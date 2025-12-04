"Най-дългата любовна история, която съм имала“: Шакира с неочакван комплимент към Пике

И зминаха повече от три години, откакто Шакира и Жерар Пике публикуваха вече известното си съвместно изявление, с което обявиха раздялата си, поискаха поверителност и подчертаха, че поставят децата си на първо място. То беше кратко, учтиво и необичайно спокойно за раздяла, която скоро щеше да предизвика световни заглавия и буря в социалните мрежи, пише испанското издание HOLA!

Раздялата им се превърна в един от най-обсъжданите звездни разлъки през десетилетието, предизвиквайки безброй дебати и – неочаквано – някои от най-определящите музикални проекти в кариерата на Шакира. Колумбийската суперзвезда не просто преодоля разбитото сърце — тя го „алхимизира“. Болката се превърна в ритми, гневът – в енергия, а тъгата – в текстове, които милиони припознаха като свои. Песните ѝ станаха бойни викове за разбитите сърца и мощни химни за тези, които се изправят от емоционалните руини. Музиката ѝ чупеше рекорди, но по-важното – създаваше усещане за споделен катарзис. Хората не просто слушаха Шакира; те се лекуваха заедно с нея.

И сега, в ново интервю с аржентинския водещ Марли в предаването „Por el mundo“, Шакира показва на света различен блясък – по-мека в някои моменти, по-остра в други и изненадващо замислена. А това, което най-много учуди феновете, беше неочакваният ѝ комплимент към Пике — кратка, но показателна реплика, която разкрива колко много се е променило в живота ѝ.

Алхимията на разбитото сърце

Шакира описва пътя си от 2022 г. насам като „трансмутация“. Думата, характерна за фентъзи романите и древните философски текстове, тя използва с пълна яснота. Обяснява, че канализирането на фрустрацията, тъгата и всички сурови емоции след раздялата в музика ѝ е помогнало да се излекува — и да запали нещо по-голямо от себе си.

Тя говори топло за подкрепата, която е срещнала по пътя, сякаш е открила собствено съзвездие от съюзници: „Мисля, че това беше най-красивата част: приятелството и откриването на истинските приятели, които имам. И откриването на приятелите, които имам по време на това музикално пътешествие, и тази публика, с която започнах любовна история преди много години – и тя продължава.“

След което добавя: „Това е може би най-дългата любовна история, която съм имала“, казва тя през смях.

В интервюто има и момент, в който тя се пита дали всичко, през което е преминала, не е било част от по-голяма цел. „Понякога дори си мисля: „Дали всичко това ми се е случило, защото това е, което трябваше да живея в този живот?“ Така че може би други хора биха могли да видят себе си отразени в мен и в моите преживявания и може би всичко това се е превърнало в горивото за този двигател, който се е включил и все още работи.“

Звездата продължава: „Никога не знаеш наистина защо преминаваш през определени житейски преживявания, но винаги има урок. Няма съмнение в това“, казва тя, уточнявайки, че за нея споделянето на тази история е било не само път към изцеление, но и начин да подкрепи други, преминали през подобни ситуации.

Майката зад суперзвездата

Въпреки че е една от най-влиятелните поп икони на планетата, за Милан и Саша тя е просто „майка по пижама“. Според колумбийската звезда „те предпочитат майката на дивана, тази в леглото, тази с пижама... Тази е тяхна, тази, която не споделят с никого, само тяхната“.

Аржентинският водещ похвали артистичния талант на децата, отбелязвайки, че дори в ранна възраст е очевидно, че са надарени. „Наследили са го от теб“, казва той. „Да, защото не е от баща си“, пошегува се тя.

„И двамата са много музикални. Милан свири на пиано, барабани, китара, а сега учи бас. Усвоява го толкова лесно! Саша има красив глас. В училище играеше главната роля в „Чарли и шоколадовата фабрика“. Представете си, първият му път на сцена, играещ герой... и го направи с такава отдаденост. И двамата са много дисциплинирани и това е нещо, на което ги уча от много малки.“

Шакира отдава заслуги на Пике

„Честно казано, баща им също е много дисциплиниран. Няма начин да успееш в никоя професия без дисциплина – тя е елементарна. Те знаят, че няма друг начин. Ако трябва да се явиш за нещо, репетираш. Ако имаш изпит, учиш. Това е. Това не подлежи на обсъждане.“

Кратко признание — но от човек, който прекара последните години в превръщане на болката в сила, то се усеща като фин, но важен знак за вътрешна еволюция. Изцеление, което говори за зрелост.

Турне, изградено като произведение на изкуството

Шакира се подготвя за мащабни стадионни концерти на 8, 9, 11, 14 и 15 декември в Аржентина. Тя описва това турне като „това, което винаги е искала да направи – и това, което старателно е сглобявала цяла година“.

Шоуто обещава оригинална музика, ръчно изработени креативни елементи, сложни визуализации и повече смени на костюми, отколкото на финал на модно ревю. Тя подчертава, че турнето е „ръчно изработено“, почти като произведение от висша мода — доказателство колко дълбоко е ангажирана във всеки детайл.