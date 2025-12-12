Украйна удари руски кораби, превозващи военна техника

У крайна съобщи, че е нанесла удари по два руски кораба, превозващи оръжия и военна техника в Каспийско море, предаде Ройтерс. По данни на украинските сили операцията е изпълнена от специалните части в сътрудничество с "местно съпротивително движение".
Next big news, for the 2nd successive day, is from the Caspian Sea.— Tim White (@TWMCLtd) December 12, 2025
Ukraine says it's hit 2 more Russian ships on intnl sanctions lists, off the coast of Kalmykia which I highlighted on the map. Kyiv says the “Kompositor Rachmaninov” + “Askar-Sarydzha” were transporting weapons pic.twitter.com/sp4TEYMwxy
В публикация в "Телеграм" украинските военни уточняват, че цел са били съдове, санкционирани от САЩ за превоз на военни товари между Иран и Русия. Не са оповестени подробности за използваните средства, нито за размера на нанесените щети.
Паралелно с това украинската армия съобщи, че си е върнала контрола над две селища в района на Купянск и че стотици руски военнослужещи са обкръжени там. Засега информацията не е потвърдена от независими източници.