са били прекратени.

Даниела Талева през последните години придоби широка публичност като първия магистрат, избран за „ад хок“ прокурор — длъжност, създадена специално за разследване на главния прокурор и неговите заместници. Талева бе определена за този пост чрез жребий на 18 октомври 2023 г., след промени в законодателството, целящи да гарантират независим механизъм за контрол над ръководството на прокуратурата.

В рамките на своя мандат тя разгледа множество сигнали, постъпили срещу главния прокурор и неговите заместници, като част от тях доведоха до образуване на преписки и проверки. Ролята ѝ бе смятана за ключова в процеса на засилване на отчетността в съдебната система.

На 7 декември 2025 г. мандатът на Даниела Талева като „ад хок“ прокурор бе прекратен от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. След освобождаването ѝ от позицията тя се завърна към работата си като съдия в Софийския градски съд.

Дейността на Талева като първия магистрат, натоварен с разследването на най-висшите представители на прокуратурата, остава важен момент в развитието на механизмите за отчетност в българското правосъдие.

Антон Урумов Софийски градски съд Разследващ прокурор Главен прокурор Борислав Сарафов Даниела Талева
Депутатите решиха за оставката на кабинета „Желязков“

Депутатите решиха за оставката на кабинета „Желязков“

Задържаха началника на столичното Пето РПУ

Задържаха началника на столичното Пето РПУ

Антон Урумов е новият съдия, разследващ главния прокурор

Антон Урумов е новият съдия, разследващ главния прокурор

Тръмп иска още 4 страни да напуснат ЕС след Брекзит

Тръмп иска още 4 страни да напуснат ЕС след Брекзит

БНБ: Запазват се рисковете за банките у нас

БНБ: Запазват се рисковете за банките у нас

Коледен подарък от Volvo: дебют на електрическия ES90 у нас

Коледен подарък от Volvo: дебют на електрическия ES90 у нас

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 6 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 6 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 6 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 6 дни

