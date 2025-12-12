Свят

Финландия ще поръча от САЩ ракети "въздух-въздух"

През 2022г. северната страна, която има дълга граница с Русия, поръча 64 американски изтребителя Ф-35

12 декември 2025, 16:32
Финландия ще поръча от САЩ ракети "въздух-въздух"
Ф инландия съобщи днес, че ще поръча от САЩ ракети "въздух-въздух" тип AMRAAM (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile - Усъвършенствана ракета "въздух-въздух" със среден обсег), предаде Ройтерс. 

През 2022г. северната страна, която има дълга граница с Русия, поръча 64 американски изтребителя Ф-35, произведени от американската отбранителна корпорация "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin), като първите им доставки са планирани за края на следващата година.

"Първите доставки на ракети ще подпомогнат разполагането на флотилията от Ф-35", каза днес финландското правителство в изявление.

"Чрез тази поръчка Финландия ще получи най-новата и най-модерна версия на AMRAAM, което ще подобри способността ни да реагираме на заплахи в нашата оперативна среда", пише в текста.

