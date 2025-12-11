Политическите сили реагират след оставката на кабинета "Желязков"

Пеевски: Печелившият е друг и да идва още днес

П олитическите сили реагират след оставката на кабинета "Желязков".

Правителството падна! Кабинетът "Желязков" подаде оставка

Ето какво коментира политическият елит:

ГЕРБ

Никакво преформатиране няма да има, след тези тарикатски номера, няма повече да се катерят на гърба ми. Никакъв бюджет няма да се гледа от нас, ние ще се грижим, ще се опитваме максимум да помагаме да не се вдигат цените. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Когато започнаха митниците и данъчните служби да събират по указание на Петкова и да спират заедно с МВР, и службите, контрабандните канали, които изобилстваха по времето на Асен Василев, когато данъчните измами и краденето на ДДС от такива фирми беше преустановено, се събраха 8,6 млрд. лева повече от миналата година, заяви Борисов.

Питам тези пари къде са изтекли по времето на Василев, когато слагаше еднолично всички шефове на митници и данъчни, е, резултатите са тези. Когато имаше корупция, нямаше приходи, когато няма корупция, 8,6 млрд. повече в бюджета и 4 млрд. осигурени по ПВУ, подчерта Борисов.

След 5-7 месеца всички ще оценят еврото, каза Борисов.

Царят и Първанов ни вкараха в ЕС и НАТО, историята след това заличи партиите, ГЕРБ вкара държавата в Шенген и еврозоната и за да не ни заличат настоях за тази оставка днес, защото всички сме родители и когато имам проблем с деца, внуци или младите хора около мен, най-лесно е да го набиеш, да му се скараш, тогава оставаш неразбран, когато седнеш и внимателно обясниш, те те разбират. Тези деца на площада, те са нашите деца на всички българи, защо им се сърдим, че искат да имат мечти, каза Борисов.

За 2 г. в София нищо не се е случило, освен кризи и боклук. Спаси София напусна ПП-ДБ заради корупция, впоследствие районни кметове, общински съветници всички заминаха заради корупция, оттеглиха се другите от тях. Кирил Петков подаде оставка поемайки вината за корупция, представяте ли си какви идиоти трябва да сме, за да допуснем от септември досега да излязат десетки хиляди, аз не намирам нито една грешка, каза Борисов. Тези от ПП-ДБ не са участвали исторически в нито едно важно нещо, свързано с България, не поискаха конвергентен доклад, проспаха го. Ние не можем да се разсърдим на децата си, на хората, да, с пръст трябва да посочим отговорните и те са Радев, Василев, Денков, Атанасов подред. Ние се държахме като истинска европейска народна партия, каза още Борисов.

Правителство в оставка вече не работи, самата администрация е такава, че няма да се напънат, каза Борисов.

"Продължаваме Промяната – Демократична България"

След оставката на кабинета "Желязков" в Народното събрание коалицията "Продължаваме Промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) даде брифинг. От формацията заявиха, че това решение отваря път към нов вот.

Асен Василев определи подадената оставка като необходим етап към нормализиране на политическия процес:

"Това е първа стъпка към това България да стане нормална европейска държава. Следващата стъпка е да се проведат честни и свободни избори - не избори, опорочени от манипулации, каквито бяха последните парламентарни", каза той.

Василев благодари на гражданите, участвали в обществените прояви през последните дни:

"Искам да благодаря на всички, които излязоха и казаха на правителството, че нещата няма да се случат по този начин."

Ивайло Мирчев подчерта, че ПП–ДБ няма да участва в каквото и да е „преконфигуриране“ на настоящия парламент.

„Оттук нататък България трябва да отиде на избори. Тези избори трябва да се проведат по ясни и честни правила. Вътрешното министерство (МВР) трябва да работи адекватно“, каза той.

Мирчев отправи послание и към организаторите на незаконни практики около изборния процес:

„Искам да се обърна към тези, които си представят, че хората с прякори ще обикалят страната и ще купуват гласове. Няма да ги оставим да дишат. Ще наводним страната с наблюдатели, български граждани, които ще следят за честността на изборите.“

Божидар Божанов заяви, че управляващите се опитват да прехвърлят отговорността върху други.

"Става въпрос за отговорността, която управляващите отказват да поемат. Опитват се да я прехвърлят на улицата, на опозиционните партии“, посочи той.

По думите му причината за бързата делегитимация на кабинета е отказът на част от политическите сили да се разграничат от "ДПС – Ново начало".

"Отговорността за това, че България отива отново на предсрочни избори, е на партиите, които отказаха да изолират Пеевски, отказаха да се присъединят към санитарния кордон и по този начин обрекоха това правителство на пълна делегитимация в кратък срок“, заяви Божанов.

"Възраждане"

Българският народ показа на управляващите, че не могат да се гаврят повече с него, заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в изказване в кулоарите на парламента. Той подчерта, че се радва, че прогнозата му за неподадена оставка на правителството не се е сбъднала, и поздрави гражданите за масовото участие в протестите.

"Отдавна не ми се беше случило да се радвам за това, че не бях прав. Честито на целия български народ – успяхме заедно, абсолютно всички, шарено, на площада, без значение кой каква идеология има, да покажем на управляващите, че не могат повече да се гаврят с българския народ", каза Костадинов в кулоари.

Той призова бързо да се придвижи процедурата по връчване на първи, втори и трети мандат за съставяне на правителство, за да се организират избори – "дали в края на зимата, дали в началото на пролетта". Основната цел, според него, е да се насърчи максимално участие на гражданите на вота, независимо за коя партия ще гласуват.

Премиерът Росен Желязков обяви по-рано днес в кулоарите на Народното събрание, че правителството подава оставка. ​

"ДПС-Ново начало"

Искам да кажа на ПП-ДБ, че печелившият е един и да идва още днес. Това заяви лидерът на "ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски след като кабинетът подаде оставка.

Лидерът на "ДПС- Ново Начало" Делян Пеевски обясни, че решението за оставката е изцяло прерогатив на мандатоносителя и на партиите от коалицията.

"Решението за оставката е на мандатоносителя и на партиите от коалицията. Ние сме ги подкрепяли, за да помагаме на хората заради бюджета, който беше много социален. Казахме "не" на олигархията", каза Пеевски.

"България трябва да бъде социална държава и да помага на хората. В момента цялата отговорност е на коалицията "Сорос" - ПП-ДБ", допълни той.

Той добави, че ДПС продължава да се придържа към своята програма и че очаква политическите сили да поемат ясни позиции и отговорности в новата ситуация.

"Има такъв народ"

Едно общество трябва да взима решения и да носи последствията от това, както трите партии в управлението носят последствията да сме заедно в управлението. След като няма да има правителство, отговорността не е на нито една от трите партии оттук нататък. Това заяви председателят на парламентарната група на "Има такъв народ" (ИТН) Тошко Йорданов на брифинг.

Съзнателно предизвиканият хаос води до хаос на всички нива в българското общество, добави той. Но няма проблем, не сме закопчани за тази власт. Отговорността е на всички, които предизвикаха този хаос, коментира още Йорданов. Той отбеляза приемането на еврото от 1 януари, както и липсата на бюджет за 2026 г.

Бащите на хаоса си имат имена – Асен Василев, Ивайло Мирчев, Радостин Василев, Костадин Костадинов, Ивелин Михайлов, коментира Станислав Балабанов от ИТН. В навечерието на еврозоната бащите на хаоса ще се опитат да направят всичко възможно обществото да влезе неподготвено в този процес, каза той относно еврозоната. След като искаха хаос – респективно го получават, добави Балабанов.

Чухме българските граждани и ИТН, заедно с останалите две политически формации, взехме правилното решение, каза депутатът.

Тошко Йорданов призова хората да си спомнят какво е било сега и какво може да се случи. Нашата отговорност сме си я поели и ще правим това, което смятаме за правилно, каза той. И отново настоя, че всеки гражданин трябва да знае собствената си отговорност, "която му се стовари в този момент". Защото когато има искания и те са така масови, те се чуват, но последствията вече оттук нататък са на тези, които предизвикаха това, коментира Йорданов.

Балабанов заяви, че преди една година желанието на гражданите е било да има редовно правителство. ИТН имаше две опции – да отидем на бързи избори или да направим необходимите компромиси, за да се съобразим с желанието на българските граждани и да има стабилност. Избрахме второто, каза той. Според него за 11 месеца страната е постигнала исторически успех, посочвайки влизането в еврозоната, Шенген и отстояване на националния интерес по отношение на Република Северна Македония.

Разликата и проблемът между изборите сега и предишните в предходни години е, че днешните бяха организирани от хора, които преди време хвърлиха държавата в хаос, смята Балабанов.

МЕЧ

Всички лидери на партии, твърдящи, че са опозиционни, трябва да кажат на хората, че правителството не беше свалено от опозицията, то беше свалено от гражданското общество, от хилядите граждани, които излязоха по улиците на България. Трябва да им се отдаде заслуженото, защото те всъщност направиха това, което ние отвътре не можехме, заяви на брифинг пред журналисти лидерът на "Морал, единство, чест" (МЕЧ) Радостин Василев.

По-рано премиерът Росен Желязков обяви пред медиите в Народното събрание, че подава оставката на Министерския съвет. Това стана преди гласуването в зала на шестия вот на недоверие към правителството му, който беше отхвърлен.

С определена изненада приехме решението на правителството на Желязков и управляващите да подадат оставка, но не беше неочаквано, защото нямаше как да не се съобразят с гласа на улицата, посочи Радостин Василев. Той добави, че от МЕЧ приемат действието на Росен Желязков като провокация спрямо гражданите и отмъщение за протестите им. Според Василев думите на Желязков, че лидерите на опозицията вече са отговорни за състоянието на държавата, за социално-икономическо напрежение след Нова година, за това, че се тресе държавата от липсата на бюджет, не могат да бъдат думи на министър-председател.

Интересното е, че това мнозинство най-вероятно ще се опита да прокара бюджет до края на годината, коментира още лидерът на МЕЧ.

В настоящото НС той не виждал възможност за преформулиране на управляващото мнозинство. Ако все пак се направи с мандат на ГЕРБ, ще означава много голямо предателство спрямо очакванията на протеста, посочи депутатът. По думите му хората очакват избори, които да излъчат мнозинство и то да остави Пеевски и Борисов най-малкото извън управлението, а още по-добре и ако може "да се променят някои от нефункциониращите системи на държавата и на тях да им се потърси отговорност".

От МЕЧ настояват за избори максимално скоро, като преди това да бъде променен Изборният кодекс и въведено изцяло машинно гласуване. Още следващата седмица парламентарната група щяла да внесе такива поправки.

МЕЧ са категорични, че няма да участват в правителство с Пеевски и Борисов на никаква цена.

Очаквайте изненади. Сега е моментът Румен Радев да слезе на терен, очакваме го там, каза още Радостин Василев. Всички, които са срещу Пеевски и Борисов и са на политическата сцена, могат да бъдат коалиционни партньори на МЕЧ срещу определени гаранции, отговори той на въпрос.

Припомняме, че шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" беше неуспешен. Вотът на недоверие беше внесен миналия петък от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) и подкрепен с подписите на депутатите от "Алианс за права и свободи"(АПС) и "Морал, единство, чест" (МЕЧ).

Искането за оставка на правителството подкрепиха 106 народни представители, нямаше против и въздържали се.

Вотът на недоверие беше подкрепен от "Продължаваме промяната-Демократична България" (36 депутати), "Възраждане" (33 депутати), един от "БСП-Обединена левица", "Алианс за права и свободи" (15 народни представители), "Морал, единство, чест" (10 депутати), "Величие" (10 депутати) и един нечленуващ в парламентарна група народен представител. В гласуването не участваха групите на ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", "БСП-Обединена левица" (без един подкрепил вота депутат), и "Има такъв народ".

Според правилника за работа на Народното събрание вотът на недоверие се смята за успешен, когато за него са гласували повече от половината от всички народни представители.

Минути преди гласуването на вота на недоверие в зала премиерът Росен Желязков обяви, че подава оставката на правителството.

След края на гласуването, заседанието на Народното събрание беше прекратено, поради липса на кворум.