Какво е състоянието на пребития в Русе полицейски шеф

Президентът: Преди 140 години жителите на Чирпан се наредиха сред достойните българи

Какво време ни очаква през дългия уикенд - ще се насладим ли на слънцето?

Постоянен арест за четиримата биячи на директора на полицията в Русе

Тържествена заря-проверка в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на България

Психолог: Тези хлапета не разбират, че посягането на полицай е табу

Състоянието на пребития старши комисар Николай Кожухаров остава без промяна. Той продължава да бъде в интензивното отделение на болница „Канев“, съобщава NOVA.

Четиримата младежи, обвинени за нападението над директора на Областната дирекция на МВР в Русе, остават за постоянно в ареста.

Това реши вчера Окръжният съд в града.

Сред задържаните е и 15-годишен непълнолетен, за когото такава мярка се налага само в изключителни случаи. Докато родителите им отхвърлят вината, един от обвиняемите твърди, че те са били провокирани.

Окръжният съд в Русе наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ и на четиримата обвиняеми за побоя над старши комисар Николай Кожухаров.

Според магистратите има достатъчно доказателства на този етап от разследването. Като мотиви за решението си съдът изтъкна, че

младежите са демонстрирали арогантно поведение и липса на респект, след като са разбрали, че срещу тях стои директорът на полицията.

Подчертано беше, че нападението е извършено на публично място, пред множество свидетели, сред които и деца. Стана ясно, че освен семейството на комисар Кожухаров, свидетели на инцидента са били и неговият съсед Георги Димитров, детето му и съпругата на полицая.

Пред медиите в съдебната зала

един от обвиняемите, Кирил Гочев, представи различна версия за случилото се.

Той твърди, че е шофирал с 40 км/ч, но колата му била по-шумна. Според него, съседът на полицейския шеф се е стреснал, изскочил е пред автомобила и е започнал да ги псува. „Казвам, че не ми се занимава с проблеми, извиняваме се, при което единият човек тръгва да ме удря през прозореца на колата. И оттам вече стана боят“, заяви Гочев.