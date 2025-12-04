Любопитно

В ново интервю Шакира показва на света различен блясък – по-мека в някои моменти, по-остра в други и изненадващо замислена. А това, което най-много учуди феновете, беше неочакваният ѝ комплимент към Пике — кратка, но показателна реплика, която разкрива колко много се е променило в живота ѝ

4 декември 2025, 16:31
"Най-дългата любовна история, която съм имала“: Шакира с неочакван комплимент към Пике
Източник: Getty Images

И зминаха повече от три години, откакто Шакира и Жерар Пике публикуваха вече известното си съвместно изявление, с което обявиха раздялата си, поискаха поверителност и подчертаха, че поставят децата си на първо място. То беше кратко, учтиво и необичайно спокойно за раздяла, която скоро щеше да предизвика световни заглавия и буря в социалните мрежи, пише испанското издание HOLA!

Раздялата им се превърна в един от най-обсъжданите звездни разлъки през десетилетието, предизвиквайки безброй дебати и – неочаквано – някои от най-определящите музикални проекти в кариерата на Шакира. Колумбийската суперзвезда не просто преодоля разбитото сърце — тя го „алхимизира“. Болката се превърна в ритми, гневът – в енергия, а тъгата – в текстове, които милиони припознаха като свои. Песните ѝ станаха бойни викове за разбитите сърца и мощни химни за тези, които се изправят от емоционалните руини. Музиката ѝ чупеше рекорди, но по-важното – създаваше усещане за споделен катарзис. Хората не просто слушаха Шакира; те се лекуваха заедно с нея.

И сега, в ново интервю с аржентинския водещ Марли в предаването „Por el mundo“, Шакира показва на света различен блясък – по-мека в някои моменти, по-остра в други и изненадващо замислена. А това, което най-много учуди феновете, беше неочакваният ѝ комплимент към Пике — кратка, но показателна реплика, която разкрива колко много се е променило в живота ѝ.

  • Алхимията на разбитото сърце

Шакира описва пътя си от 2022 г. насам като „трансмутация“. Думата, характерна за фентъзи романите и древните философски текстове, тя използва с пълна яснота. Обяснява, че канализирането на фрустрацията, тъгата и всички сурови емоции след раздялата в музика ѝ е помогнало да се излекува — и да запали нещо по-голямо от себе си.

Тя говори топло за подкрепата, която е срещнала по пътя, сякаш е открила собствено съзвездие от съюзници: „Мисля, че това беше най-красивата част: приятелството и откриването на истинските приятели, които имам. И откриването на приятелите, които имам по време на това музикално пътешествие, и тази публика, с която започнах любовна история преди много години – и тя продължава.“

След което добавя: „Това е може би най-дългата любовна история, която съм имала“, казва тя през смях.

В интервюто има и момент, в който тя се пита дали всичко, през което е преминала, не е било част от по-голяма цел. „Понякога дори си мисля: „Дали всичко това ми се е случило, защото това е, което трябваше да живея в този живот?“ Така че може би други хора биха могли да видят себе си отразени в мен и в моите преживявания и може би всичко това се е превърнало в горивото за този двигател, който се е включил и все още работи.“

Звездата продължава: „Никога не знаеш наистина защо преминаваш през определени житейски преживявания, но винаги има урок. Няма съмнение в това“, казва тя, уточнявайки, че за нея споделянето на тази история е било не само път към изцеление, но и начин да подкрепи други, преминали през подобни ситуации.

  • Майката зад суперзвездата

Въпреки че е една от най-влиятелните поп икони на планетата, за Милан и Саша тя е просто „майка по пижама“. Според колумбийската звезда „те предпочитат майката на дивана, тази в леглото, тази с пижама... Тази е тяхна, тази, която не споделят с никого, само тяхната“.

Аржентинският водещ похвали артистичния талант на децата, отбелязвайки, че дори в ранна възраст е очевидно, че са надарени. „Наследили са го от теб“, казва той. „Да, защото не е от баща си“, пошегува се тя.

„И двамата са много музикални. Милан свири на пиано, барабани, китара, а сега учи бас. Усвоява го толкова лесно! Саша има красив глас. В училище играеше главната роля в „Чарли и шоколадовата фабрика“. Представете си, първият му път на сцена, играещ герой... и го направи с такава отдаденост. И двамата са много дисциплинирани и това е нещо, на което ги уча от много малки.“

  • Шакира отдава заслуги на Пике

„Честно казано, баща им също е много дисциплиниран. Няма начин да успееш в никоя професия без дисциплина – тя е елементарна. Те знаят, че няма друг начин. Ако трябва да се явиш за нещо, репетираш. Ако имаш изпит, учиш. Това е. Това не подлежи на обсъждане.“

Кратко признание — но от човек, който прекара последните години в превръщане на болката в сила, то се усеща като фин, но важен знак за вътрешна еволюция. Изцеление, което говори за зрелост.

  • Турне, изградено като произведение на изкуството

Шакира се подготвя за мащабни стадионни концерти на 8, 9, 11, 14 и 15 декември в Аржентина. Тя описва това турне като „това, което винаги е искала да направи – и това, което старателно е сглобявала цяла година“.

Шоуто обещава оригинална музика, ръчно изработени креативни елементи, сложни визуализации и повече смени на костюми, отколкото на финал на модно ревю. Тя подчертава, че турнето е „ръчно изработено“, почти като произведение от висша мода — доказателство колко дълбоко е ангажирана във всеки детайл.

