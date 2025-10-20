Ще се "преформатира" ли властта? Коалиционните партньори се събират на среща

Н ачало на ключова политическа седмица у нас. След трусовете в управляващата коалиция, в понеделник се очакват нови срещи на коалиционните партньори с министър-председателя Росен Желязков.

Какво означава поисканото от Бойко Борисов „преформатиране“ на властта

Те трябва да отговорят на няколко въпроса:

Ще има ли нова формула на кабинета "Желязков"?

Как ще се разпределят силите в него?

Ще влезе ли официално нов партньор във властта?

Ще сменят ли председателя на Народното събрание?

Ще се осигури ли кворум след блокажа в работата на парламента?

Борисов се ядоса: Ще си карате сами влака!

В петък премиерът заяви, че отговорност за стабилно мнозинство трябва да се носи по равно от всички в управлението. Според лидера на ГЕРБ Бойко Борисов кабинетът няма как да продължи работа във формат на малцинство, което е подкрепено, без ясни ангажименти от "ДПС - Ново начало".

Според Делян Пеевски кабинетът ще оцелее. В петък обаче той не уточни кога преговорният екип на формацията ще се срещна с управляващите за разговори.

Отиваме ли към нови избори? Опозицията иска оставка на правителството

"Не е време за избори, те няма да решат нищо - те няма да помогнат за изграждането на стабилен социален мир. В българския парламент няма нито спокойствие, нито здрав разум. Необходимо е обществото да се успокои, ако е възможно, а изборите не са гаранция за това", заяви премиерът Росен Желязков след края на заседанието на Изпълнителната комисия на ГЕРБ, която събра областните координатори на партията, министри, народни представители и кметове.

"Проведох разговори с ИТН и БСП. Те изразиха готовност да подходят отговорно към това правителството да има своята сериозна политическа опора в коалицията, но отговорността не трябва да се носи само от ГЕРБ. Нуждаем се от стабилно парламентарно мнозинство с много ясен ангажимент", каза той по повод разразилата се политическа криза в управленското мнозинство след изявлението на Бойко Борисов миналия вторник.

От думите на премиера стана ясно, че в понеделник предстоят нови срещи. "Отговорността трябва да не е пропорционална, а да е еднаква за всички, които носим отговорност", подчерта премиерът. "Както онзи ден каза лидерът на партията - гърбът му е широк и много хора се пързалят върху него. Това е точно така. ГЕРБ понася и отговорността и негативите. Видяхте, че реактивността на правителството беше изключително добра. Мисля, че в рамките на кабинета се работи координирано и с необходимата отговорност. Така беше до началото на новия политически сезон", обясни още Желязков.