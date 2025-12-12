Свят

Как е починала Джейн Остин? Мистерията на последните дни на великата авторка

Близо 250 години след смъртта ѝ изследователите все още се опитват да разгадаят причината за смъртта на писателката, чиито произведения продължават да вдъхновяват поколения

12 декември 2025, 16:44
В продължение на десетилетия хората се спират пред номер 8 на улица „Колидж“, до кампуса на колежа Уинчестър в Англия. Единственият детайл от фасадата на боядисаната тухлена сграда, който издава нейното значение, е овална плоча над вратата с думите: „В тази къща Джейн Остин е живяла последните си дни и е починала на 18 юли 1817 г.“

За феновете на Остин това място представлява една от най-загадъчните глави от твърде краткия ѝ живот. Романистката и сестра ѝ, Касандра Остин, са живели на първия етаж на сградата в продължение на осем седмици, докато Джейн е търсила лечение за почти едногодишно, неидентифицирано заболяване. След кратки периоди на облекчение състоянието ѝ се влошава и авторката умира на 41 години, без да получи ясна диагноза, пише CNN.

С наближаването на 250-годишнината от рождението ѝ на 16 декември учените все още спорят за причината за смъртта ѝ, опитвайки се да съставят картина на здравето ѝ въз основа на описанията на симптомите, направени от самата Остин.

„Все още няма ясен отговор за това какво е причинило смъртта на Джейн Остин на 41-годишна възраст“, каза Девони Лузър, професор по английски език в Държавния университет на Аризона. „Нашите кабинетни диагнози са изготвени от кратките описания на симптомите ѝ, открити в оцелелите писма.“

  • Улики от писмата и последните дни на Остин

С малко биологични доказателства за изучаване, кореспонденцията и романите на Остин предоставят на изследователите богата пътна карта за откриване на улики за последните ѝ дни, разкривайки неизвестни аспекти на състоянието ѝ и нови интерпретации на по-късните ѝ произведения, като „Убеждаване“.

Първата статия, предлагаща потенциална причина за смъртта на Остин, е от 1964 г., написана от Закари Коуп. В нея се заключава, че авторката е починала от болестта на Адисон – рядко хронично състояние, при което надбъбречните жлези не произвеждат достатъчно определени хормони. По-късни хипотези предполагат рак на стомаха, туберкулоза или лимфом на Ходжкин.

„Болестта на Адисон остава най-популярният отговор, може би защото тази теория е била повтаряна толкова често“, каза Лузър. „Друга теория, представена по-скоро, е, че Остин може да е починала от бавно развиващ се рак, като лимфом.“

Нито една от хипотезите обаче не успява да обясни напълно състоянието ѝ, оставяйки място за нови теории.

Embed from Getty Images

  • Изследване на симптомите от специалисти

Д-р Майкъл Д. Сандърс, невроофталмолог и почитател на Остин, започва собствено изследване на мистериозния ѝ упадък. Заедно с д-р Елизабет Греъм, специалист по медицинска офталмология, те преглеждат всяко писмо на Остин, за да съставят изчерпателен списък на симптомите ѝ.

Симптомите започват да се проявяват през пролетта на 1816 г., като най-честото оплакване е ревматизъм и болки в гърба и коленете. Авторката описва умора, треска и цветови промени по лицето – „черно-бяла и с всички грешни цветове“.

„Болестта е опасно удоволствие в моята възраст“, писала Остин през март 1817 г.

През май 1817 г. тя пътува с Касандра за медицински преглед в Уинчестър и отбелязва подобрение. Но през юни и юли състоянието ѝ се влошава, докато на 17 юли получава припадък и изпада в безсъзнание. На следващата сутрин Джейн Остин умира в съня си, с глава, отпусната върху възглавницата в скута на сестра ѝ.

„Загубих съкровище, такава сестра, такава приятелка, която никога не може да бъде надмината“, пише Касандра.

Embed from Getty Images

  • Диагноза, която остава загадка

Не съществуват медицински документи за Остин. Прегледът на симптомите ѝ не подкрепя окончателно нито болестта на Адисон, нито туберкулоза, нито лимфом. Специалистите предполагат, че вероятно е страдала от системен лупус еритематозус (СЛЕ) – автоимунно заболяване, което често засяга млади жени и може да бъде фатално.

Опитите за изследване на кичур коса на Остин не са продължили поради липсата на фоликули, необходими за точен ДНК анализ.

„Въз основа на това изследване разбираме, че по-нататъшен анализ на пробите от коса няма да разреши никакви въпроси около потенциалните причини за смъртта на Остин, която може би ще остане една от големите мистерии в литературата“, каза Лизи Дънфорд, директор на Къщата на Джейн Остин.

  • Живот и литература, пресечени с болестта

Изследванията на здравословното състояние на Остин предоставят нови прозрения за творчеството ѝ. Болестите и нараняванията присъстват в „Убеждаване“, а търсенето на лечение – в „Сандитън“.

„Много от нас биха били силно изкушени да се затворят в себе си в самосъжаление и болка“, каза Лузър. „Невероятно е, че тя успя да нарисува тези много забавни герои, които по някакъв начин почти се подиграват на собственото ѝ състояние.“

Остин показва силата и слабостта в своите героини, като променя тона на финалните си произведения от почти винаги щастлив край към по-реалистичен и сложен поглед върху живота и човешките слабости.

„Тя беше с хора, които обичаше, когато почина. Има известен смисъл, че получава възможност да се сбогува“, казва Ричард Фостър, библиотекар в колежа Уинчестър.

Свят Преди 10 минути

Свят Преди 28 минути

Нейни поддръжници от месеци предупреждават, че има риск Мохамади пак да бъде вкарана в затвора, след като през декември 2024 г. тя бе освободена

Светослав Бенчев е преизбран за председател на Българската петролна и газова асоциация

България Преди 1 час

Той е начело на асоциацията от декември 2023 г.

Любопитно Преди 1 час

По време на локдауните глобалното корабоплаване беше силно ограничено и шумовото замърсяване в океана почти изчезна, а учените чуха нещо изненадващо

България Преди 1 час

Пациентът е транспортиран до Клиниката по неврохирургия на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги“ – Пловдив

Любопитно Преди 1 час

Кристина Агилера впечатли с новата си фигура в Лос Анджелис и сподели, че след и загубата на 23 кг се е научила да приема себе си и тялото си, без да се влияе от чуждите мнения

България Преди 1 час

Прокуратурата в Бургас поиска постоянно задържане за четирима обвиняеми

Любопитно Преди 1 час

Този начин на хранене "променя оста човешки мозък-черва-микробиом“

България Преди 1 час

Част от нашите депутати бяха днес рамо до рамо с протестиращите синдикалисти, посочи той

Свят Преди 2 часа

В писмото се посочва, че стачните действия блокират ключови пунктове и основни транзитни коридори

Свят Преди 2 часа

Решението бе взето в четвъртък и представлява първа стъпка в процедура по член 122 от Договора за функционирането на ЕС

Свят Преди 2 часа

В Неапол и Милано линиите на метрото не работят

Любопитно Преди 2 часа

Сигорни Уийвър беше сред най-стилните звезди на лондонската премиера на „Аватар: Огън и пепел“, където редица знаменитости впечатлиха с елегантни и запомнящи се визии на червения килим

Свят Преди 2 часа

Предварително записаното послание ще бъде излъчено в 20:00 ч. тази вечер. Кралското семейство публикува кратък тийзър на видеото в социалните си мрежи

България Преди 3 часа

Това е планирано техническо прекъсване за превалутиране и настройване на нашите системи, съобщи един от операторите

Технологии Преди 3 часа

Той е насочен към професионални задачи и AI агенти

