България

Ще се "преформатира" ли властта? Коалиционните партньори се събират на среща

20 октомври 2025, 07:05
Двама задържани за намушканото момче в София, какво разказват очевидци

Двама задържани за намушканото момче в София, какво разказват очевидци
Внимание, шофьори: Отново промени в движението по АМ

Внимание, шофьори: Отново промени в движението по АМ "Тракия"
Слънчев старт на новата седмицата - до 19 градуса в понеделник

Слънчев старт на новата седмицата - до 19 градуса в понеделник
15-годишно момче почина, след като бе намушкано в мол в София

15-годишно момче почина, след като бе намушкано в мол в София
Защо македонски депутат отрича българските си корени

Защо македонски депутат отрича българските си корени
Започна проверка на злополучната отсечка Созопол- Черноморец

Започна проверка на злополучната отсечка Созопол- Черноморец

"Да бъдеш лекар е мисия": България отдава почит на своите медици

"Той беше умно момче" - коментар на обучаващия младежа, убил трима край Бургас

Н ачало на ключова политическа седмица у нас. След трусовете в управляващата коалиция, в понеделник се очакват нови срещи на коалиционните партньори с министър-председателя Росен Желязков.

Какво означава поисканото от Бойко Борисов „преформатиране“ на властта

Те трябва да отговорят на няколко въпроса:

  • Ще има ли нова формула на кабинета "Желязков"?
  • Как ще се разпределят силите в него?
  • Ще влезе ли официално нов партньор във властта?
  • Ще сменят ли председателя на Народното събрание?
  • Ще се осигури ли кворум след блокажа в работата на парламента?

Борисов се ядоса: Ще си карате сами влака!

В петък премиерът заяви, че отговорност за стабилно мнозинство трябва да се носи по равно от всички в управлението. Според лидера на ГЕРБ Бойко Борисов кабинетът няма как да продължи работа във формат на малцинство, което е подкрепено, без ясни ангажименти от "ДПС - Ново начало".

Според Делян Пеевски кабинетът ще оцелее. В петък обаче той не уточни кога преговорният екип на формацията ще се срещна с управляващите за разговори.

Отиваме ли към нови избори? Опозицията иска оставка на правителството

"Не е време за избори, те няма да решат нищо - те няма да помогнат за изграждането на стабилен социален мир. В българския парламент няма нито спокойствие, нито здрав разум. Необходимо е обществото да се успокои, ако е възможно, а изборите не са гаранция за това", заяви премиерът Росен Желязков след края на заседанието на Изпълнителната комисия на ГЕРБ, която събра областните координатори на партията, министри, народни представители и кметове.

"Проведох разговори с ИТН и БСП. Те изразиха готовност да подходят отговорно към това правителството да има своята сериозна политическа опора в коалицията, но отговорността не трябва да се носи само от ГЕРБ. Нуждаем се от стабилно парламентарно мнозинство с много ясен ангажимент", каза той по повод разразилата се политическа криза в управленското мнозинство след изявлението на Бойко Борисов миналия вторник. 

От думите на премиера стана ясно, че в понеделник предстоят нови срещи. "Отговорността трябва да не е пропорционална, а да е еднаква за всички, които носим отговорност", подчерта премиерът. "Както онзи ден каза лидерът на партията - гърбът му е широк и много хора се пързалят върху него. Това е точно така. ГЕРБ понася и отговорността и негативите. Видяхте, че реактивността на правителството беше изключително добра. Мисля, че в рамките на кабинета се работи координирано и с необходимата отговорност. Така беше до началото на новия политически сезон", обясни още Желязков.

Желязков Борисов правителство среща преформатиране ГЕРБ
Последвайте ни

По темата

Двама задържани за намушканото момче в София, какво разказват очевидци

Двама задържани за намушканото момче в София, какво разказват очевидци

Ужасяващ инцидент с товарен самолет в Хонконг, двама са загинали

Ужасяващ инцидент с товарен самолет в Хонконг, двама са загинали

Терзиев с коментар за трагедията с момчето, намушкано в столичен мол

Терзиев с коментар за трагедията с момчето, намушкано в столичен мол

20 октомври: Втората сватба на „вдовицата на Америка“

20 октомври: Втората сватба на „вдовицата на Америка“

Образованието и най-бедните райони водят по ръст на доходите

Образованието и най-бедните райони водят по ръст на доходите

pariteni.bg
Tesla намери нов начин да вбеси клиентите си

Tesla намери нов начин да вбеси клиентите си

carmarket.bg
Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен
Ексклузивно

Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен

Преди 1 ден
„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп
Ексклузивно

„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп

Преди 1 ден
САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога
Ексклузивно

САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога

Преди 1 ден
Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам
Ексклузивно

Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, да направим семейен бюджет! – Добре. – Аз давам идеите, ти даваш парите.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Тръмп към Зеленски: Или приемате&nbsp;условията на Путин, или той ще ви унищожи</p>

FT: Тръмп призова Зеленски да приеме условията на Русия за край на войната

Свят Преди 55 минути

Предупреждението на американския държавен глава е станало по време на срещата между двамата в Белия дом в петък

Тръмп заплаши да изпрати военни в Сан Франциско

Тръмп заплаши да изпрати военни в Сан Франциско

Свят Преди 1 час

"Това беше наистина един от най-великите градове в света. А след това, преди 15 години, нещата се объркаха", заяви президентът на САЩ

<p>Хората живеят по-дълго, но младите умират по-често</p>

Проучване: Хората живеят по-дълго, но младите се разболяват и умират по-често

Свят Преди 2 часа

Незаразните болести вече представляват почти две трети от общата смъртност и заболеваемост в света

Артемиевден: какво се прави днес за здраве и късмет

Артемиевден: какво се прави днес за здраве и късмет

България Преди 2 часа

Кой е свети Артемий и защо ни пази от болести

Голяма загуба за Ердоган на изборите в Кипър

Голяма загуба за Ердоган на изборите в Кипър

Свят Преди 9 часа

В предизборната си програма Ерхурман подкрепи обединението на Кипър във федерална държава

Лагард: България ще има пълноправен глас в еврозоната

Лагард: България ще има пълноправен глас в еврозоната

България Преди 9 часа

Лагард: Когато банките са част от евросистемата това означава повече стабилност

Путин с нови условия за мир в Украйна

Путин с нови условия за мир в Украйна

Свят Преди 10 часа

Путин е информирал американския президент Доналд Тръмп за това

Израел възобнови прилагането на примирието в Газа

Израел възобнови прилагането на примирието в Газа

Свят Преди 11 часа

Това става „в съответствие с указанията на политическото ръководство“

Край на изборния ден в Северна Македония

Край на изборния ден в Северна Македония

Свят Преди 12 часа

Управляващата ВМРО-ДПМНЕ печели убедително изборите според предварителните резултати

Караджов: 15 служители на БДЖ са крали ябълки, вместо да правят ремонт

Караджов: 15 служители на БДЖ са крали ябълки, вместо да правят ремонт

България Преди 13 часа

Караджов: Ще им бъдат наложени най-тежките дисциплинарни наказания

Починала е Магдалена Ташева, бивш депутат от "Атака"

Починала е Магдалена Ташева, бивш депутат от "Атака"

България Преди 13 часа

Ташева си е отишла след кратко боледуване

Президентът Радев отиде в Смолян с личен автомобил

Президентът Радев отиде в Смолян с личен автомобил

България Преди 14 часа

Радев посрещна в Смолян унгарския президент Тамаш Шуйок

Скандал с „Мис Пазарджик“ заради „купен вот“

Скандал с „Мис Пазарджик“ заради „купен вот“

България Преди 14 часа

Скандалът с „Мис Пазарджик“ е поредният в града след изборите за общински власти там

Какво става в Украйна, Зеленски: Ще отговорим на руските атаки

Какво става в Украйна, Зеленски: Ще отговорим на руските атаки

Свят Преди 16 часа

Той също така отчете постиженията на украинските войници през последните седмици

Цвети от Big Brother: Бях малтретирана докато носих първото си дете!

Цвети от Big Brother: Бях малтретирана докато носих първото си дете!

Любопитно Преди 16 часа

Цвети разказа за най-тежкия момент в живота си

<p>Тествахме &bdquo;най-интелигентния&ldquo; модел на Mercedes</p>

Карахме „най-интелигентния“ модел на Mercedes (тест драйв)

Технологии Преди 17 часа

Когато определиш по този начин базовия модел в гамата си, това идва да подскаже за наистина впечатляващи заложби

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго котките помнят даден човек

dogsandcats.bg

10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

dogsandcats.bg
1

Възстановиха бронзовите жабки в центъра на Плевен

sinoptik.bg
1

Приказките оживяват в Самоков

sinoptik.bg

Седмичен хороскоп за 20 - 26 октомври: Време за подредба и стабилност

Edna.bg

Седмична нумерологична прогноза за 20 - 26 октомври

Edna.bg

Мустафа Сангаре май се прости със запазената си марка

Gong.bg

Изненада! Мароко пренаписа историята и е новият световен шампион за (видео + снимки)

Gong.bg

Задържаният за нападението над 15-годишното момче в мол е негов връстник

Nova.bg

Приятел на загиналите младежи край Созопол: Последните ми думи към Йордан бяха „Карай внимателно”

Nova.bg