Финландия ще поръча от САЩ ракети "въздух-въздух"

Ф инландия съобщи днес, че ще поръча от САЩ ракети "въздух-въздух" тип AMRAAM (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile - Усъвършенствана ракета "въздух-въздух" със среден обсег), предаде Ройтерс.
През 2022г. северната страна, която има дълга граница с Русия, поръча 64 американски изтребителя Ф-35, произведени от американската отбранителна корпорация "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin), като първите им доставки са планирани за края на следващата година.
🇫🇮 & 🇸🇪 toteuttivat CBT-lentokierroksen ja osastolennon Pohjois-Suomessa. Suomi osallistui 6:lla Hornet-hävittäjällä ja Ruotsi 7:llä Gripen-hävittäjällä.
Lento toteutettiin Nordic Air Power -konseptin hengessä. Osastolento oli samalla osa Ruotsin joulukuusilentojen sarjaa.
"Първите доставки на ракети ще подпомогнат разполагането на флотилията от Ф-35", каза днес финландското правителство в изявление.
"Чрез тази поръчка Финландия ще получи най-новата и най-модерна версия на AMRAAM, което ще подобри способността ни да реагираме на заплахи в нашата оперативна среда", пише в текста.
Finland's first F-35A multirole fighter has completed its first flight.🇫🇮 The aircraft, JF-501, flew for the first time on 8 December 2025 with a Lockheed Martin test pilot at the controls.
